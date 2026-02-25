„Au altă mentalitate” Dioszegi, la 2 ani și jumătate după duelul cu Bodo/Glimt » Norvegienii fac spectacol în Champions, Sepsi joacă în Liga 2

Laszlo Dioszegi (54 de ani), finanțatorul echipei Sepsi Sfântu Gheorghe, a vorbit despre parcursul excelent al lui Bodo/Glimt în Liga Campionilor.

Echipa norvegiană s-a calificat în optimi, după victoriile din „dubla” cu Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), 5-2 la general.

Sepsi a întâlnit-o pe Bodo/Glimt în preliminariile Conference League, în vara anului 2023. La acel moment, nordicii au obținut calificarea la limită, scor 5-4 la general, după 2-2 în România și 3-2 (după prelungiri) în Norvegia.

Laszlo Dioszegi, despre ce l-a impresionat la Bodo/Glimt: „Sunt foarte uniți”

La doi ani și jumătate de la momentul în care echipa sa a jucat cu Bodo/Glimt, Dioszegi a vorbit formația nordică, revelația sezonului actual al Ligii Campionilor.

„Cu ce am rămas după excursia la Bodo/Glimt a fost fanatismul orașului. Este un oraș cu 50.000 de locuitori, exact ca Sfântu Gheorghe. Cu o zi înainte de meciul nostru ne plimbam pe acolo, prin oraș.

Nimic nu prevestea că peste o zi va fi un meci de Conference League. Dar absolut nimic. Nu am văzut un om care să fie îmbrăcat în culorile clubului. În ziua meciului, când am ieşit din hotel şi am ieşit să mergem la stadion, am văzut că tot oraşul era plin.

La toate ferestrele era agăţat steagul echipei. Iar în portul Bodo/Glimt, lângă steagul oraşului era arborat steagul echipei de fotbal.

Toţi sunt mândri de echipa lor şi toţi sunt împreună. N-am văzut pe nimeni să urle când am egalat de la 2-0 la 2-2”, a spus Dioszegi, conform fanatik.ro.

Sunt foarte uniţi, au o mentalitate mult mai sănătoasă ca jucătorii noştri, din păcate. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Laszlo Dioszegi, finanțator Sepsi OSK

Laszlo Dioszegi: „Au altă mentalitate, nu se gândesc la bani”

Finanțatorul grupării din Sfântu Gheorghe a dezvăluit că, la acea vreme, salariile celor de la Bodo/Glimt erau similare cu cele de la Sepsi:

„Scandinavii au altă mentalitate, de învingători, nu se gândesc la bani. Nu aveau salarii mai mari decât jucătorii noştri. Iar atunci, arbitrul a greşit flagrant în favoarea lor şi trebuia să câştigăm cu 3-2.

Noi intram în grupele Conference League în locul lor. După acel meci, jucătorii noştri au căzut psihic şi fizic. Am pierdut 5 sau 6 meciuri unul după celălalt şi a trebuit să îl schimbăm pe Liviu Ciobotariu.

Dar sunt foarte mândru de echipa lui Bodo/Glimt. Într-un fel ne asemănăm. Sunt recent înfiinţaţi şi uite ce au reuşit să facă.

Au câştigat patru meciuri în Champions League cu nişte adversari pe care nicio echipă românească nu se gândeşte să o învingă: Manchester City, Atletico Madrid, Inter”, a mai spus Laszlo Dioszegi.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport