CFR Cluj - U Cluj 1-3. Marius Șumudică (55 de ani) a oferit mai multe detalii despre episodul tensionat din repriza a doua, după scandările rasiste ale galeriei oaspete.

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Tehnicianul formației din Gruia a vrut să scoată echipa de teren în minutul 69, adunându-și jucătorii la marginea terenului, după ce suporterii adverși i-au adresat scandări rasiste precum „țiganule, țiganule”.

Marius Șumudică: „Trebuie să punem stop odată. Dacă nu o facem, se va ajunge la violențe”

După explicațiile date la flash-interviu cu privire la acest incident, Șumudică a atras un nou semnal de alarmă:

„Înainte de meci, când am pășit pe gazon, am fost insultat. Am atras atenția toată săptămâna trecută și am zis că, dacă vor fi lucruri care țin de rasism, nu le accept. Eu am o familie acasă, am părinți, sper să-i țină Dumnezeu în viață cât mai mult, și am un respect deosebit față de jucătorii africani care vin la noi în țară.

Am lucrat opt ani în străinătate cu mulți jucători africani și niciodată nu sunt de acord să existe ură de rasă. Pot să mă înjure.

Au făcut-o tot meciul, m-au insultat, dar nu le-am răspuns. V-am promis că, de când am revenit în antrenorat în România, nu voi intra în conflict cu niciun suporter. La fiecare meci sunt înjurat.

Dacă cei care sunt în măsură să ia astfel de decizii nu le iau, eu voi atrage atenția prin acest gest pe care l-am făcut. Trebuie să punem stop odată. Dacă nu o facem, se va ajunge la violențe.

Poate să fiu eu Șumudică, să dau un exemplu și să nu se ajungă acolo. Violențele verbale astea sunt. Dacă ei asta consideră, eu n-am nicio problemă”, a declarat Șumudică la conferința de presă.

Marius Șumudică: „La începutul jocului s-a cântat «Țiganule, țiganule!»”

Tehnicianul „feroviarilor” a dezvăluit că i-a atras atenția celui de-al patrulea arbitru cu privire la ce urma să facă încă din startul partidei.

„La începutul jocului s-a cântat «Țiganule, țiganule!». M-am dus la al patrulea arbitru și i-am spus: «Domnule Flueran, dacă asta se va întâmpla în timpul jocului și nu luați niciun fel de atitudine, eu vă promit că voi chema jucătorii la mine».

În timpul jocului au fost aceleași scandări. I-am spus celui de-al patrulea arbitru. Mi-a zis că o să comunice în cască. Am văzut că domnul Chivulete nu a oprit jocul. Le-am cerut jucătorilor mei să dea mingea afară și i-am chemat la mine.

După aceea, crainicul a zis să se oprească aceste lucruri. Nu s-au mai întâmplat pe durata partidei, probabil le era frică, deci se poate. La sfârșitul meciului, aceleași scandări.

A venit Chipciu la mine și mi-a dat dreptate. Mă bucur că Macalou și Poulolo au venit și ei și mi-au spus: «Mister, ai perfectă dreptate». Nu vreau eu să fiu artizanul unei revoluții în fotbalul românesc.

Am făcut lucrul ăsta în favoarea fotbalului românesc, fair-play-ului și unui domeniu în care activăm toți. Ar trebui să existe mai mult respect. Este ură de rasă. Jignești o etnie. Cum mă vedeți la față? Sunt destul de alb. De ce mă faceți țigan? Pentru ce vă luați de etnia romă?”, a concluzionat Șumudică.

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