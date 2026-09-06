I-a pus mâna în gât! FOTO: Un jucător din Championship riscă o suspendare drastică după un conflict cu un fan

Krystian Bielik (28 de ani), fundașul celor de la Cardiff City, riscă o suspendare drastică, după un conflict cu un fan al lui Portsmouth.

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Portsmouth și Cardiff City s-au întâlnit în etapa #5 din Championship. Gazdele s-au impus, scor 2-0, însă un incident petrecut în minutul 72 a atras atenția.

Krystian Bielik riscă o suspendare drastică după un conflict cu un fan

Într-o încercare de a repune rapid mingea de la margine, Krystian Bielik a intrat în conflict cu un tânăr suporter al lui Portsmouth, care ținea balonul în mână.

Fanul a aruncat mingea, moment în care polonezul a ripostat și i-a pus mâna în gât.

Ulterior, imaginile l-au surprins pe tânărul suporter cum nu se lasă mai prejos și pare să-i dea o palmă fundașului de la Cardiff.

Arbitrul și ceilalți oficiali au intervenit pentru a calma spiritele, iar partida a fost întreruptă timp de trei minute.

Bielik a scăpat însă fără niciun avertisment pentru gestul făcut, ceea ce a stârnit furia fanilor gazdelor. Fundașul polonez mai avea un cartonaș galben încasat în minutul 9, iar un alt avertisement i-ar fi adus eliminarea.

Totuși, Bielek s-ar putea alege cu o sancțiune drastică din partea FA (Federația Engleză de Fotbal), potrivit sportbible.com.

Ce s-a întâmplat în cazuri similare

De-a lungul timpului, Patrice Evra și Erick Cantona au fost implicați în incidente similare și au plătit scump

Pe vremea când evolua pentru Marseille, fostul fundaș lateral a lovit cu piciorul un fan într-o partidă cu Vitoria SC. Cantona a făcut și el la fel în anul 1995 într-un meci cu Crystal Palace. Legendarul jucător francez juca pentru Manchester United.

Evra a fost amendat cu 10.000 de euro și suspendat timp de șapte luni de la meciurile europene ale cluburilor, în urma gestului său. Ulterior, Marseille a decis să-i rezilieze contractul.

În cazul lui Cantona, sancțiunea a fost și mai dură. Francezul a primit o suspendare de opt luni la nivel mondial și o amendă de 20.000 de lire sterline din partea Federației Engleze.

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