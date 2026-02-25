Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club +14 foto
FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Liga 3

Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 25.02.2026, ora 18:00
alt-text Actualizat: 25.02.2026, ora 18:00
  • După apariția informațiilor potrivit cărora au fost efectuate 34 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal ce vizează înșelăciunea în domeniul pariurilor sportive, echipa GOLAZO.ro a ajuns astăzi la Păulești, localitatea unde activează clubul indicat de mai multe surse drept țintă a anchetei: CS Păulești.
„Meciul cu legea nu are prelungiri” Cum a prezentat MAI felul în care s-au desfășurat perchezițiile în dosarul meciurilor trucate
Citește și
„Meciul cu legea nu are prelungiri” Cum a prezentat MAI felul în care s-au desfășurat perchezițiile în dosarul meciurilor trucate
Citește mai mult
„Meciul cu legea nu are prelungiri” Cum a prezentat MAI felul în care s-au desfășurat perchezițiile în dosarul meciurilor trucate

Prima oprire: Primăria Păulești

Primul drum a fost la Primăria comunei Păulești, în speranța unei reacții oficiale din partea primarului Sandu Tudor. La ora 15:50, edilul nu se mai afla în sediu. Reporterul GOLAZO.ro Vlad Nedelea l-a contactat telefonic, iar discuția dintre cei doi a fost înregistrată video.

Primarul a refuzat o reacție filmată, însă a oferit câteva precizări importante: nu dorește să tragă concluzii înainte de finalizarea anchetei, iar în cazul în care vor exista persoane găsite vinovate, acestea vor răspunde în fața Consiliului Local, instituție care investește aproximativ 1 milion de lei în echipa de fotbal.

Totodată a mai declarat că nu are cunoștință de alți finanțatori privați implicați în activitatea clubului, deși fostul antrenor Fadi Haddad vorbește despre cel puțin unul: Claudiu Blaga.

Sunteți la primărie? Vă găsim în comună? Dorim sa va întrebăm și pe dumneavoastră, fiind echipa locală, înțelegem că este și un consilier local implicat în discuția asta.

Nu, nu, nu mai sunt la ora aceasta. Sunt doi, președintele de club și un antrenor secund, atât. Eu nu am cunoștințe despre ce s-a întâmplat. Am înțeles că s-au făcut percheziții cu jandarmii, mascați, în toată țara. I-au luat la audieri, apoi le-au dat drumul acasă și s-a terminat. Până când organele competente își vor face datoria, vom vedea…

Primăria din Păulești ce implicare are la echipă?

Clubul Sportiv este al Primăriei. Eu nu știu să fie alți bani din altă parte decât de la consiliul local, care dă fonduri.

Cu ce sumă finanțează Consiliul Local clubul?

Cu un an în urmă au fost 800.000, iar anul care a trecut a fost finanțat cu un milion de lei.

Ce spuneți despre acest scandal? Până la urmă este numele comunei implicat. Ce părere aveți?

Până la proba contrarie, până nu se va pronunța ceva referitor la acest dosar, nu mă pronunț. Eu nu știu nimic, n-am fost informat de nimic, n-am fost informat că există un contract cu altcineva. Eu doar atât am știut, că se subordonează Consiliului Local și nimic mai mult.

Vă doreați echipă de fotbal în comună?

Echipa de fotbal o am de 18 ani. De ce să nu fie și fotbal în comună? Nu suntem comună care să nu avem o echipă de fotbal.

Dacă se va dovedi că au fost oameni implicați, ce măsuri veți lua? Înțelegem că sunt probe destul de concrete.

Până nu se definitivează ancheta nu pot să iau măsuri. Când se va termina ancheta, cei care au fost implicați vor da explicații în fața Consiliului Local, nu în fața mea.

Ce relație aveți cu domnul Vasile Vasile?

Ce relație să am? A fost consilier local două mandate, iar apoi președintele clubului, pus acolo la cererea Consiliului Local, nu la cererea mea.

A doua oprire: baza sportivă CS Păulești

La doar câteva zeci de metri peste drum de primărie, echipa GOLAZO.ro a ajuns la baza sportivă a clubului. Poarta arenei era deschisă, însă toate ușile clădirilor erau închise.

Nimeni la club. Nicio mașină în parcare. O liniște totală, aproape suspectă. Tribunele mici, cu scaune albastre, perfect aliniate, dar complet goale. Vestiarele închise. Terenul, peticit cu zăpadă, fără urme de activitate recentă. Deși o postare pe Facebook recentă sugerează că echipa s-a reunit.

Imaginea generală: un club care pare abandonat, ca și cum toată lumea ar fi dispărut înaintea unei vizite așteptate.

În rest, în comună, nimeni nu știe nimic, nimeni nu pare preocupat de cele întâmplate la echipa de fotbal deși acolo se duc anual 1 milion de lei din banii comunității locale. Asta între cei chestionați despre situația apărută azi.

Păulești (foto: GOLAZO.ro)
Păulești (foto: GOLAZO.ro)

Galerie foto (14 imagini)

Păulești (foto: GOLAZO.ro) Păulești (foto: GOLAZO.ro) Păulești (foto: GOLAZO.ro) Păulești (foto: GOLAZO.ro) Păulești (foto: GOLAZO.ro)
+14 Foto
labels.photo-gallery

Ce spun informațiile din anchetă

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, anchetatorii ar fi stabilit că în ultimul sezon competițional, mai multe persoane, inclusiv jucători ai unui club din Liga 3, ar fi acționat coordonat pentru influențarea și vicierea unor rezultate sportive.

Antena 3 CNN susține că echipa prahoveană vizată ar fi CS Păulești. Alte surse indică faptul că printre persoanele investigate s-ar afla și Gabi Matei (36 de ani), fost fundaș dreapta la FCSB între 2011 și 2015, care în ultimii ani a evoluat în ligile inferioare.

Prin aceste demersuri anchetatorii ar fi estimat un prejudiciu de aproximativ 840.000 de lei, bani obținuți ca foloase patrimoniale injuste din pariuri sportive.

Citește și

„Gabi Matei mi-a fost adus” Fostul antrenor de la CS Păulești, dezvăluiri uluitoare în dosarul privind meciurile trucate din Liga 3 „Mi s-a cerut asta”
Liga 3
12:12
„Gabi Matei mi-a fost adus” Fostul antrenor de la CS Păulești, dezvăluiri uluitoare în dosarul privind meciurile trucate din Liga 3 „Mi s-a cerut asta”
Citește mai mult
„Gabi Matei mi-a fost adus” Fostul antrenor de la CS Păulești, dezvăluiri uluitoare în dosarul privind meciurile trucate din Liga 3 „Mi s-a cerut asta”
Percheziții pentru pariuri în Liga 3 Anchetă de amploare în București și în alte 6 județe. Un fost fotbalist de la FCSB, printre cei vizați de trucarea meciurilor
Liga 3
10:23
Percheziții pentru pariuri în Liga 3 Anchetă de amploare în București și în alte 6 județe. Un fost fotbalist de la FCSB, printre cei vizați de trucarea meciurilor
Citește mai mult
Percheziții pentru pariuri în Liga 3 Anchetă de amploare în București și în alte 6 județe. Un fost fotbalist de la FCSB, printre cei vizați de trucarea meciurilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
blat pariuri sportive liga 3 scandalul pariurilor pariuri ilegale cs paulesti
Știrile zilei din sport
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Liga Campionilor
25.02
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Citește mai mult
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
Liga 3
25.02
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
Citește mai mult
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Superliga
25.02
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Citește mai mult
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG  merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Liga Campionilor
25.02
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Citește mai mult
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG  merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:24
Mourinho i-a păcălit pe toți Suspendat de UEFA, „The Special One” a urmărit meciul cu Real Madrid dintr-un loc inedit + Portughezul, record șocant
Mourinho i-a păcălit pe toți Suspendat de UEFA, „The Special One” a urmărit meciul cu Real Madrid dintr-un loc inedit + Portughezul, record șocant
11:22
„Am fost șocat. Nu are voie!” Victor Angelescu iese la atac după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Să țină pentru el propriile păreri”
„Am fost șocat. Nu are voie!” Victor Angelescu iese la atac după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Să țină pentru el propriile păreri”
11:03
Cristiano Ronaldo, la borna 965 VIDEO. Portughezul a fost din nou decisiv pentru Al Nassr » A inventat o nouă celebrare! Fanii au reacționat imediat
Cristiano Ronaldo, la borna 965 VIDEO.  Portughezul a fost din nou decisiv pentru Al Nassr » A inventat o nouă celebrare! Fanii au reacționat imediat
09:26
Kovacs, acuzat! Antrenorul lui Monaco, tir asupra arbitrului după 2-2 cu PSG. Fanii vorbesc de „mită”, „valize” și „corupție”! Cine îl apără pe român
Kovacs, acuzat! Antrenorul lui Monaco, tir asupra arbitrului după 2-2 cu PSG. Fanii vorbesc de „mită”, „valize” și „corupție”! Cine îl apără pe român
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Top stiri din sport
Pușcaș, debut întârziat  Kopic, despre  când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
Superliga
25.02
Pușcaș, debut întârziat Kopic, despre când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
Citește mai mult
Pușcaș, debut întârziat  Kopic, despre  când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Superliga
25.02
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Citește mai mult
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
Superliga
25.02
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
Citește mai mult
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”
Liga Campionilor
25.02
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”
Citește mai mult
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 52 rapid 48 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 8 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
26.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share