Mbappe a primit verdictul Ce urmează pentru starul lui Real Madrid după accidentarea din Turcia - Franța

Kylian Mbappe (27 de ani) a primit verdictul medicilor după accidentarea suferită în meciul Turcia - Franța, scor 0-1, din Liga Națiunilor.

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Mbappe s-a accidentat chiar la faza în care a înscris singurul gol al partidei cu Turcia, în minutul 54. Francezul a primit îngrijiri medicale, a încercat să continue, însă a fost schimbat câteva minute mai târziu.

Kylian Mbappe, out aproximativ două săptămâni

Federația Franceză de Fotbal anunțase inițial că atacantul are o problemă la genunchi și că va părăsi cantonamentul naționalei pentru a reveni la Madrid, unde urma să fie supus unor investigații suplimentare.

Primele vești după controalele efectuate sunt însă mai bune decât se estima imediat după partidă.

Atacantul lui Real Madrid a suferit o hiperextensie la genunchiul stâng și ar urma să lipsească aproximativ două săptămâni, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

Franța s-a impus cu scorul de 1-0, grație golului lui Mbappe, prima reușită pentru „Les Bleus” din era Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane se arătase îngrijorat imediat după meci și anunțase că Franța nu va risca în cazul căpitanului său, după ce genunchiul acestuia se umflase.

„Nu, nu este bine. Din păcate, nu este bine. Va trebui să plece. Nu ne vom asuma niciun risc. Și-a forțat genunchiul atunci când a șutat. Nu este foarte încurajator”, a declarat Zidane, conform espn.com.

Meciuri ale naționalei Franței pe care Mbappe le va rata:

28 septembrie: Belgia - Franța (21:45)

2 octombrie: Franța - Italia (21:45)

5 octombrie: Franța - Belgia (21:45).

Mbappe ar putea reveni pe teren imediat după pauza internațională. Real Madrid va juca pe 10 octombrie, acasă cu Villarreal, iar patru zile mai târziu va întâlni Roma, în deplasare, în Champions League.

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