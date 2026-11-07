„Mamutul care refuză să dispară” FOTO. A ajuns la peste 310 kilograme, dar nu a renunțat. Astăzi aleargă la competiții în jurul lumii +12 foto
Julio Mamute (FOTO: Instagram @mamuteofficial)
Diverse

„Mamutul care refuză să dispară” FOTO. A ajuns la peste 310 kilograme, dar nu a renunțat. Astăzi aleargă la competiții în jurul lumii

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 15:40
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 15:40
  • Brazilianul Júlio Otávio Miranda da Silva (35 de ani), cunoscut drept Júlio Mamute, participă duminică la Cursa Bombers Barcelona (10 km), după ce a slăbit peste 120 de kilograme, pornind de la o greutate maximă de peste 310.
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De la debutul la San Silvestre din São Paulo (15,8 km în peste șase ore, la 220 de kilograme), Mamute a participat la competiții în Portugalia, Argentina, Uruguay și pe Marele Zid Chinezesc.

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Júlio Mamute: „Devenisem prizonierul propriului corp”

Problemele de greutate au început la 11-12 ani, iar la 18 ani cântărea deja între 150 și 180 de kilograme. „Mâncam ce voiam, mă culcam târziu. A fost un obicei care a crescut odată cu mine”.

Cea mai gravă perioadă a fost în timpul pandemiei de COVID-19, când, după încheierea unei relații, s-a izolat în casă și s-a îngrășat cu peste 100 de kilograme în doi ani.

A ajuns imobilizat la pat și dependent de un aparat de oxigen. „Nu era o viață adevărată, doar trăiam. Devenisem prizonierul propriului corp și al mâncării. Aproape că nu mai ieșeam din pat, iar un duș mă obosea mai mult decât o cursă în prezent”, a mărturisit Mamute, potrivit marca.com.

Înainte de acel moment, trecuse prin 25 de ani de alimentație compulsivă și încercări medicale eșuate, inclusiv un balon gastric care i-a plesnit în stomac și a necesitat o intervenție chirurgicală: „Am înțeles că nu există soluții externe pentru un comportament interior”.

Julio Mamute a ajuns la peste 310 kilograme, dar nu a renunțat (FOTO: @mamuteofficial)
Julio Mamute a ajuns la peste 310 kilograme, dar nu a renunțat (FOTO: @mamuteofficial)

Galerie foto (12 imagini)

Julio Mamute a ajuns la peste 310 kilograme, dar nu a renunțat (FOTO: @mamuteofficial) Julio Mamute a ajuns la peste 310 kilograme, dar nu a renunțat (FOTO: @mamuteofficial) Julio Mamute a ajuns la peste 310 kilograme, dar nu a renunțat (FOTO: @mamuteofficial) Julio Mamute a ajuns la peste 310 kilograme, dar nu a renunțat (FOTO: @mamuteofficial) Julio Mamute a ajuns la peste 310 kilograme, dar nu a renunțat (FOTO: @mamuteofficial)
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Momentul care i-a schimbat viața lui Júlio Mamute: nașterea nepotului

Decizia de a-și schimba viața a venit după nașterea prematură a nepotului său, pe 13 noiembrie, în aceeași zi și la aceeași oră la care se născuse și el. „Am interpretat coincidența ca pe un mesaj clar că viața merită trăită”.

Câteva zile mai târziu, nu a reușit să coboare din mașină pentru a-și vizita nepotul: „Durerea de a continua așa a devenit mai mare decât orice sacrificiu necesar pentru a slăbi”.

A doua zi s-a înscris la înot, unde a reușit să slăbească 100 de kilograme, înainte de a putea reveni la alergare: „Înotul mi-a salvat viața. Obezitatea mi-a furat până și capacitatea de a face câțiva pași, de aceea fiecare cursă mă emoționează atât de mult”.

Un maraton personal: ținta de sub 100 de kilograme

În prezent, Mamute are peste cinci milioane de urmăritori: „Este călătoria ultimului mamut rămas în viață, care refuză să dispară”, glumește el.

Obiectivul său este să ajungă sub 100 de kilograme și să alerge maratonul de 42 de kilometri de la Maraton la Atena, în Grecia.

„Maratonul meu este unul personal: a început când eram întins într-un pat și se va încheia când voi coborî sub 100 de kilograme”.

În paralel, donează câte un kilogram de alimente pentru fiecare kilogram pierdut. A distribuit deja două tone în Brazilia și în străinătate, iar pe 17 noiembrie va organiza o acțiune similară la Barcelona: „Este modul meu de a da înapoi lumii ceea ce mă distrugea pe mine prin exces”.

Cursa din Barcelona este și un omagiu adus tatălui său, fan Julio Iglesias, artistul de la care brazilianul își trage numele: „Nu am putut să-mi duc tatăl în Spania, așa cum își dorea, dar acum duc cu mine visul lui. O fac pentru amândoi”.

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