„Mbappe, nu mă da în judecată!” Creatorul imaginii care a provocat un scandal diplomatic uriaș rupe tăcerea: „Mă distrugi financiar” +43 foto
Kylian Mbappe și mema care a provocat un scandal diplomatic FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago
Campionate

„Mbappe, nu mă da în judecată!” Creatorul imaginii care a provocat un scandal diplomatic uriaș rupe tăcerea: „Mă distrugi financiar”

alt-text Mihai Epure
alt-text Publicat: 29.10.2026, ora 12:08
alt-text Actualizat: 29.10.2026, ora 12:08
  • Younes Khelifi, un francez cunoscut sub numele de „frenchaicovers” pe X, este creatorul memei în care Kylian Mbappe (27 de ani) apare cu trăsăturile lui Mao Zedong și care a provocat un conflict diplomatic între China, Spania și Kylian Mbappe.
  • Francezul a vorbit în premieră despre scandalul iscat de o glumă creată în urmă cu trei ani.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Când a creat un montaj video cu Mbappe pe fondul unei melodii comuniste chinezești în vara anului 2023, Khelifi habar nu avea ce furtună diplomatică urma să declanșeze trei ani mai târziu.

Scandalul a început după ce Mbappe a fost întrebat, într-un interviu, care dintre memele în care apare este preferatul său.

Francezul a ales o imagine în care chipul său era pus peste cel al fostului lider chinez Mao Zedong, pe care l-a numit „dictator chinez”.

Noi detalii despre scandalul de rasism VIDEO. Șumudică a continuat dezvăluirile la conferință: „Chipciu mi-a dat dreptate”
Citește și
Noi detalii despre scandalul de rasism VIDEO. Șumudică a continuat dezvăluirile la conferință: „Chipciu mi-a dat dreptate”
Citește mai mult
Noi detalii despre scandalul de rasism VIDEO. Șumudică a continuat dezvăluirile la conferință: „Chipciu mi-a dat dreptate”

„Mbappe, dacă mă dai în judecată o să mă distrugi financiar!”

Khelifi a dezvăluit pentru So Foot că a fost unul dintre primii internauți care au „realizat deepfake-uri de acest tip. Deja câștigasem o oarecare notorietate datorită altor meme. Dar este adevărat că, de data aceasta, fenomenul a atins o amploare incredibilă”.

„Nu mă simt vinovat, dar e ciudat să mă gândesc că, într-un fel, eu sunt la originea tuturor acestor lucruri. La început, am făcut asta doar ca să râd împreună cu prietenii mei, iar acum văd cum totul circulă și prinde amploare chiar sub ochii mei”, recunoaște creatorul memei care a scandalizat China.

„Eram în pat și îmi tot spuneam: «Ce nebunie!» Așa că, cinci minute mai târziu, am postat pe X: «Mă trezesc și văd că am provocat un incident diplomatic.»

Sincer, când am văzut asta, m-am întrebat dacă ar putea exista consecințe legale. Oare tabăra lui Mbappe ar urma să mă dea în judecată și să ceară despăgubiri? Dar m-am documentat și nu sunt prea îngrijorat. Primul meu gând a fost, literalmente, ceea ce am scris în mesaj: «Dacă mă dai în judecată, Mbappe, o să mă distrugi financiar!» (Râde).

Oricum, în comparație cu el, eu sunt mai mult decât la pământ! Pe tot parcursul zilei am urmărit cum s-au desfășurat lucrurile și apoi am aflat că toată povestea a ajuns pe prima pagină a ziarului L’Equipe. Am cumpărat patru exemplare”, a continuat francezul.

„M-am gândit serios dacă ar trebui să contactez ambasada Franței în China pentru a mă asigura că totul este în regulă, având în vedere ceea ce tocmai s-a întâmplat. Îmi dau seama că este o cerere destul de ciudată, chiar ridicolă, dar prefer să fiu sigur”, a remarcat el.

Nu mi-am imaginat că asta va depăși granițele Franței. Sincer, îmi pare puțin rău pentru Mbappe. Nimeni n-a avut intenții rele, dar au existat consecințe. Younes Khelifi
Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago

Galerie foto (43 imagini)

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
+43 Foto
labels.photo-gallery

China nu-l iartă pe Mbappe!
Meciurile din La Liga nu vor fi transmise

China Media Group (CMG), instituția care administrează televiziunea publică CCTV, a confirmat că meciurile din La Liga nu vor fi transmise în China.

Un reprezentant al televiziunii publice chineze a respins explicațiile oferite de Real Madrid, potrivit cărora Mbappe nu a vrut să jignească poporul chinez.

Oficialii chinezi susțin că declarațiile atacantului „depășesc limitele libertății de exprimare” și că Real Madrid trebuie să-și asume responsabilitatea pentru cele întâmplate, conform as.com.

Orice cuvânt sau gest care rănește sentimentele poporului chinez se va confrunta inevitabil cu respingerea colectivă a tuturor categoriilor societății chineze. Real Madrid ar face bine să renunțe la orice iluzie că lucrurile ar putea sta altfel. CNG

Instituția a precizat că nu va relua discuțiile până când clubul madrilen nu va prezenta scuze considerate satisfăcătoare: „Nu există nimic de discutat”.

Mbappe și-a cerut scuze, dar China nu renunță la măsuri

Atacantul francez a publicat un mesaj în franceză, chineză și engleză, în care și-a exprimat regretul pentru declarațiile făcute.

„În timpul unui interviu recent, am comentat o imagine cu mine. Remarca mea a fost nepotrivită și acum înțeleg că a rănit multe persoane din China și din comunitățile chineze din întreaga lume.

Îmi cer scuze tuturor celor pe care i-am supărat prin cuvintele mele. Nu aceasta a fost deloc intenția mea. Am un respect profund pentru poporul chinez și pentru istoria sa și regret sincer cele întâmplate”, a transmis acesta.

De asemenea, Real Madrid a transmis un comunicat oficial prin care și-a cerut scuze.

„Real Madrid dorește să își ceară scuze poporului chinez pentru nemulțumirea provocată de recentele declarații ale jucătorului nostru, Kylian Mbappe.

Clubul nostru are un respect profund pentru China, istoria, cultura și cetățenii săi, precum și pentru milioanele de suporteri chinezi care iubesc și admiră Real Madrid.

Real Madrid își reafirmă angajamentul față de valorile respectului, conviețuirii și înțelegerii între culturi și își exprimă dorința de a consolida în continuare relațiile de prietenie care îl leagă de China și de cetățenii săi”, se arată în comunicatul clubului madrilen.

Chipul lui Mbappe, acoperit în China FOTO Reddit Chipul lui Mbappe, acoperit în China FOTO Reddit
Chipul lui Mbappe, acoperit în China FOTO Reddit

Javier Tebas încearcă să stingă scandalul

Și Javier Tebas, președintele La Liga, și-a cerut scuze. Oficialul a trimis o scrisoare către China Media Group, în care a calificat comportamentul fotbalistului drept „inacceptabil”.

În încercarea de a rezolva situația, Tebas s-a întâlnit marți cu Yao Jing, ambasadorul Chinei în Spania.

La Liga încearcă să păstreze relațiile comerciale cu piața chineză, unde are mai multe acorduri de colaborare, inclusiv un parteneriat strategic cu liga profesionistă de fotbal, valabil până în 2029.

Chipul lui Mbappe, acoperit în China FOTO Reddit Chipul lui Mbappe, acoperit în China FOTO Reddit
Chipul lui Mbappe, acoperit în China FOTO Reddit

Scandalul îi afectează și contractele de sponsorizare lui Mbappe

Controversa a avut deja consecințe financiare pentru atacantul francez.

Trei companii chineze, Dongpeng, Mengniu și Milkground, au anunțat marți că au încheiat colaborările comerciale cu Mbappe.

În plus, mai multe platforme digitale din China au restricționat sau eliminat conținutul în care apare fotbalistul.

Boicotul televiziunii de stat vizează atât meciurile din La Liga, cât și reclamele în care apare jucătorul lui Real Madrid.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum a ajuns o prezentatoare TV de știri cu credibilitatea Andreei Esca să urce pe scenă într-un spectacol plătit, în orașul lui Ilie Bolojan
Cum a ajuns o prezentatoare TV de știri cu credibilitatea Andreei Esca să urce pe scenă într-un spectacol plătit, în orașul lui Ilie Bolojan
Cum a ajuns o prezentatoare TV de știri cu credibilitatea Andreei Esca să urce pe scenă într-un spectacol plătit, în orașul lui Ilie Bolojan
Real Madrid china scandal kylian mbappe
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:31
Când s-a făcut FCSB de râs cel mai tare?! În ultimul an, echipa a suportat umilințe pe bandă rulantă. SONDAJ GOLAZO.ro: unde se plasează rușinea cu Gloria Bistrița?
Când s-a făcut FCSB de râs cel mai tare?! În ultimul an, echipa a suportat umilințe pe bandă rulantă. SONDAJ GOLAZO.ro: unde se plasează rușinea cu Gloria Bistrița?
16:42
Ofertă uriașă pentru Cordea Un club îi propune un salariu de un milion de euro pe an: „I-aș da drumul”
Ofertă uriașă pentru Cordea Un club îi propune un salariu  de un milion de euro pe an: „I-aș da drumul”
16:12
Cristian Geambașu „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Cristian Geambașu „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
16:26
Stadion de 3,5 mil. € FOTO. Arena din Bistrița, criticată de FCSB, a fost cumpărată de Primărie în falimentul fostului club Gloria. Cum va fi modernizată
Stadion de 3,5 mil. € FOTO. Arena din Bistrița, criticată de FCSB, a fost  cumpărată de Primărie în falimentul fostului club Gloria. Cum va fi modernizată
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Top stiri
FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”
Cupa Romaniei
12:07
FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”
Citește mai mult
FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
Campionate
11:51
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
Citește mai mult
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
„Ziua în care am cunoscut un zeu!” VIDEO. Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi
Special
07:00
„Ziua în care am cunoscut un zeu!” VIDEO. Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi
Citește mai mult
„Ziua în care am cunoscut un zeu!” VIDEO. Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi
FOTO | Cum se vede de sus Promenada Mall, acum în plin proces de extindere și-n sus, și-n jos. Va avea 11 etaje și cea mai mare parcare subterană din țară: 1600 de locuri pe 7 niveluri
B365
07:38
FOTO | Cum se vede de sus Promenada Mall, acum în plin proces de extindere și-n sus, și-n jos. Va avea 11 etaje și cea mai mare parcare subterană din țară: 1600 de locuri pe 7 niveluri
Citește mai mult
FOTO | Cum se vede de sus Promenada Mall, acum în plin proces de extindere și-n sus, și-n jos. Va avea 11 etaje și cea mai mare parcare subterană din țară: 1600 de locuri pe 7 niveluri

Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 20 rapid 46 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share