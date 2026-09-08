„Copilăresc și jalnic” Mbappe, atacat de francezi după ce a spus că merită Balonul de Aur: „N-ai câștigat nimic, mai bine taci!”
Kylian Mbappe (Foto: IMAGO)
Campionate

„Copilăresc și jalnic” Mbappe, atacat de francezi după ce a spus că merită Balonul de Aur: „N-ai câștigat nimic, mai bine taci!”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 16:38
alt-text Actualizat: 08.09.2026, ora 16:42
  • Kylian Mbappe (27 de ani) a fost aspru criticat de doi foști jucători francezi, după ce a afirmat că el ar trebui să câștige Balonul de Aur 2026.
  • Trofeul va fi decernat pe 26 octombrie, la Londra. Va fi pentru prima dată în istorie când ceremonia nu va avea loc la Paris.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Votez pentru mine însumi ”, a declarat atacantul lui Real Madrid și al naționalei Franței, care a avut un sezon fără trofee, dar plin de goluri. A devenit și cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale.

„Dacă nu credem, de ce mai jucăm?” Florin Niță, înainte de debutul în Liga Națiunilor: „Stăm acasă și ne vedem de altele”
Citește și
„Dacă nu credem, de ce mai jucăm?” Florin Niță, înainte de debutul în Liga Națiunilor: „Stăm acasă și ne vedem de altele”
Citește mai mult
„Dacă nu credem, de ce mai jucăm?” Florin Niță, înainte de debutul în Liga Națiunilor: „Stăm acasă și ne vedem de altele”

Jerome Rothen îl critică pe Kylian Mbappe: „N-ai câștigat nimic, mai bine taci!”

Finalist al Ligii Campionilor în sezonul 2003/04, cu AS Monaco, fostul mijlocaș Jerome Rothen (48 de ani) consideră că francezul pune prea mult accent pe propria imagine și prea puțin pe rezultatele echipei.

„Când spune: «Da, unii vor crede că sunt cel mai bun jucător din lume, iar alții nu», lasă-mă să te liniștesc, Kylian: nimeni nu crede că ai fost cel mai bun jucător din lume în sezonul trecut.

Ar trebui să fie suficient că a marcat goluri pentru Real? Vrei să-ți amintesc de ce s-a întâmplat acum trei sau patru luni, când a fost huiduit pe «Bernabeu»?

Ceea ce mă uimește la modul lui de a comunica este că, vineri seara, a jucat slab pentru Real împotriva lui Betis (n.r. - înfrângere cu 0-1). Dar două zile mai târziu, nu mai contează, s-a uitat deja.

Ai pierdut meciul, ai ratat un penalty, chiar dacă Barca trece ca un tăvălug peste toată lumea și are deja un avans de trei puncte, cu 17 goluri marcate, dar asta nu e mare lucru.

Cel mai important lucru este să fii cel mai bun jucător din lume, să ai Balonul de Aur și să fi strălucit la Cupa Mondială”, a spus Rothen, potrivit lefigaro.fr.

Când nu ai câștigat nimic tot anul, mai bine taci. Taci și continuă să muncești! Jerome Rothen, fost finalist UCL cu Monaco

Dugarry despre declarațiile lui Mbappe: „E copilăresc și jalnic”

Campion mondial cu Franța în 1998, Christophe Dugarry îl taxează pe Mbappe pentru goana după gloria personală.

„Nu pot să înțeleg de ce ar afirma așa ceva. E copilăresc și jalnic să ceri în mod public premii individuale când nu ai câștigat niciun titlu de campion, nici Liga Campionilor, nici Cupa Mondială.

Mi se pare complet nepotrivit. Nu e nimic măreț în a-l cere, mai ales în calitate de căpitan al echipei naționale.

Fotbalul devine un sport din ce în ce mai individualist, iar asta mă dezgustă mult prea des. În loc să vorbiți despre voi înșivă și despre premiile individuale, ar trebui să vorbiți despre echipă, despre împărtășirea succesului și despre trofeele pe care nu le-ați câștigat, dar pe care ați fi vrut să le câștigați împreună.

Cu toate acestea, înțeleg totuși că el se consideră cel mai bun jucător din lume, chiar dacă, în general, nu sunt de acord cu această abordare”, a declarat Dugarry, potrivit goal.com.

42 de goluri
în 44 de meciuri a marcat Kylian Mbappe pentru Real Madrid în sezonul 2025/26. A livrat și 7 pase decisive

Kylian Mbappe: „Pe cine votez eu pentru Balonul de Aur? Pe mine”

Mbappe consideră că merită să câștige Balonul de Aur, explicând că niciun alt jucător nu se poate lăuda cu performanțe individuale similare.

„Am convingerea că pot câștiga Balonul de Aur anul acesta, așa că nu mi-am îndepărtat atenția de la acest obiectiv. Este un premiu individual. Se ia în considerare ce a realizat jucătorul la nivel individual.

Oamenii spun că nu am câștigat trofee, dar nu am văzut niciodată un Balon de Aur acordat în unanimitate care să îndeplinească toate criteriile de fiecare dată.

Nu știu dacă cineva a câștigat vreodată cu 100% din voturi. Asta înseamnă că există întotdeauna cineva care consideră că nu-l merita.

A fi cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, a depăși toate marile legende ale istoriei sportului în cel mai important turneu care există, este ceva care îți rămâne întipărit în memorie, un eveniment global.

A termina ca cel mai bun marcator al celor mai importante competiții, unde joacă cei mai buni din lume, este ceva important. Istoria trebuie întotdeauna răsplătită”, a spus Mbappe, potrivit L'Equipe.

Pe cine votez eu? Pe mine. Dar îi înțeleg pe cei care votează altfel, nu trăim într-o dictatură a gândirii. Când analizez argumentele, când analizez concurența, îmi spun că nu ar fi o nedreptate. Kylian Mbappe, atacant Real Madrid

Declarațiile lui Mbappe apar chiar înainte de publicarea listei celor 30 de nominalizați la Balonul de Aur, într-un an fără un favorit clar.

Perioada de evaluare s-a încheiat pe 19 iulie, iar France Football va publica marți, 8 septembrie, numele jucătorilor aflați în cursa pentru trofeu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
Real Madrid franta balonul de aur Christophe Dugarry Jerome Rothen kylian mbappe
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:55
Incident șocant pe stadion Acuzații de agresiune sexuală: „Îngrozitor, mi-au spus că nu pot face nimic!” + cum a reacționat clubul
Incident șocant pe stadion  Acuzații de agresiune sexuală: „Îngrozitor, mi-au spus că nu pot face nimic!” + cum a reacționat clubul
13:48
Clipe de panică în Ligă Tânărul star al Borussiei s-a prăbușit pe teren! Transportat direct la spital. Ce s-a întâmplat
Clipe de panică în Ligă Tânărul star al Borussiei s-a prăbușit pe teren! Transportat direct la spital. Ce s-a întâmplat
13:09
Te-ai duce la Dinamo? Fostul golgheter de la FCSB ar accepta fără să ezite: „Absolut! Trecutul nu mai înseamnă nimic”
Te-ai duce la Dinamo? Fostul golgheter de la FCSB ar accepta fără să ezite: „Absolut! Trecutul nu mai înseamnă nimic”
12:19
Alerta Man De ce ar putea juca tot mai puțin la Eindhoven + detalii surprinzătoare de la transferul picat la Lazio
Alerta Man De ce ar putea juca tot mai puțin la Eindhoven + detalii surprinzătoare de la transferul picat la Lazio
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Top stiri
Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
Nationala
05:00
Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
Citește mai mult
Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
„Mă face să fiu optimist” Cristi Chivu, reacție neașteptată după eșecul cu Real Madrid » Ce a spus despre greșelile elevilor săi
Liga Campionilor
09:35
„Mă face să fiu optimist” Cristi Chivu, reacție neașteptată după eșecul cu Real Madrid » Ce a spus despre greșelile elevilor săi
Citește mai mult
„Mă face să fiu optimist” Cristi Chivu, reacție neașteptată după eșecul cu Real Madrid » Ce a spus despre greșelile elevilor săi
A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața! 
Tenis
10:54
A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața!
Citește mai mult
A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața! 
BREAKING | Metrorex, în pericol să rămână fără bani pentru salariile angajaților. Ministerul Transporturilor a tăiat subvenția
B365
08.09
BREAKING | Metrorex, în pericol să rămână fără bani pentru salariile angajaților. Ministerul Transporturilor a tăiat subvenția
Citește mai mult
BREAKING | Metrorex, în pericol să rămână fără bani pentru salariile angajaților. Ministerul Transporturilor a tăiat subvenția

Echipe/Competiții

fcsb 110 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 39 rapid 16 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share