Victor Angelescu (42 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre situația atacantului Filip Stojilkovic (26 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Atacantul elvețian de origine sârbă a avut noi ratări uriașe în meciul câștigat de Rapid, scor 3-1, pe terenul celor de la Sepsi, în epilogul etapei #16 din Superliga.

Una dintre acestea l-a scos din sărite pe antrenorul giuleștenilor, Daniel Pancu, care și-a aruncat geaca de nervi.

Victor Angelescu: „Nu mi se pare exagerat gestul lui Pancu”

Președintele Rapidului a fost și el pus să comenteze gestul tehnicianului, cât și ratările lui Stojilkovic.

„Nu mi se pare exagerat gestul lui Pancu. Și eu am avut o reacție aproape similară, dar nu am aruncat cu nimic.

Stojilkovic avusese și bara înainte, care este o execuție a lui. E greu, se întoarce bine și trage bine, dar are ghinion. Îmi pare rău pentru el, pentru că este foarte bun și își creează foarte multe ocazii.

La atacanți contează foarte mult încrederea.”, a declarat Victor Angelescu la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Victor Angelescu: „Activarea clauzei presupune un efort financiar pentru Rapid”

Rapid l-a împrumutat pe Stojilkovic în această vară de la Pisa, până la finalul sezonului, cu opțiune de cumpărare pe care o va putea activa până în mai 2027.

Întrebat de moderatorul emisiunii și redactor-șef adjunct al GOLAZO.ro, Dan Udrea, dacă ar activa clauza de cumpărare în cazul în care termenul-limită ar fi 30 noiembrie, Angelescu a replicat:

„Nu pot să spun, pentru că este important ce se întâmplă pe parcursul întregului sezon. El a adus un mare plus. Mă refer la modul în care joacă echipa și la felul în care se demarcă.

Pentru un atacant, nu contează doar că a marcat patru goluri, ci și faptul că a avut multe ocazii. El este un atacant foarte bun pentru prima ligă. Ca număr de goluri, mă aștept la mai multe de la el.

Dacă în 12-13 etape a marcat patru goluri, înseamnă că are potențial. Este un atacant care vine din Serie A.

Dacă prinde o perioadă bună, poate să marcheze două goluri pe meci. Cred că, în afară de meciul cu Oțelul, în care noi nu am avut foarte multe ocazii, el a avut peste 10 ocazii mari.

Clar că activarea clauzei presupune un efort financiar pentru Rapid. Salariul îl știm, l-am stabilit cu jucătorul. Există și o opțiune de cumpărare, care nu este ieftină pentru club. Sunt lucruri normale. Dacă ar transforma în goluri jumătate dintre ocazii, ar ajunge la 15-20 de goluri.

Dacă ne ajută să ajungem în cupele europene sau să câștigăm un trofeu, atunci putem să ne gândim la activarea clauzei. Altfel, ne va fi foarte greu să activăm o clauză atât de mare”.

2.000.000 de euro ar fi clauza de reziliere a lui Filip Stojilkovic

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport