A stârnit furie în Maroc Un jucător din La Liga, amenințat pe rețelele de socializare: „Vei trece prin cel mai groaznic moment al vieții tale!”

Abde Ezzalzouli (24 de ani), jucătorul celor de la Betis Sevilla, a fost insultat și amenințat pe rețelele de socializare pentru că a purtat un tricou în care și-a arătat susținerea pentru locuitorii din orașul spaniol Ceuta.

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Înaintea partidei câștigate cu 2-1 în fața lui Villarreal, în etapa a 5-a din La Liga, jucătorii lui Betis au intrat pe teren purtând tricouri albe inscripționate cu mesajul „Todos somos caballas”, tradus prin „Cu toții suntem locuitori ai Ceutei”.

Abde Ezzalzouli, insultat și amenințat pentru că a purtat un tricou în care și-a arătat susținerea pentru Ceuta

În cazul lui Abde Ezzalzouli, gestul său a provocat reacții dure. Extrema, născută în Beni Mellal, Maroc, dar crescută în Elche, Alicante, a ales să reprezinte naționala africană.

Conform Marca, reacțiile au apărut pe fondul tensiunilor dintre Maroc și Ceuta, oraș spaniol situat în nordul Africii și revendicat de autoritățile de la Rabat.

Disputa a fost amplificată în această vară de o criză migratorie, după ce zeci de mii de persoane au încercat să pătrundă în Ceuta dinspre Maroc, provocând noi tensiuni între Madrid și Rabat.

Spania consideră Ceuta parte a teritoriului său, în timp ce Marocul nu recunoaște suveranitatea spaniolă asupra orașului.

„A trăda patria nu este o atitudine trecătoare, ci o rușine care rămâne în memoria istoriei. Patria nu se vinde, iar cel care o vinde își pierde respectul înainte de a-și pierde patria”.

„Fie că-ți place sau nu, Sebta și Melilla sunt și vor fi întotdeauna marocane”.

„Astăzi vei trăi alături de noi înspăimântat, mâine vei trece prin cel mai groaznic moment al vieții tale”.

„Ceuta este marocană”.

„Ultima dată când îl vom vedea în echipa națională va fi o lecție, iar Dumnezeu să-l schimbe, să-i dea puțin curaj în țara sa”.

„Ceuta și Melilla sunt marocane. Istoria nu se șterge cu un tricou”.

„Nu fi laș și fii bărbat”.

„Un adevărat marocan nu-și părăsește patria când aceasta are cea mai mare nevoie de el. Unele situații nu se uită, iar unele trădări sunt trecute cu vederea din respectul construit de-a lungul anilor”

Abde Ezzalzouli ar fi trebuit să facă parte din lotul Marocului la CM 2026, însă s-a accidentat la genunchiul drept în amicalul cu Norvegia, încheiat 1-1, după un duel în care coechipierul său Chadi Riad a căzut peste el.

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