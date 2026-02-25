Îl acuză de provocare Argentinianul Prestianni se plânge de Vinicius. Ce susține că i-a zis brazilianul! +10 foto
Momentul de violență verbală între Prestianni și Vinicius Foto: Imago
Liga Campionilor

Îl acuză de provocare Argentinianul Prestianni se plânge de Vinicius. Ce susține că i-a zis brazilianul!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 25.02.2026, ora 19:55
alt-text Actualizat: 25.02.2026, ora 19:57
  • Gianluca Prestianni, acuzat de rasism de Vinicius în meciul Benfica - Real, vrea să le spună anchetatorilor UEFA că extrema Madridului l-a provocat în timpul jocului. I-a zis ceva care l-a înfuriat. 

Miercuri seară se joacă returul la Real Madrid - Benfica (1-0 în prima manșă), la o săptămână după scandalul de la Lisabona, când Gianluca Prestianni l-a insultat pe Vinicius.

UEFA a decis  Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
Citește și
UEFA a decis Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
Citește mai mult
UEFA a decis  Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica

Brazilianul l-a acuzat că i-a spus „maimuță”, s-a declanșat protocolul de rasism și meciul a fost oprit 10 minute.

Vinicius îl acuză de rasism, Prestianni neagă. A fost homofobie

Chiar dacă arbitrul Francois Letexier nu l-a eliminat, nu i-a dat nici cartonaș galben, neavând probe, pentru că argentinianul și-a acoperit gura cu tricoul, Prestianni a fost suspendat un meci preventiv de UEFA și forul continental a respins apelul făcut de Benfica.

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X

Galerie foto (10 imagini)

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, Vinicius abia înscrisese când a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
+10 Foto
labels.photo-gallery

Dincolo de această partidă, Comisia de Disciplină UEFA continuă ancheta de fond. Dacă va fi găsit vinovat, Prestianni riscă să fie exclus 10 jocuri, chiar dacă nu e rasism, ci homofobie, așa cum a pretins extrema echipei portugheze.

Prestianni se plânge de Vinicius: „M-a făcut pitic”

Legat de anchetă, au mai apărut detalii ale apărării atacantului argentinian.

Prestianni, 20 de ani, susține că Vinicius l-a provocat în timpul confruntării de pe „Da Luz”.

Gianluca Prestianni are contract până în 2029 cu Benfica. Foto: Imago Gianluca Prestianni are contract până în 2029 cu Benfica. Foto: Imago
Gianluca Prestianni are contract până în 2029 cu Benfica. Foto: Imago

Cotidianul britanic The Times a aflat că jucătorul Benficăi vrea să se plângă în fața investigatorilor.

„Vinicius m-a făcut pitic”, susține Prestianni, care este unul dintre cei mai scunzi fotbaliști din Liga Campionilor.

1,62 m
este înălțimea lui Gianluca Prestianni, extrema argentiniană a Benficăi

Așa ar vrea să se apere argentinianul. Numai că, amintește The Times, această pledoarie nu-l va ajuta la Comisia de Disciplină. Nu-l va scăpa de pedeapsă pentru insultele sale.

Citește și

„Cazul Vinicius” schimbă regulile Ce se va întâmpla în fotbal după ce Prestianni a fost acuzat de rasism în Benfica - Real
Liga Campionilor
12:22
„Cazul Vinicius” schimbă regulile Ce se va întâmpla în fotbal după ce Prestianni a fost acuzat de rasism în Benfica - Real
Citește mai mult
„Cazul Vinicius” schimbă regulile Ce se va întâmpla în fotbal după ce Prestianni a fost acuzat de rasism în Benfica - Real
„Veste proastă pentru Vinicius” Spaniolii l-au adus în discuție pe Sebastian Colțescu,  în cazul de rasism semnalat de brazilian la Benfica - Real Madrid
Liga Campionilor
19:36
„Veste proastă pentru Vinicius” Spaniolii l-au adus în discuție pe Sebastian Colțescu, în cazul de rasism semnalat de brazilian la Benfica - Real Madrid
Citește mai mult
„Veste proastă pentru Vinicius” Spaniolii l-au adus în discuție pe Sebastian Colțescu,  în cazul de rasism semnalat de brazilian la Benfica - Real Madrid

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Real Madrid UEFA Liga Campionilor Benfica Lisabona rasism homofobie vinicius gianluca prestianni
Știrile zilei din sport
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Liga Campionilor
25.02
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Citește mai mult
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
Liga 3
25.02
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
Citește mai mult
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Superliga
25.02
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Citește mai mult
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG  merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Liga Campionilor
25.02
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Citește mai mult
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG  merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:24
Mourinho i-a păcălit pe toți Suspendat de UEFA, „The Special One” a urmărit meciul cu Real Madrid dintr-un loc inedit + Portughezul, record șocant
Mourinho i-a păcălit pe toți Suspendat de UEFA, „The Special One” a urmărit meciul cu Real Madrid dintr-un loc inedit + Portughezul, record șocant
11:22
„Am fost șocat. Nu are voie!” Victor Angelescu iese la atac după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Să țină pentru el propriile păreri”
„Am fost șocat. Nu are voie!” Victor Angelescu iese la atac după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Să țină pentru el propriile păreri”
11:03
Cristiano Ronaldo, la borna 965 VIDEO. Portughezul a fost din nou decisiv pentru Al Nassr » A inventat o nouă celebrare! Fanii au reacționat imediat
Cristiano Ronaldo, la borna 965 VIDEO.  Portughezul a fost din nou decisiv pentru Al Nassr » A inventat o nouă celebrare! Fanii au reacționat imediat
09:26
Kovacs, acuzat! Antrenorul lui Monaco, tir asupra arbitrului după 2-2 cu PSG. Fanii vorbesc de „mită”, „valize” și „corupție”! Cine îl apără pe român
Kovacs, acuzat! Antrenorul lui Monaco, tir asupra arbitrului după 2-2 cu PSG. Fanii vorbesc de „mită”, „valize” și „corupție”! Cine îl apără pe român
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Top stiri din sport
Pușcaș, debut întârziat  Kopic, despre  când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
Superliga
25.02
Pușcaș, debut întârziat Kopic, despre când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
Citește mai mult
Pușcaș, debut întârziat  Kopic, despre  când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Superliga
25.02
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Citește mai mult
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
Superliga
25.02
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
Citește mai mult
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”
Liga Campionilor
25.02
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”
Citește mai mult
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 52 rapid 48 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 8 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
26.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share