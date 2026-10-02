Halep n-are dubii Pe cine a numit Simona „cel mai bun antrenor din lume”
Simona Halep
Tenis

Halep n-are dubii Pe cine a numit Simona „cel mai bun antrenor din lume”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 19:01
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 19:01
  • Simona Halep (35 de ani) i-a transmis un mesaj special fostului ei antrenor, Darren Cahill (61 de ani).
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Halep și tehnicianul australian au colaborat în trei perioade diferite: martie - octombrie 2015, atunci drept consultant, apoi între octombrie 2015 și octombrie 2018 și ianuarie 2020 - septembrie 2021.

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Simona Halep l-a numit pe Darren Cahill „cel mai bun antrenor”

Astăzi, 2 octombrie, este ziua de naștere a lui Darren Cahill. Australianul a împlinit vârsta de 61 de ani, iar Simona Halep i-a transmis un mesaj pe Instagram.

Îți este dor de antrenamentele de pe teren? La mulți ani celui mai bun antrenor din lume!”, a scris Halep într-un InstaStory.

Mesajul Simonei Halep pentru Darren Cahill. Foto: Instagram/@simonahalep Mesajul Simonei Halep pentru Darren Cahill. Foto: Instagram/@simonahalep
Mesajul Simonei Halep pentru Darren Cahill. Foto: Instagram/@simonahalep

Sub comanda australianului, Simona Halep a cucerit primul ei trofeu de Grand Slam din carieră, Roland Garros, în anul 2018, în timpul celei de-a doua colaborări.

În acea finală, Halep a învins-o pe Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1. În plus, fosta tenismenă a terminat două sezoane pe locul 1 în clasamentul WTA în acea perioadă.

Alături de Cahill, Halep a mai ajuns în două finale de Grand Slam, pe care le-a pierdut. Românca a cedat la Australian Open în 2018, 6-7 (2), 6-3, 4-6 cu daneza Caroline Wozniacki, și pe zgura pariziană în 2017, 6-4, 4-6, 3-6 cu letona Jelena Ostapenko.

  • Halep a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 WTA. A urcat pe prima poziție pentru prima dată pe 9 octombrie 2017.

Darren Cahill recunoaște că a greșit în colaborarea cu Simona Halep

Într-un interviu acordat celor de la „Tennis Insider Club”, în 2025, Darren Cahill a povestit cât de frumos, dar și dificil, a fost să lucreze cu Simona Halep în acea perioadă de grație a româncei.

„Când am început să lucrez cu ea a trebuit să găsim soluții pentru a-i face viața mai ușoară pe teren, pentru că altfel te suprasoliciți. Are un record incredibil, dacă nu mă înșel, a petrecut cinci sau șase ani în Top 5 fără să iasă de acolo. Pentru stilul său de joc, fiecare meci era dificil.

Vorbim despre partea sportivă, dar exista și partea cu presiunea. Doar dacă nu ești din România nu o simți. Dar pentru o țară precum România, era o jucătoare de elită.

Toată lumea o voia pe locul 1 WTA, toată lumea voia de la ea un turneu major. A fost atât de aproape de mai multe ori. A suferit câteva înfrângeri dureroase în turneele de Grand Slam, la Roland Garros, cu Ostapenko, unde avea set și break. Acea înfrângere a fost devastatoare”, a povestit Cahill.

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