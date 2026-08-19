Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?

Octavian Popescu (23 de ani) a avut o reacție nervoasă după meciul câștigat de FCSB cu Botoșani, partidă în care a evoluat doar câteva minute, însă a contribuit decisiv la golul din prelungiri

Totuși, revolta lui Tavi e îndreptățită doar pe jumătate: în realitate, cifrele îl indică în topul celor mai utilizați jucători de FCSB în acest sezon

Mai multe detalii despre cât a produs talentatul mijlocaș ofensiv în acest sezon, dar și cât a fost utilizat în rândurile de mai jos

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Octavian Popescu și-a exprimat public nemulțumirea după ce a prins doar câteva minute în ultimele două partide ale FCSB-ului. „Cred că nu merit asta”, a spus fotbalistul, care își dorește să revină cât mai repede în primul „11”.

Cifrele îi oferă argumente serioase, dar numai până la un punct. Pentru că, dacă eficiența îl plasează în fruntea echipei, minutele jucate arată că Tavi nu a fost nicidecum ignorat în acest sezon.

Aproape jumătate dintre golurile FCSB-ului au trecut pe la Tavi Popescu

Din cele 12 goluri marcate de FCSB în acest sezon în toate competițiile, Octavian Popescu a contribuit direct la 5: un gol și patru pase decisive. Cu alte cuvinte, aproape jumătate din reușitele roș-albaștrilor au avut amprenta sa.

E din acest punct de vedere cel mai productiv jucător al FCSB-ului. Un argument puternic pentru nemulțumirea exprimată de fotbalist:

„Sunt supărat că nu joc titular! Sau că am jucat puține minute, așa cum am jucat și la meciul cu Sepsi. Cred că nu merit asta. Este normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute. Sper să revin în primul 11 și să rămânem pe locul 1”, a spus Octavian Popescu la finalul meciului cu Botoșani.

Cifrele contrazic ideea că Popescu nu joacă

Doar că există și cealaltă jumătate a poveștii. Talentatul fotbalist de la FCSB a strâns 425 de minute în acest sezon și este al 7-lea jucător al FCSB-ului ca timp petrecut pe teren.

Așadar, chiar dacă nu are statutul de titular incontestabil pe care și l-ar dori, se află în partea superioară a clasamentului celor mai utilizați fotbaliști ai echipei.

De fapt, ruptura s-a produs abia în ultimele două etape și a venit după o evoluție ștearsă cu Farul. Atunci, Tavi a stat 76 de minute pe teren fără gol sau assist. Au urmat cele 29 de minute cu Sepsi, din nou fără realizări, apoi doar 10 minute cu FC Botoșani.

Paradoxal, tocmai în acele zece minute a oferit unul dintre cele mai importante momente ale FCSB-ului din startul sezonului: acțiunea din care a venit golul decisiv al victoriei cu 3-2.

Jucătorii cu cele mai multe minute la FCSB în acest sezon

Nume Minute jucate 1. Juri Cisotti 567 2. Daniel Bîrligea 540 3. Andre Duarte 540 4. Florin Tănase 533 5. Joyksim Dawa 495 6. Ricardo Pădurariu 494 7. Octavian Popescu 425 8. Risto Radunovic 411 9. Valentin Crețu 360 10. Ștefan Târnovanu 360

Apărat de MM, taxat de Mutu

Nu doar statutul lui Tavi împarte opiniile, ci și comportamentul său. La finalul meciului cu Botoșani, deși contribuise decisiv la golul victoriei, fotbalistul nu a rămas alături de colegi pentru a savura succesul și a avut o reacție nervoasă. Un gest care a atras critici inclusiv din partea unor nume importante ale fotbalului românesc.

Adrian Mutu a lăudat calitățile fotbalistului, dar a fost extrem de dur atunci când a vorbit despre atitudinea sa:

„Sincer, a început bine, a intrat bine, a schimbat meciul. El e fotbalist, el e mare talent, numai că nu îl ajută mintea. Pe el clar nu îl ajută mintea și nici nu vrea să înțeleagă că acest comportament nu îl duce nicăieri.

Probabil și ei știu că nu îl ajută mintea, dar merită să insiști, pentru că acțiuni de genul ăsta nu vezi în campionatul României, merită să tragi de el puțin.

El face multe prostii, a făcut multe prostii în viața lui privată, știe toată lumea ce prostii a făcut, mai mari decât el, dar, băi, tu ai avut un început bun, înseamnă că ceea ce ai început să faci e bine”, a declarat Mutu.

Mihai Stoica a avut o poziție mai nuanțată. Oficialul FCSB i-a dat dreptate în mare măsură lui Octavian în privința frustrării sale, însă l-a taxat pentru reacția de după meci. Totodată, l-a apreciat pentru discurs:

„S-a alintat! Mi-a plăcut cum a vorbit la flash, sunt de acord cu 80% din ce a spus el. În rest, am niște completări. Dar, n-a făcut un gest frumos față de colegii lui, chiar dacă este mai mult decât coautor la golul victoriei. Dacă el juca așa și la Sfântu Gheorghe și ieri nu începea titular, atunci avea dreptate 100%”.

VIDEO. Golul marcat de Bîrligea din pasa lui Tavi Popescu

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