„Nu trebuie să ne fie frică” Angelescu, despre revenirea lui  Reghecampf la FCSB: „Nu mă gândeam că vine cineva foarte slab”
Victor Angelescu
Superliga

„Nu trebuie să ne fie frică” Angelescu, despre revenirea lui Reghecampf la FCSB: „Nu mă gândeam că vine cineva foarte slab”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 22:07
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 22:07
  • Victor Angelescu (42 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre numirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) pe banca rivalei FCSB.
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Tehnicianul, care se va afla la al treilea mandat pe banca roș-albaștrilor, urmează să fie prezentat oficial joi, într-o conferință de presă care va începe la ora 15:00.

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Angelescu, despre revenirea lui Reghecampf la FCSB: „Nu mă gândeam că vine cineva foarte slab”

Președintele giuleștenilor a avut cuvinte de laudă la adresa lui Reghecampf, dar a precizat că nu privește mutarea ca pe un motiv de îngrijorare.

„Încerc să mă focusez pe Rapid, nu pe ce fac ceilalți. Ce pot să spun e că Reghecampf clar e un antrenor foarte bun. Are trofee câștigate aici, a demonstrat și la FCSB și la Craiova, cât de cât și în afară.

Este un antrenor titrat pentru campionatul nostru. A mai făcut rezultate bune la FCSB, dar nu-l privesc nici ca pe o spaimă, nici ca… Adică, nu știu, nu mă gândeam că vine cineva foarte slab. Nu știu ce e acolo.

Cred că FCSB va arăta mai bine față de ultimele meciuri. Nu trebuie să ne fie frică. Avem Craiova, Dinamo, care arată foarte bine. Cu cât arată mai multe echipe bine, cu atât e mai benefic pentru campionat.

Eu sunt invers. Știu că domnul Becali își dorește să fie el cel mai bun. Eu îmi doresc cât mai multe echipe puternice, să-i batem. Eu am încredere totală în Pancu”, a declarat Victor Angelescu la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

  • În acest moment, Rapid este pe locul 2, cu 21 de puncte, la două în spatele liderului Dinamo, în timp ce FCSB este pe locul 11, cu 12 puncte.

Laurențiu Reghecampf își va face debutul pe banca roș-albaștrilor la meciul cu Oțelul Galați, din etapa #11 a Superligii, programat pe 10 octombrie, de la ora 21:30.

În aceeași rundă, Rapid va merge la Cluj pentru duelul cu U. Partida se va juca pe 12 octombrie, la ora 21:00.

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