A renunțat la națională la doar 24 de ani! Ce l-a nemulțumit pe fotbalistul lui AC Milan » Selecționerul a încercat să-l convingă să se răzgândească

Koni De Winter (24 de ani), fundașul lui AC Milan, a decis să nu mai răspundă convocărilor la naționala Belgiei.

Fotbalistul este nemulțumit că nu a primit suficiente șanse să joace.

Selecționerul Mark van Bommel (49 de ani) a încercat să-l convingă să se răzgândească, însă fotbalistul și-a menținut decizia.

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De Winter nu a jucat niciun minut la Campionatul Mondial din 2026, când echipa era pregătită de Rudi Garcia.

Situația nu s-a schimbat nici după instalarea lui Mark van Bommel, fundașul nefiind folosit în ultimele patru partide din Liga Națiunilor.

Koni De Winter a refuzat convocarea la naționala Belgiei: „Nu se simțea bine în această situație”

Decizia fundașului a fost anunțată de Mark van Bommel, în cadrul conferinței de presă în care a prezentat lotul Belgiei pentru meciurile cu Turcia și Italia, din Liga Națiunilor.

„Josue Kongolo a fost convocat pentru că De Winter nu a jucat la Campionatul Mondial și nici la ultima acțiune a naționalei. Nu se simțea bine în această situație și a decis să nu mai vină

Așa că am căutat un înlocuitor, un tânăr jucător promițător”, a declarat Van Bommel, conform circusdaily.com.

8 meciuri a disputat Koni De Winter pentru naționala Belgiei, de la debutul său din 2024, sub comanda lui Domenico Tedesco

De Winter a început să ia în calcul această decizie încă din timpul Campionatului Mondial din Statele Unite, Mexic și Canada. Deși a discutat cu selecționerul înaintea convocării, fundașul lui Milan nu s-a răzgândit.

Koni De Winter, cotat la 25 de milioane de euro de Transfermarkt, a disputat 14 meciuri pentru AC Milan în acest sezon.

La naționala Belgiei, fundașul central concurează pe post cu:

Zeno Debast (Sporting Lisabona, 25 de milioane de euro),

Nathan Ngoy (Lille, 25 de milioane de euro),

Arthur Theate (Bologna, 15 milioane de euro)

Brandon Mechele (Club Brugge, 2,8 milioane de euro)

Mark van Bommel, despre decizia lui De Winter: „Vor exista consecințe pe termen lung”

Selecționerul Belgiei a dezvăluit că a discutat la telefon cu De Winter și a încercat să-l facă să-și reconsidere decizia.

„Koni De Winter a decis să nu vină. Am discutat la telefon. I-am explicat cum văd eu situația.

Am luat o decizie asemănătoare când eram jucător, pe vremea când selecționer era Marco van Basten, cu care nu aveam o relație bună nici pe plan personal, nici din punct de vedere tactic. Nu este cazul aici.

Am încercat să înțeleg de ce a luat această decizie și să-l fac să se mai gândească. Dar a luat o hotărâre și nu pot să o schimb”, a explicat Van Bommel.

Este o decizie luată după o lungă perioadă de reflecție și trebuie respectată. Bineînțeles, vor exista consecințe pe termen lung. Are doar 24 de ani. Este devreme să decidă că nu mai vrea să fie convocat Mark van Bommel, selecționerul Belgiei

Belgia mai are de disputat două partide în grupa A1 din Liga Națiunilor:

12 noiembrie: Turcia - Belgia, ora 20:45

15 noiembrie: Belgia - Italia, ora 20:45

După patru etape, Belgia ocupă locul 3, cu 6 puncte, în spatele Franței (10 puncte) și Italiei (7 puncte). Turcia este ultima, fără niciun punct.

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