Severin Freund (38 de ani), fost campion olimpic la sărituri cu schiurile, critică dur clubul Bayern Munchen pentru felul în care tratează public situația lui Jamal Musiala (23 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Problemele starului au început în august, când s-a prăbușit de două ori pe teren în meciurile amicale cu Leipzig și Heidenheim.

Fotbalistul a explicat că totul a pornit de la o disfuncție neurologică, medicii indicând crize de tip absență și efecte secundare ale schimbării tratamentului.

Severin Freud, atac la șefii lui Bayern: „Ar fi trebuit să facă totul pentru un Musiala puternic”

Deși Musiala a suferit ulterior și alte episoade de leșin, cel mai recent chiar în noiembrie, mijlocașul își dorește să continue la cel mai înalt nivel.

În acest context delicat, Severin Freund a reacționat tranșant după ce conducerea bavareză a început să discute public despre salariul și viitorul jucătorului.

„A purta o discuție despre valoarea unui jucător atât de deliberat în mod public mi se pare cu adevărat slab din punct de vedere uman, sportiv și moral”, a scris fostul sportiv german pe Instagram.

Freund a explicat că ține cu Bayern de mic copil, din perioada când mergea la meciuri pe Olympiastadion, însă spune că faptul că se confruntă, la rândul său, cu epilepsia îl face să rezoneze cu problemele fotbalistului.

„În același timp, trăiesc eu însumi cu epilepsie. De aceea mă atinge în mod deosebit actuala dezbatere din jurul lui Jamal Musiala. Modul în care Bayern gestionează această situație mă irită pe atât de multe planuri”.

Desigur că un club trebuie să gândească economic. Dar, din punctul meu de vedere, într-un astfel de moment ar trebui să se afle în prim-plan omul și sportivul, iar din perspectiva clubului, succesul sportiv. Dacă Bayern ar fi acționat așa, ar fi trebuit să facă totul pentru un Jamal Musiala puternic. Severin Freund, fost campion olimpic la sărituri cu schiurile

Declarațiile care au declanșat scandalul: „În actuala situație, cifrele salariului nu mai sunt justificate”

Reacția lui Freund vine după ce liderii clubului au pus sub semnul întrebării contractul de 25 de milioane de euro pe an al lui Musiala.

„Are o boală greu de vindecat, dar care poate fi ținută sub control până la un anumit punct cu ajutorul medicamentelor. Cu toate acestea, nu știm dacă va mai da același randament ca înainte.

Își primește în continuare salariul, dar imaginați-vă că Bayern i-ar pune la îndoială contractul: ceea ce poate oferi acum pe teren nu mai corespunde cu ceea ce scrie în acte” , a afirmat Uli Hoeness, președintele de onoare al lui Bayern.

FOTO. Musiala s-a prăbușit pe teren în meciul cu Heidenheim

„Ce au zis Uli și Jan-Christian (Dreesen, directorul general) este OK. Musiala are o problemă de sănătate. La fel de bine-cunoscut e că are un contract care implică o sumă foarte mare de bani. Trebuie să analizăm cum gestionăm această situație. E responsabil, perfect normal”, a declarat Rummenigge pentru Sky Deutschland.

Trebuie să vorbim cu Musiala, cu familia lui și cu agentul său. În actuala situație, cifrele salariului primit nu mai sunt justificate. Și niciun club nu ar dori să-l transfere în aceste circumstanțe. Karl-Heinz Rummenigge, membru în Consiliul de Supraveghere al clubului

Poziția clubului a atras critici vehemente și din partea sindicatului mondial al jucătorilor (FIFPro), precum și a unor medici neurologi, care au acuzat Bayern că pune o presiune periculoasă pe un sportiv aflat în recuperare.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport