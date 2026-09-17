Preferații lui Becali Cine are postul asigurat în primul „11” la FCSB: „Nu am cum să-i scot” » Unde va evolua Drăguș

Gigi Becali (68 de ani) a anunțat că David Miculescu (25 de ani) și Meriton Korenica (29 de ani) vor fi în continuare titulari la FCSB.

Patronul grupării roș-albastre a precizat și pe ce poziție va juca Denis Drăguș (27 de ani).

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FCSB a efectuat trei mutări importante pe finalul perioadei de transferuri. Este vorba de Meriton Korenica, Denis Drăguș și Karlo Muhar.

Dintre aceștia, jucătorul kosovar pare să fie preferatul lui Gigi Becali până acum.

Gigi Becali: „Drăguș trebuie să joace vârf!”

Gigi Becali a anunțat că David Miculescu și Meriton Korenica vor fi o prezență constantă în primul „11” al FCSB, datorită prestațiilor din ultimele meciuri.

Finanțatorul FCSB a precizat că Drăguș va evolua ca atacant central, în timp ce Korenica și Miculescu vor ocupa pozițiile din benzi.

„Pe Korenica în stânga nu am cum să îl scot, în dreapta nu pot să îl scot pe David Miculescu, că e prea fotbalist!

Drăguș trebuie să joace vârf! Vedem, nu știu deocamdată eu ce va juca. Drăguș are viteză, vine din banda stângă în viteză. Păi ce fac? Trebuie să îl încerc! O să îl încerc un meci, două”, a declarat Gigi Becali la Voyo Sport 1, citat de fanatik.ro.

Denis Drăguș a debutat pentru FCSB în meciul cu Petrolul, scor 2-2, din etapa #9 a Superligii. Atacantul a fost introdus pe teren în minutul 71, dar a avut o prestație slabă.

În partida de luni, Meriton Korenica a jucat 80 de minute și a marcat și un gol, fiind prima sa reușită în tricoul roș-albaștrilor.

În schimb, David Miculescu a fost scos de pe teren în minutul 71, după ce a acuzat mai multe probleme medicale.

Pentru FCSB urmează derby-ul cu U Craiova de sâmbătă, de la ora 20:30, partidă care va putea fi decisivă pentru antrenorul Marius Baciu. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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