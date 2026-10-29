Julieta Gallego, atletă din Spania, se numără printre victimele tragediei de miercuri, din apropiere de Toledo.

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Miercuri dimineață, două trenuri de mare viteză s-au ciocnit pe aceeași linie, iar numărul deceselor a ajuns, joi, la 69 de persoane, la care se adaugă alte câteva zeci de răniți.

Julieta Gallego, atletă de 24 de ani, a decedat în urma accidentul feroviar

Joi, Asociația Sportivă Sprint a informat că printre cei decedați se află și o atletă a clubului, în vârstă de doar 24 de ani. Clubul a pregătit un moment de reculegere în memoria acesteia.

„Astăzi este o zi foarte tristă pentru întreaga familie a AD Sprint.

Ne luăm rămas bun de la atleta noastră Julieta Gallego, membră a echipei noastre de sărituri, care ne-a părăsit în urma tragicului accident feroviar de la Urda (Toledo).

Întregul club este îndurerat și dorim să transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor, colegilor și tuturor celor care au iubit-o.

Odihnește-te în pace, Julieta. Vei face întotdeauna parte din familia noastră Sprint.

Astăzi vom ține un minut de reculegere în memoria atletei noastre Julieta Gallego, în semn de amintire și omagiu adus ei.

Evenimentul va avea loc pe pista de atletism din Paracuellos și Santa Ana, la ora 18:00 și, respectiv, 19:30, la ambele școli.

Julieta va rămâne mereu în amintirea noastră”, este mesajul transmis de Asociație, potrivit as.com.

Familia atletismului spaniol își exprimă regretele față de decesul Julietei Gallego, atletă a clubului AD Sprint, în urma accidentului feroviar produs la Urda (Toledo). Dorim să transmitem condoleanțele noastre și tot sprijinul nostru familiei sale, celor dragi și colegilor de club. Odihnească-se în pace! Federația Spaionolă de Atletism

Miercuri, Claudia Rodriguez, soția fotbalistul de la Real Madrid, Marc Cucurella, dezvăluia că s-a aflat într-un tren din spatele uneia dintre garniturile implicate în accident, această fiind în afara oricărui pericol.

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