Kylian Mbappe (27 de ani) a fost aspru criticat de doi foști jucători francezi, după ce a afirmat că el ar trebui să câștige Balonul de Aur 2026.

Trofeul va fi decernat pe 26 octombrie, la Londra. Va fi pentru prima dată în istorie când ceremonia nu va avea loc la Paris.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Votez pentru mine însumi ”, a declarat atacantul lui Real Madrid și al naționalei Franței, care a avut un sezon fără trofee, dar plin de goluri. A devenit și cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale.

Jerome Rothen îl critică pe Kylian Mbappe: „ N-ai câștigat nimic, mai bine taci!”

Finalist al Ligii Campionilor în sezonul 2003/04, cu AS Monaco, fostul mijlocaș Jerome Rothen (48 de ani) consideră că francezul pune prea mult accent pe propria imagine și prea puțin pe rezultatele echipei.

„Când spune: «Da, unii vor crede că sunt cel mai bun jucător din lume, iar alții nu», lasă-mă să te liniștesc, Kylian: nimeni nu crede că ai fost cel mai bun jucător din lume în sezonul trecut.

Ar trebui să fie suficient că a marcat goluri pentru Real? Vrei să-ți amintesc de ce s-a întâmplat acum trei sau patru luni, când a fost huiduit pe «Bernabeu»?

Ceea ce mă uimește la modul lui de a comunica este că, vineri seara, a jucat slab pentru Real împotriva lui Betis (n.r. - înfrângere cu 0-1). Dar două zile mai târziu, nu mai contează, s-a uitat deja.

Ai pierdut meciul, ai ratat un penalty, chiar dacă Barca trece ca un tăvălug peste toată lumea și are deja un avans de trei puncte, cu 17 goluri marcate, dar asta nu e mare lucru.

Cel mai important lucru este să fii cel mai bun jucător din lume, să ai Balonul de Aur și să fi strălucit la Cupa Mondială”, a spus Rothen, potrivit lefigaro.fr.

Când nu ai câștigat nimic tot anul, mai bine taci. Taci și continuă să muncești! Jerome Rothen, fost finalist UCL cu Monaco

Dugarry despre declarațiile lui Mbappe: „E copilăresc și jalnic”

Campion mondial cu Franța în 1998, Christophe Dugarry îl taxează pe Mbappe pentru goana după gloria personală.

„Nu pot să înțeleg de ce ar afirma așa ceva. E copilăresc și jalnic să ceri în mod public premii individuale când nu ai câștigat niciun titlu de campion, nici Liga Campionilor, nici Cupa Mondială.

Mi se pare complet nepotrivit. Nu e nimic măreț în a-l cere, mai ales în calitate de căpitan al echipei naționale.

Fotbalul devine un sport din ce în ce mai individualist, iar asta mă dezgustă mult prea des. În loc să vorbiți despre voi înșivă și despre premiile individuale, ar trebui să vorbiți despre echipă, despre împărtășirea succesului și despre trofeele pe care nu le-ați câștigat, dar pe care ați fi vrut să le câștigați împreună.

Cu toate acestea, înțeleg totuși că el se consideră cel mai bun jucător din lume, chiar dacă, în general, nu sunt de acord cu această abordare”, a declarat Dugarry, potrivit goal.com.

42 de goluri în 44 de meciuri a marcat Kylian Mbappe pentru Real Madrid în sezonul 2025/26. A livrat și 7 pase decisive

Kylian Mbappe: „Pe cine votez eu pentru Balonul de Aur? Pe mine”

Mbappe consideră că merită să câștige Balonul de Aur, explicând că niciun alt jucător nu se poate lăuda cu performanțe individuale similare.

„Am convingerea că pot câștiga Balonul de Aur anul acesta, așa că nu mi-am îndepărtat atenția de la acest obiectiv. Este un premiu individual. Se ia în considerare ce a realizat jucătorul la nivel individual.

Oamenii spun că nu am câștigat trofee, dar nu am văzut niciodată un Balon de Aur acordat în unanimitate care să îndeplinească toate criteriile de fiecare dată.

Nu știu dacă cineva a câștigat vreodată cu 100% din voturi. Asta înseamnă că există întotdeauna cineva care consideră că nu-l merita.

A fi cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, a depăși toate marile legende ale istoriei sportului în cel mai important turneu care există, este ceva care îți rămâne întipărit în memorie, un eveniment global.

A termina ca cel mai bun marcator al celor mai importante competiții, unde joacă cei mai buni din lume, este ceva important. Istoria trebuie întotdeauna răsplătită”, a spus Mbappe, potrivit L'Equipe.

Pe cine votez eu? Pe mine. Dar îi înțeleg pe cei care votează altfel, nu trăim într-o dictatură a gândirii. Când analizez argumentele, când analizez concurența, îmi spun că nu ar fi o nedreptate. Kylian Mbappe, atacant Real Madrid

Declarațiile lui Mbappe apar chiar înainte de publicarea listei celor 30 de nominalizați la Balonul de Aur, într-un an fără un favorit clar.

Perioada de evaluare s-a încheiat pe 19 iulie, iar France Football va publica marți, 8 septembrie, numele jucătorilor aflați în cursa pentru trofeu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport