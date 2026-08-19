- Juri Cisotti (33 de ani), unul dintre cei mai constanți și productivi jucători ai FCSB în ultimul an și jumătate, traversează o perioadă în care evoluțiile sale nu mai au aceeași strălucire.
- Italianul venit de la Oțelul Galați obișnuia să apară aproape meci de meci printre remarcații roș-albaștrilor, cu goluri, pase decisive și un consum uriaș de energie.
Una dintre explicații a venit chiar din interiorul clubului. Mihai Stoica a pus scăderea de randament și pe seama numeroaselor schimbări de poziție la care a fost supus Cisotti.
Cisotti, navetist pe teren pentru FCSB
Iar paradoxul este că, la doar câteva zile după această explicație, italianul a fost din nou „plimbat” pe teren.
„Cisotti e plimbat pe prea multe poziții. Atunci e normal ca la un moment dat să-și piardă din repere, să nu mai joace la nivelul la care a făcut-o.
Doar că e un jucător căruia n-ai cum să-i reproșezi nimic din punct de vedere al atitudinii, seriozității și al modului în care tratează fotbalul”, a explicat Mihai Stoica.
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Exact scenariul descris de oficialul FCSB s-a repetat în victoria cu FC Botoșani, scor 3-2. Cisotti a început partida în banda dreaptă, în sistemul cu trei fundași și patru oameni la mijloc ales de FCSB.
După pauză, odată cu o nouă schimbare de sistem, italianul a primit alte sarcini și a fost mutat în zona de mijlocaș ofensiv stânga. Practic, Cisotti a trebuit din nou să-și schimbe poziția și reperele în 45 de minute.
De această dată însă, mutările nu l-au împiedicat să fie decisiv. Cisotti a pasat la două dintre cele trei goluri marcate de FCSB și a rămas pe teren până în minutul 83, când i-a cedat locul lui Tavi Popescu. Au fost primele două assist-uri ale italianului în actualul sezon.
Primul la minute, peste 80 de meciuri pentru FCSB
Chiar dacă randamentul său a fost pus sub semnul întrebării în ultima perioadă, Cisotti rămâne unul dintre oamenii pe care FCSB îi folosește cel mai mult.
Italianul a strâns 567 de minute în acest sezon, fiind liderul lotului roș-albastru la acest capitol.
Jucătorii cu cele mai multe minute la FCSB în acest sezon
|Nume
|Minute jucate
|1. Juri Cisotti
|567
|2. Daniel Bîrligea
|540
|3. Andre Duarte
|540
|4. Florin Tănase
|533
|5. Joyksim Dawa
|495
|6. Ricardo Pădurariu
|494
|7. Octavian Popescu
|425
|8. Risto Radunovic
|411
|9. Valentin Crețu
|360
|10. Ștefan Târnovanu
|360
Transferat de la Oțelul Galați pentru doar 200.000 de euro, Cisotti a ajuns deja la 81 de apariții pentru FCSB, 13 goluri și 16 pase decisive, dovedindu-se una dintre cele mai bune achiziții ale FCSB în ultimii doi ani, când a fost adus pentru a suplini absența de durată a lui Darius Olaru.
În aceste meciuri, Juri Cisotti a evoluat pe aproape toate pozițiile la FCSB: mijlocaș central, mijlocaș stânga, dreapta, a evoluat chiar atacant cum s-a întâmplat în meciul cu Botoșani din barajul de Conference League, dar și fundaș de bandă.
VIDEO. Golul victoriei marcat de Bîrligea în meciul cu FC Botoșani