Mbappe și Vinicius, gest controversat FOTO: Starurile de la Real Madrid au ascuns mesajul de susținere pentru Ceuta

Kylian Mbappe (27 de ani) și Vinicius (26 de ani) au fost autorii unui gest controversat înaintea partidei cu Elche, câștigată scor 3-2.

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Cele două formații s-au întâlnit în cadrul unei runde intermediare în La Liga, cea cu numărul 6, iar jucătorii celor două formații au intrat pe teren cu tricouri speciale, pe care starurile Realului au refuzat să le îmbrace.

Elche - Real Madrid 2-3 . Mbappe și Vinicius nu au purtat tricoul de susținere pentru Ceuta

Fotbaliștii celor două echipe au intrat pe gazon cu tricouri albe, pe care era imprimat mesajul „Todos somos caballas” / „Cu toții suntem locuitori ai Ceutei”, în semn de solidaritate pentru locuitorii din orașul spaniol, revendicat de Maroc.

Însă, în timp ce se aflau pe tunel, Mbappe și Vinicius au refuzat să îmbrace complet tricourile, la fel ca Ibrahima Konate.

Fundașul francez a ținut tricoul în mână, în timp ce starurile din atacul madrilenilor le-au îmbrăcat doar pe jumătate, ascunzând mesajul, informează marca.com.

Ulterior, în imaginile surprinse de pe camera arbitrului, cei doi jucători renunțaseră deja la tricourile albe.

Anterior, la partida Villarreal - Betis 1-2, marocanul Abde Ezzalzouli (24 de ani) a fost insultat și amenințat pe rețele socializare după ce a purtat același tricou.

În această vară, zeci de mii de persoane au încercat să ajungă în Ceuta dinspre Maroc, migrarea acestora stârnind noi tensiuni între cele două state.

Jose Mourinho: „Problema e evidentă”

„Galacticii” lui Mourinho s-au impus cu 3-2 după golul marcat în prelungiri de tânărul Espi, după ce echipa a fost egalată pe tabelă în repriza secundă, în ciuda avantajului de două goluri stabilit în prima repriză.

Astfel, tehnicianul portughez a atras atenția asupra modului prin care jucătorii și-au făcut meciul dificil.

„Problema mi se pare evidentă... Sunt meciuri care par încheiate, dar nu sunt. Singura explicație pe care o găsesc este că sunt meciuri ușoare, pe care nu le încheiem... Meciuri pe care nu le încheiem și pare că trecem de la ușurință la lipsa controlului.

Un astfel de stadion, plin, cu suporteri fantastici... ne complică misiunea.

Partea bună este că, în fața dificultăților, echipa reacționează și câștigă, ceea ce este cel mai important. Și un alt aspect pozitiv este că nimeni nu se plictisește la meciurile Realului, pentru că sunt foarte distractive”, a declarat Mourinho după meci.

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