„Mbappe, nu mă da în judecată!” Creatorul imaginii care a provocat un scandal diplomatic uriaș rupe tăcerea: „Mă distrugi financiar”

Younes Khelifi, un francez cunoscut sub numele de „frenchaicovers” pe X, este creatorul memei în care Kylian Mbappe (27 de ani) apare cu trăsăturile lui Mao Zedong și care a provocat un conflict diplomatic între China, Spania și Kylian Mbappe.

Francezul a vorbit în premieră despre scandalul iscat de o glumă creată în urmă cu trei ani.

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Când a creat un montaj video cu Mbappe pe fondul unei melodii comuniste chinezești în vara anului 2023, Khelifi habar nu avea ce furtună diplomatică urma să declanșeze trei ani mai târziu.

Scandalul a început după ce Mbappe a fost întrebat, într-un interviu, care dintre memele în care apare este preferatul său.

Francezul a ales o imagine în care chipul său era pus peste cel al fostului lider chinez Mao Zedong, pe care l-a numit „dictator chinez”.

„Mbappe, dacă mă dai în judecată o să mă distrugi financiar!”

Khelifi a dezvăluit pentru So Foot că a fost unul dintre primii internauți care au „realizat deepfake-uri de acest tip. Deja câștigasem o oarecare notorietate datorită altor meme. Dar este adevărat că, de data aceasta, fenomenul a atins o amploare incredibilă”.

Red Sun in the Sky - Mbappé https://t.co/NlIUSmGZ0z — frenchaicovers (@frenchaicovers) August 14, 2023

„Nu mă simt vinovat, dar e ciudat să mă gândesc că, într-un fel, eu sunt la originea tuturor acestor lucruri. La început, am făcut asta doar ca să râd împreună cu prietenii mei, iar acum văd cum totul circulă și prinde amploare chiar sub ochii mei”, recunoaște creatorul memei care a scandalizat China.

„Eram în pat și îmi tot spuneam: «Ce nebunie!» Așa că, cinci minute mai târziu, am postat pe X: «Mă trezesc și văd că am provocat un incident diplomatic.»

Sincer, când am văzut asta, m-am întrebat dacă ar putea exista consecințe legale. Oare tabăra lui Mbappe ar urma să mă dea în judecată și să ceară despăgubiri? Dar m-am documentat și nu sunt prea îngrijorat. Primul meu gând a fost, literalmente, ceea ce am scris în mesaj: «Dacă mă dai în judecată, Mbappe, o să mă distrugi financiar!» (Râde).

Je me lève et jvois que je suis à l'origine d'un incident diplomatique Si tu m'attaques en justice Mbappé je suis à terre financièrement désolé y a rien à gratter — frenchaicovers (@frenchaicovers) October 27, 2026

Oricum, în comparație cu el, eu sunt mai mult decât la pământ! Pe tot parcursul zilei am urmărit cum s-au desfășurat lucrurile și apoi am aflat că toată povestea a ajuns pe prima pagină a ziarului L’Equipe. Am cumpărat patru exemplare”, a continuat francezul.

„M-am gândit serios dacă ar trebui să contactez ambasada Franței în China pentru a mă asigura că totul este în regulă, având în vedere ceea ce tocmai s-a întâmplat. Îmi dau seama că este o cerere destul de ciudată, chiar ridicolă, dar prefer să fiu sigur”, a remarcat el.

Nu mi-am imaginat că asta va depăși granițele Franței. Sincer, îmi pare puțin rău pentru Mbappe. Nimeni n-a avut intenții rele, dar au existat consecințe. Younes Khelifi

China nu-l iartă pe Mbappe!

Meciurile din La Liga nu vor fi transmise

China Media Group (CMG), instituția care administrează televiziunea publică CCTV, a confirmat că meciurile din La Liga nu vor fi transmise în China.

Un reprezentant al televiziunii publice chineze a respins explicațiile oferite de Real Madrid, potrivit cărora Mbappe nu a vrut să jignească poporul chinez.

Oficialii chinezi susțin că declarațiile atacantului „depășesc limitele libertății de exprimare” și că Real Madrid trebuie să-și asume responsabilitatea pentru cele întâmplate, conform as.com.

Orice cuvânt sau gest care rănește sentimentele poporului chinez se va confrunta inevitabil cu respingerea colectivă a tuturor categoriilor societății chineze. Real Madrid ar face bine să renunțe la orice iluzie că lucrurile ar putea sta altfel. CNG

Instituția a precizat că nu va relua discuțiile până când clubul madrilen nu va prezenta scuze considerate satisfăcătoare: „Nu există nimic de discutat”.

Mbappe și-a cerut scuze, dar China nu renunță la măsuri

Atacantul francez a publicat un mesaj în franceză, chineză și engleză, în care și-a exprimat regretul pentru declarațiile făcute.

„În timpul unui interviu recent, am comentat o imagine cu mine. Remarca mea a fost nepotrivită și acum înțeleg că a rănit multe persoane din China și din comunitățile chineze din întreaga lume.

Îmi cer scuze tuturor celor pe care i-am supărat prin cuvintele mele. Nu aceasta a fost deloc intenția mea. Am un respect profund pentru poporul chinez și pentru istoria sa și regret sincer cele întâmplate”, a transmis acesta.

De asemenea, Real Madrid a transmis un comunicat oficial prin care și-a cerut scuze.

„Real Madrid dorește să își ceară scuze poporului chinez pentru nemulțumirea provocată de recentele declarații ale jucătorului nostru, Kylian Mbappe.

Clubul nostru are un respect profund pentru China, istoria, cultura și cetățenii săi, precum și pentru milioanele de suporteri chinezi care iubesc și admiră Real Madrid.

Real Madrid își reafirmă angajamentul față de valorile respectului, conviețuirii și înțelegerii între culturi și își exprimă dorința de a consolida în continuare relațiile de prietenie care îl leagă de China și de cetățenii săi”, se arată în comunicatul clubului madrilen.

Chipul lui Mbappe, acoperit în China FOTO Reddit

Javier Tebas încearcă să stingă scandalul

Și Javier Tebas, președintele La Liga, și-a cerut scuze. Oficialul a trimis o scrisoare către China Media Group, în care a calificat comportamentul fotbalistului drept „inacceptabil”.

În încercarea de a rezolva situația, Tebas s-a întâlnit marți cu Yao Jing, ambasadorul Chinei în Spania.

La Liga încearcă să păstreze relațiile comerciale cu piața chineză, unde are mai multe acorduri de colaborare, inclusiv un parteneriat strategic cu liga profesionistă de fotbal, valabil până în 2029.

Chipul lui Mbappe, acoperit în China FOTO Reddit

Scandalul îi afectează și contractele de sponsorizare lui Mbappe

Controversa a avut deja consecințe financiare pentru atacantul francez.

Trei companii chineze, Dongpeng, Mengniu și Milkground, au anunțat marți că au încheiat colaborările comerciale cu Mbappe.

În plus, mai multe platforme digitale din China au restricționat sau eliminat conținutul în care apare fotbalistul.

Boicotul televiziunii de stat vizează atât meciurile din La Liga, cât și reclamele în care apare jucătorul lui Real Madrid.

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