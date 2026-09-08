„Dacă nu credem, de ce mai jucăm?” Florin Niță, înainte de debutul în Liga Națiunilor: „Stăm acasă și ne vedem de altele”

Florin Niță (39 de ani) a transmis un mesaj clar înaintea debutului naționalei în noul sezon al Ligii Națiunilor.

Primul meci al României este programat pe 25 septembrie, în Suedia, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Fostul portar al naționalei a fost prezent la evenimentul dedicat deschiderii noii sale academii de fotbal pentru portari, unde a abordat mai multe subiecte din fotbalul românesc.

Florin Niță: „Dacă plecăm cu frâna de mână trasă, de ce mai jucăm?”

„Trebuie să fim încrezători în primul rând, pentru că, dacă vom pleca cu frâna de mână trasă, să spun așa, sau dacă credem că n-avem nici o șansă, de ce mai jucăm atunci? Stăm acasă și ne vedem de altele.

Trebuie să mergem acolo încrezători și să luăm fiecare meci, să ne concentrăm și să plecăm cu un moral foarte bun.

Pentru că, dacă te rezumi la puțin, nu vei atinge nici puținul acela. Trebuie să ne punem target-uri mai înalte ca să le putem atinge”, a declarat Florin Niță.

Întrebat despre situația lui Târnovanu la FCSB, dacă ar trebui să plece sau să rămână, Niță a transmis:

„În primul rând, îl felicit pentru ultima partidă pe care a făcut-o. Pentru că a făcut un meci foarte bun în ciuda faptului că au pierdut. Iar decizia este la el.

Eu nu pot să-i spun cum să facă. Pot să-i spun doar să se antreneze și să fie serios. Decizia este 100% la el”.

FOTO. Florin Niță și-a deschis academie de fotbal

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Florin Niță: „Îmi propun să ajut acești copilași prin experiența mea”

Cât despre noul său proiect, fostul goalkeeper a enumerat câteva planuri:

„Ideea a apărut în cursul acestui an. Eram cu soția și mă gândeam la juniori, la copilași. Și am avut sclipirea să zic: «De ce să nu facem această academie?»

Le-am pus pe toate cap la cap și ne-am organizat într-un timp destul de scurt.

Îmi propun să ajut acești copilași, să-i îndrum și să-i ajut cu experiența pe care am acumulat-o în cariera mea. Și vreau să le dau și să le împărtășesc tot ce am adunat eu din punct de vedere fotbalistic”, a mai spus Niță.

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