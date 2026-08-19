Navetistul Cisotti Mihai Stoica a identificat problema italianului, dar FCSB a repetat-o cu Botoșani! Totuși, jucătorul a spart gheața  +83 foto
Juri Cisotti FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Navetistul Cisotti Mihai Stoica a identificat problema italianului, dar FCSB a repetat-o cu Botoșani! Totuși, jucătorul a spart gheața

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 16:50
alt-text Actualizat: 19.08.2026, ora 16:50
  • Juri Cisotti (33 de ani), unul dintre cei mai constanți și productivi jucători ai FCSB în ultimul an și jumătate, traversează o perioadă în care evoluțiile sale nu mai au aceeași strălucire.
  • Italianul venit de la Oțelul Galați obișnuia să apară aproape meci de meci printre remarcații roș-albaștrilor, cu goluri, pase decisive și un consum uriaș de energie.
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Una dintre explicații a venit chiar din interiorul clubului. Mihai Stoica a pus scăderea de randament și pe seama numeroaselor schimbări de poziție la care a fost supus Cisotti.

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Cisotti, navetist pe teren pentru FCSB

Iar paradoxul este că, la doar câteva zile după această explicație, italianul a fost din nou „plimbat” pe teren.

„Cisotti e plimbat pe prea multe poziții. Atunci e normal ca la un moment dat să-și piardă din repere, să nu mai joace la nivelul la care a făcut-o.

Doar că e un jucător căruia n-ai cum să-i reproșezi nimic din punct de vedere al atitudinii, seriozității și al modului în care tratează fotbalul”, a explicat Mihai Stoica.

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Exact scenariul descris de oficialul FCSB s-a repetat în victoria cu FC Botoșani, scor 3-2. Cisotti a început partida în banda dreaptă, în sistemul cu trei fundași și patru oameni la mijloc ales de FCSB.

După pauză, odată cu o nouă schimbare de sistem, italianul a primit alte sarcini și a fost mutat în zona de mijlocaș ofensiv stânga. Practic, Cisotti a trebuit din nou să-și schimbe poziția și reperele în 45 de minute.

De această dată însă, mutările nu l-au împiedicat să fie decisiv. Cisotti a pasat la două dintre cele trei goluri marcate de FCSB și a rămas pe teren până în minutul 83, când i-a cedat locul lui Tavi Popescu. Au fost primele două assist-uri ale italianului în actualul sezon.

Primul la minute, peste 80 de meciuri pentru FCSB

Chiar dacă randamentul său a fost pus sub semnul întrebării în ultima perioadă, Cisotti rămâne unul dintre oamenii pe care FCSB îi folosește cel mai mult.

Italianul a strâns 567 de minute în acest sezon, fiind liderul lotului roș-albastru la acest capitol.

Jucătorii cu cele mai multe minute la FCSB în acest sezon

NumeMinute jucate
1. Juri Cisotti567
2. Daniel Bîrligea540
3. Andre Duarte540
4. Florin Tănase533
5. Joyksim Dawa495
6. Ricardo Pădurariu494
7. Octavian Popescu425
8. Risto Radunovic411
9. Valentin Crețu360
10. Ștefan Târnovanu360

Transferat de la Oțelul Galați pentru doar 200.000 de euro, Cisotti a ajuns deja la 81 de apariții pentru FCSB, 13 goluri și 16 pase decisive, dovedindu-se una dintre cele mai bune achiziții ale FCSB în ultimii doi ani, când a fost adus pentru a suplini absența de durată a lui Darius Olaru.

În aceste meciuri, Juri Cisotti a evoluat pe aproape toate pozițiile la FCSB: mijlocaș central, mijlocaș stânga, dreapta, a evoluat chiar atacant cum s-a întâmplat în meciul cu Botoșani din barajul de Conference League, dar și fundaș de bandă.

VIDEO. Golul victoriei marcat de Bîrligea în meciul cu FC Botoșani

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