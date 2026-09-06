Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula” +10 foto
Andrei Dăncuș și Andre Duarte/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 20:25
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 20:25
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a precizat că roș-albaștrii se confruntă cu mari probleme în privința fundașilor centrali.
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Andre Duarte a fost eliminat în derby-ul cu Dinamo și va fi suspendat cel puțin două etape. Portughezul va rata meciurile cu Petrolul și U Craiova.

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Dezastru cu fundașii centrali la FCSB! „Și-a rupt clavicula”

În acest moment, Marius Baciu are la dispoziție doi fundași centrali de meserie în lot. Este vorba de Joyskim Dawa (30 de ani) și Dylan Batubinsika (30 de ani).

Cel din urmă a absentat la ultimele două partide din cauza unei accidentări, însă a mers la Belgrad, la celebrul vraci Marijana Kovacevic, pentru a-și trata problema.

Mihai Stoica spune că internaționalul congolez va fi apt pentru meciul cu Petrolul.

Oficialul celor de la FCSB a venit și cu o veste proastă în ceea ce îl privește pe tânărul Andrei Dăncuș (17 ani) și a vorbit despre situațiile lui Siyabonga Ngezana (29 de ani) și Mihai Popescu (33 de ani):

„Sunt foarte mulțumit de atitudinea pe care o au avut jucătorii noștri. A fost un meci în condiții speciale, 75 minute în 10, fără fundaș central. Din șase fundași centrali am avut unul singur.

Dylan Batubinsika, accidentat, e la Belgrad, în trei zile (miercuri) va fi înapoi, deci poate să joace. Andrei Dăncuș și-a rupt clavicula la meciul cu Dinamo 2 (n.r. FCSB 2 - Dinamo 2, 0-1, în Liga 3). A fost operat deja, luni.

Ngezana revine, probabil, în ianuarie. Probabil că el va fi cel care va fi înlocuit de Muhar (n.r. pe lista de Superliga).

Poate să fie în decembrie. Ultima săptămână din noiembrie, întâia din decembrie, astea sunt previziunile, dar nu are niciun sens să revină și să joace pe terenuri proaste în decembrie.

Mult mai bine face pregătirea de iarnă cu noi și așa mai departe. Pentru el e o lovitură. Pentru noi...

Dacă Mihai Popescu va fi bine în octombrie, atunci o să fim bine. 

O să avem patru fundași centrali dacă Popescu o să fie în octombrie OK. Dacă nu, o să avem trei”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

FOTO. Eliminarea lui Andre Duarte în Dinamo - FCSB

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