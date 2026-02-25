Îl acuză de provocare Argentinianul Prestianni se plânge de Vinicius. Ce susține că i-a zis brazilianul!

Gianluca Prestianni, acuzat de rasism de Vinicius în meciul Benfica - Real, vrea să le spună anchetatorilor UEFA că extrema Madridului l-a provocat în timpul jocului. I-a zis ceva care l-a înfuriat.

Miercuri seară se joacă returul la Real Madrid - Benfica (1-0 în prima manșă), la o săptămână după scandalul de la Lisabona, când Gianluca Prestianni l-a insultat pe Vinicius.

Brazilianul l-a acuzat că i-a spus „maimuță”, s-a declanșat protocolul de rasism și meciul a fost oprit 10 minute.

Vinicius îl acuză de rasism, Prestianni neagă. A fost homofobie

Chiar dacă arbitrul Francois Letexier nu l-a eliminat, nu i-a dat nici cartonaș galben, neavând probe, pentru că argentinianul și-a acoperit gura cu tricoul, Prestianni a fost suspendat un meci preventiv de UEFA și forul continental a respins apelul făcut de Benfica.

Dincolo de această partidă, Comisia de Disciplină UEFA continuă ancheta de fond. Dacă va fi găsit vinovat, Prestianni riscă să fie exclus 10 jocuri, chiar dacă nu e rasism, ci homofobie, așa cum a pretins extrema echipei portugheze.

Prestianni se plânge de Vinicius: „ M-a făcut pitic”

Legat de anchetă, au mai apărut detalii ale apărării atacantului argentinian.

Prestianni, 20 de ani, susține că Vinicius l-a provocat în timpul confruntării de pe „Da Luz”.

Gianluca Prestianni are contract până în 2029 cu Benfica. Foto: Imago

Cotidianul britanic The Times a aflat că jucătorul Benficăi vrea să se plângă în fața investigatorilor.

„Vinicius m-a făcut pitic”, susține Prestianni, care este unul dintre cei mai scunzi fotbaliști din Liga Campionilor.

1,62 m este înălțimea lui Gianluca Prestianni, extrema argentiniană a Benficăi

Așa ar vrea să se apere argentinianul. Numai că, amintește The Times, această pledoarie nu-l va ajuta la Comisia de Disciplină. Nu-l va scăpa de pedeapsă pentru insultele sale.

