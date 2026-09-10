Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a explicat de ce Octavian Popescu (23 de ani) a lipsit în ultima perioadă din lotul roș-albaștrilor.

Oficialul FCSB i-a permis lui Octavian Popescu să meargă pentru câteva zile acasă, la Târgoviște.

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După ce a oferit trei pase decisive în primele șase meciuri ale sezonului în Superliga, Popescu a lipsit în următoarele două etape, la înfrângerile cu UTA, scor 1-3, și Dinamo, scor 1-2.

Mihai Stoica a explicat de ce Octavian Popescu a fost trimis acasă, la părinți

Mihai Stoica a explicat că a discutat inclusiv cu mama jucătorului și că a considerat că o perioadă petrecută acasă, la Târgoviște, l-ar putea ajuta.

„Eu am luat decizia de a-l lăsa să meargă acasă și chiar am avut o discuție cu mama lui. A avut nu doar răceala asta puternică, laringita asta care l-a pus jos, dar era și puțin căzut psihic.

Așa am considerat eu, că cea mai bună variantă pentru el ca să se liniștească puțin e să stea cu părinții. Și cred că săptămâna viitoare va fi înapoi cu forțe proaspete”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

FOTO. FCSB - FC Botoșani 3-2, meci în care Octavian Popescu a jucat 7 minute și a oferit o pasă decisivă

În ultimele zile a apărut și varianta unui împrumut la CFR Cluj. Marius Șumudică și-a exprimat public dorința de a-l avea pe Octavian Popescu, iar Gigi Becali s-a arătat dispus să accepte mutarea.

„Eu nu vreau să plece împrumut”, a transmis oficialul FCSB-ului, care a precizat că se așteaptă ca Popescu să revină la antrenamente și să lupte din nou pentru un loc în echipă.

Popescu a avut o ieșire nervoasă și s-a declarat nemulțumit de statutul său, după ce a fost decisiv în meciul cu FC Botoșani, scor 3-2.

„Sunt supărat că nu joc titular sau mai multe minute. În primele meciuri am fost decisiv, cred că nu merit asta! E normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute. Sper să revin în primul 11 și să-mi ajut echipa să rămână pe locul 1”, a spus fotbalistul.

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