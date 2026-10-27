Cristian Geambașu Umilirea lui Mbappe +43 foto
Opinii

Cristian Geambașu Umilirea lui Mbappe

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 27.10.2026, ora 15:07
alt-text Actualizat: 27.10.2026, ora 18:54
  • Cel mai bun jucător al timpurilor noastre este constant sărit din schemă la decernarea premiilor Ballon D'Or.
  • Este și acesta un mod de a-ți construi suspansul și de a face jocurile astfel încât câștigătorul să fie nu cel care merită cu adevărat, ci varianta care convine momentului.
  • Este secret votul? Mai este ceva secret în lumea noastră?
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Nu știu dacă părinții fondatori, ziariștii sportivi francezi Gabriel Hanot și Jacques Ferran, s-ar simți mândri de ce a ajuns Ballon D'Or. Probabil că nu. E ca și cum i-ai pune zurgălăi unei mingi de fotbal.

Inițiativa originală a celor doi jurnaliști de la France Football, aceea a instituirii unui trofeu care premia strict excelența sportivă, s-a pierdut în sclipiciul strident al unui eveniment monden.

Pervertirea unei idei frumoase

Cei care au avut curiozitatea să urmărească evenimentul transmis în direct de Prima Sport (în timpul căruia Ștefan Tudor îl certa pe Marian Olaianos că nu a ajuns la timp la comentariu!?) preambulul galei de la Palladium Theater din Londra a semănat cu o reuniune de interlopi, traficanți de droguri și dame de companie.

Din momentul în care Ballon D'Or a devenit o afacere globală, asta din dorința evidentă de câștiga bani și vizibilitate a publicațiilor France Football și L’Equipe, iar premiile s-au înmulțit ca la Oscar, mesajul inițial s-a disipat.

Apoi s-a pervertit într-un fake de glamour. De neuitat imaginile cu specimenele care coborau din limuzinele care aduceau VIP-urile la locul faptei. Ce menajerie!

Câștigă cine trebuie, nu cine merită

Marele trofeu i-a revenit cu totul surprinzător englezului Harry Kane. Oricât ai fi de credul, parcă prea mare potriveala cu organizarea galei la Londra sub pretextul că se celebrau cei 70 de ani de la prima ediție câștigată de legendarul Stanley Matthews, englez și el.

Teoretic, pentru desemnarea trofeului votează, secret, 100 de jurnaliști sportivi, câte unul din primele 100 de țări ale clasamentului FIFA. Tot teoretic, votul este secret.

Interesant, în ultima vreme, iese doar ce trebuie. Trebuia o lecție pentru Vinicius acum doi ani? Premiul a mers către Rodri, un fotbalist bun, mijlocaș harnic, dar departe de ceea ce înseamnă superlativul acestui sport. Trebuia o răsplată și pentru francezi, care nu mai aveau de foarte mult timp un câștigător? S-au supralicitat meritele lui Ousmane Dembele.

Cum naiba se votează exact așa încât să iasă mereu câștigător personajul corect și agreat de cabala organizatoare? Sunt manipulate voturile? Nu avem nicio dovadă, dar din exterior așa se vede. Bate prea tare la ochi.

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago

Galerie foto (43 imagini)

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
+43 Foto
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Kane avea discursul scris pe o hârtiuță!!

Harry Kane este un atacant excepțional, dar care nici el nu are profilul câștigătorului de Ballon D'Or. Dacă exista un Ballon D'Or pentru întreaga activitate, Kane nu avea concurent. Și de ce să nu existe printre atâtea altele inventate în ultima vreme?

Dar Kane, care avea deja discursul pregătit pe o hârtiuță ascunsă în haina costumului (??), se lupta cu doi concurenți ambii mai buni decât el, oricum am capitaliza criterii și realizări.

Kylian Mbappe și Lamine Yamal plecau în cursă cu șanse aproape egale, sunt fotbaliști strălucitori, sunt emblema calității fotbalului zilelor noastre.

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago

Galerie foto (43 imagini)

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
+43 Foto
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Lui Burna Boy de ce nu?

Și atunci ce au făcut organizatorii ca să nu se spună că l-au favorizat pe unul sau pe celălalt? Să nu mai supărăm iar Realul și să nu stricăm relația nici cu Barcelona?! Au mers pe varianta a 3-a, cea care putea fi totuși înghițită de congregația fotbalului. Harry Kane.

Iar Harry și-a trăit momentul de glorie gospodărește, cu un discurs care nu se mai termina în care ne-a povestit copilăria, adolescența, maturitatea și porridge-ul mâncat la mămica home. Doar lui Burna Boy nu i-a mulțumit jucătorul lui Bayern. Cum, nu știți cine e Burna Boy?

Atunci era prea tânăr, acum e prea bătrân?!

Reținută, dar cu atât mai puternică supărarea lui Kylian Mbappe. Mai mult decât cea mai ușor vizibilă a lui Lamine. Francezul împlinește 28 de ani în decembrie și nu a câștigat niciun Ballon D'Or până acum.

Neverosimil și nedrept ca probabil cel mai bun fotbalist al ultimului deceniu să nu fost răsplătit niciodată cu marele trofeu.

Ar fi meritat să câștige când încă nu împlinise 20 de ani, pentru Mondialul excepțional din 2018, când a fost cel mai bun jucător al Franței care se încorona campioană mondială. Premiul a mers atunci la Luka Modric, învinsul lui Kylian din finala mondială. Altă bizarerie a votului „secret”.

Atunci, era prea tânăr Kylian, acum începe să fie cam bătrân. Anticipez că i se va da și lui un Ballon de consolare la un moment dat, dar rămâne ideea că fotbalul a ratat cu poarta goală să celebreze cum se cuvine talentul pur. Ani și ani la rând.

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago

Galerie foto (43 imagini)

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
+43 Foto
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Și dacă s-ar extrage din peisaj?

Într-o lume în care orgoliul ar fi sinonim cu demnitatea, cel mai bun jucător francez de la Platini și Zidane încoace ar trebui poate să își decline participarea la întrecerea colectivistă numită Ballon D'Or.

Prea multe coincidențe și potriveli puturoase. Ia să-i vezi atunci pe organizatori cum s-ar agita dacă le-ar dispărea jokerul pe care-l flutură de fiecare dată, umilindu-l!

balonul de aur kylian mbappe harry kane lamine yamal
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