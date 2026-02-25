Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club

După apariția informațiilor potrivit cărora au fost efectuate 34 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal ce vizează înșelăciunea în domeniul pariurilor sportive, echipa GOLAZO.ro a ajuns astăzi la Păulești, localitatea unde activează clubul indicat de mai multe surse drept țintă a anchetei: CS Păulești.

Prima oprire: Primăria Păulești

Primul drum a fost la Primăria comunei Păulești, în speranța unei reacții oficiale din partea primarului Sandu Tudor. La ora 15:50, edilul nu se mai afla în sediu. Reporterul GOLAZO.ro Vlad Nedelea l-a contactat telefonic, iar discuția dintre cei doi a fost înregistrată video.

Primarul a refuzat o reacție filmată, însă a oferit câteva precizări importante: nu dorește să tragă concluzii înainte de finalizarea anchetei, iar în cazul în care vor exista persoane găsite vinovate, acestea vor răspunde în fața Consiliului Local, instituție care investește aproximativ 1 milion de lei în echipa de fotbal.

Totodată a mai declarat că nu are cunoștință de alți finanțatori privați implicați în activitatea clubului, deși fostul antrenor Fadi Haddad vorbește despre cel puțin unul: Claudiu Blaga.

Sunteți la primărie? Vă găsim în comună? Dorim sa va întrebăm și pe dumneavoastră, fiind echipa locală, înțelegem că este și un consilier local implicat în discuția asta.

Nu, nu, nu mai sunt la ora aceasta. Sunt doi, președintele de club și un antrenor secund, atât. Eu nu am cunoștințe despre ce s-a întâmplat. Am înțeles că s-au făcut percheziții cu jandarmii, mascați, în toată țara. I-au luat la audieri, apoi le-au dat drumul acasă și s-a terminat. Până când organele competente își vor face datoria, vom vedea…

Primăria din Păulești ce implicare are la echipă?

Clubul Sportiv este al Primăriei. Eu nu știu să fie alți bani din altă parte decât de la consiliul local, care dă fonduri.

Cu ce sumă finanțează Consiliul Local clubul?

Cu un an în urmă au fost 800.000, iar anul care a trecut a fost finanțat cu un milion de lei.

Ce spuneți despre acest scandal? Până la urmă este numele comunei implicat. Ce părere aveți?

Până la proba contrarie, până nu se va pronunța ceva referitor la acest dosar, nu mă pronunț. Eu nu știu nimic, n-am fost informat de nimic, n-am fost informat că există un contract cu altcineva. Eu doar atât am știut, că se subordonează Consiliului Local și nimic mai mult.

Vă doreați echipă de fotbal în comună?

Echipa de fotbal o am de 18 ani. De ce să nu fie și fotbal în comună? Nu suntem comună care să nu avem o echipă de fotbal.

Dacă se va dovedi că au fost oameni implicați, ce măsuri veți lua? Înțelegem că sunt probe destul de concrete.

Până nu se definitivează ancheta nu pot să iau măsuri. Când se va termina ancheta, cei care au fost implicați vor da explicații în fața Consiliului Local, nu în fața mea.

Ce relație aveți cu domnul Vasile Vasile?

Ce relație să am? A fost consilier local două mandate, iar apoi președintele clubului, pus acolo la cererea Consiliului Local, nu la cererea mea.

A doua oprire: baza sportivă CS Păulești

La doar câteva zeci de metri peste drum de primărie, echipa GOLAZO.ro a ajuns la baza sportivă a clubului. Poarta arenei era deschisă, însă toate ușile clădirilor erau închise.

Nimeni la club. Nicio mașină în parcare. O liniște totală, aproape suspectă. Tribunele mici, cu scaune albastre, perfect aliniate, dar complet goale. Vestiarele închise. Terenul, peticit cu zăpadă, fără urme de activitate recentă. Deși o postare pe Facebook recentă sugerează că echipa s-a reunit.

Imaginea generală: un club care pare abandonat, ca și cum toată lumea ar fi dispărut înaintea unei vizite așteptate.

În rest, în comună, nimeni nu știe nimic, nimeni nu pare preocupat de cele întâmplate la echipa de fotbal deși acolo se duc anual 1 milion de lei din banii comunității locale. Asta între cei chestionați despre situația apărută azi.

Ce spun informațiile din anchetă

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, anchetatorii ar fi stabilit că în ultimul sezon competițional, mai multe persoane, inclusiv jucători ai unui club din Liga 3, ar fi acționat coordonat pentru influențarea și vicierea unor rezultate sportive.

Antena 3 CNN susține că echipa prahoveană vizată ar fi CS Păulești. Alte surse indică faptul că printre persoanele investigate s-ar afla și Gabi Matei (36 de ani), fost fundaș dreapta la FCSB între 2011 și 2015, care în ultimii ani a evoluat în ligile inferioare.

Prin aceste demersuri anchetatorii ar fi estimat un prejudiciu de aproximativ 840.000 de lei, bani obținuți ca foloase patrimoniale injuste din pariuri sportive.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport