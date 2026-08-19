Juri Cisotti (33 de ani), unul dintre cei mai constanți și productivi jucători ai FCSB în ultimul an și jumătate, traversează o perioadă în care evoluțiile sale nu mai au aceeași strălucire.

Italianul venit de la Oțelul Galați obișnuia să apară aproape meci de meci printre remarcații roș-albaștrilor, cu goluri, pase decisive și un consum uriaș de energie.

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Una dintre explicații a venit chiar din interiorul clubului. Mihai Stoica a pus scăderea de randament și pe seama numeroaselor schimbări de poziție la care a fost supus Cisotti.

Cisotti, navetist pe teren pentru FCSB

Iar paradoxul este că, la doar câteva zile după această explicație, italianul a fost din nou „plimbat” pe teren.

„Cisotti e plimbat pe prea multe poziții. Atunci e normal ca la un moment dat să-și piardă din repere, să nu mai joace la nivelul la care a făcut-o.

Doar că e un jucător căruia n-ai cum să-i reproșezi nimic din punct de vedere al atitudinii, seriozității și al modului în care tratează fotbalul”, a explicat Mihai Stoica.

Aceeași poveste cu Botoșani: două poziții într-un singur meci

Exact scenariul descris de oficialul FCSB s-a repetat în victoria cu FC Botoșani, scor 3-2. Cisotti a început partida în banda dreaptă, în sistemul cu trei fundași și patru oameni la mijloc ales de FCSB.

După pauză, odată cu o nouă schimbare de sistem, italianul a primit alte sarcini și a fost mutat în zona de mijlocaș ofensiv stânga. Practic, Cisotti a trebuit din nou să-și schimbe poziția și reperele în 45 de minute.

De această dată însă, mutările nu l-au împiedicat să fie decisiv. Cisotti a pasat la două dintre cele trei goluri marcate de FCSB și a rămas pe teren până în minutul 83, când i-a cedat locul lui Tavi Popescu. Au fost primele două assist-uri ale italianului în actualul sezon.

Primul la minute, peste 80 de meciuri pentru FCSB

Chiar dacă randamentul său a fost pus sub semnul întrebării în ultima perioadă, Cisotti rămâne unul dintre oamenii pe care FCSB îi folosește cel mai mult.

Italianul a strâns 567 de minute în acest sezon, fiind liderul lotului roș-albastru la acest capitol.

Jucătorii cu cele mai multe minute la FCSB în acest sezon

Nume Minute jucate 1. Juri Cisotti 567 2. Daniel Bîrligea 540 3. Andre Duarte 540 4. Florin Tănase 533 5. Joyksim Dawa 495 6. Ricardo Pădurariu 494 7. Octavian Popescu 425 8. Risto Radunovic 411 9. Valentin Crețu 360 10. Ștefan Târnovanu 360

Transferat de la Oțelul Galați pentru doar 200.000 de euro, Cisotti a ajuns deja la 81 de apariții pentru FCSB, 13 goluri și 16 pase decisive, dovedindu-se una dintre cele mai bune achiziții ale FCSB în ultimii doi ani, când a fost adus pentru a suplini absența de durată a lui Darius Olaru.

În aceste meciuri, Juri Cisotti a evoluat pe aproape toate pozițiile la FCSB: mijlocaș central, mijlocaș stânga, dreapta, a evoluat chiar atacant cum s-a întâmplat în meciul cu Botoșani din barajul de Conference League, dar și fundaș de bandă.

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