Explicațiile lui Mbappe  Starul lui Real Madrid, despre gestul său  care a stârnit controverse în Spania: „Mă doare foarte mult” +8 foto
Foto: Imago
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Explicațiile lui Mbappe Starul lui Real Madrid, despre gestul său care a stârnit controverse în Spania: „Mă doare foarte mult”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 15:18
  • Kylian Mbappe (27 de ani) a oferit primele explicații pentru decizia de a acoperi un mesaj de solidaritate adresat locuitorilor din enclava spaniolă Ceuta înaintea meciului cu Elche din LaLiga.
  • La fel a procedat și Vinicius (26 de ani), iar gestul acestora a stârnit mai multe controverse.
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Cele două formații s-au întâlnit în cadrul etapei a șasea din La Liga, iar jucătorii au intrat pe teren cu tricouri speciale, pe care starurile Realului au refuzat să le îmbrace.

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Explicațiile lui Kylian Mbappe: „Am vrut să mă gândesc și la toți oamenii care suferă”

Fotbaliștii celor două echipe au intrat pe gazon cu tricouri albe, pe care era imprimat mesajul „Todos somos caballas” / „Cu toții suntem locuitori ai Ceutei”, în semn de solidaritate pentru locuitorii din orașul spaniol, revendicat de Maroc.

Ibrahima Konate a ținut tricoul în mână, iar Mbappe și Vinicius le-au îmbrăcat doar pe jumătate, ascunzând mesajul.

Atacantul francez de la Real Madrid a explicat acum de ce a recurs la un asemenea gest:

„Vreau să explic bine situația, pentru ca oamenii să o înțeleagă. A fost o decizie a cluburilor să introducă acest tricou și să-l purtăm. Noi, jucătorii, trebuia să-l îmbrăcăm. Primul lucru pe care vreau să-l spun este că sunt pe deplin solidar cu Ceuta și cu toate victimele.

Pentru că înainte de a fi fotbalist, sunt un om. Dar, în același timp, am vrut să transmit un gest și un gând pentru toți imigranții care și-au pierdut viața și care se află, de asemenea, în condiții foarte dificile”, a declarat Mbappe, conform as.com.

Mbappe și Vinicius, fără tricourile de susținere pentru Ceuta. Foto: capturi X
Mbappe și Vinicius, fără tricourile de susținere pentru Ceuta. Foto: capturi X

Galerie foto (8 imagini)

Mbappe și Vinicius, fără tricourile de susținere pentru Ceuta. Foto: capturi X Mbappe și Vinicius, fără tricourile de susținere pentru Ceuta. Foto: capturi X Mbappe și Vinicius, fără tricourile de susținere pentru Ceuta. Foto: capturi X Mbappe și Vinicius, fără tricourile de susținere pentru Ceuta. Foto: capturi X Mbappe și Vinicius, fără tricourile de susținere pentru Ceuta. Foto: capturi X
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Mbappe a continuat și a precizat că nu se poziționează împotriva locuitorilor din Ceuta, ba chiar îi susține.

„Nu a fost o decizie ușoară, a fost dificil de luat, pentru că, până la urmă, oamenii pot crede că sunt împotriva locuitorilor din Ceuta, dar nu, absolut deloc. Nu am nimic împotriva lor și îi susțin 100%.

Dar am vrut să mă gândesc și la toți oamenii care suferă, pentru că, până la urmă, sunt om și nu vreau să stabilesc o ordine a suferințelor. Sunt oameni care suferă și mă doare foarte mult să văd asta în lume”, a mai spus Mbappe.

Sunt un om care își dorește ce este mai bun pentru lumea în care trăim. Vreau să transmit un mesaj pozitiv și pace și sper ca această situație să se rezolve rapid. Kylian Mbappe, atacant Real Madrid

Anterior, la partida Villarreal - Betis 1-2, marocanul Abde Ezzalzouli (24 de ani) a fost insultat și amenințat pe rețelele de socializare după ce a purtat același tricou.

Abde a răspuns printr-o declarație în care a afirmat că nu își va cere scuze pentru acest gest și că mesajul era unul de susținere a unei comunități și a unei cauze sociale, mai degrabă decât unul cu conținut politic.

În luna iulie, peste 70.000 de persoane au încercat să ajungă ilegal în Ceuta dinspre Maroc, migrarea acestora stârnind noi tensiuni între cele două state.

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