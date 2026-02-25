„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”
Liga Campionilor

„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”

George Neagu
Publicat: 25.02.2026, ora 19:52
alt-text Actualizat: 25.02.2026, ora 19:52
  • Thierry Henry (48 de ani), fostul mare atacant de la Arsenal și Barcelona, a vorbit despre eliminarea echipei Inter Milano din Liga Campionilor.
  • Francezul a precizat că antrenorul nerazzurrilor, Cristi Chivu (45 de ani), are de dat explicații pentru eșecul din „dubla” cu Bodo/Glimt.

Marți, Bodo/Glimt a reușit o nouă surpriză în Liga Campionilor și a învins-o pe Inter pentru a doua oară în decurs de o săptămână.

În turul play-off-ului, norvegienii câștigaseră cu scorul de 3-1, iar în returul de pe San Siro s-au impus cu 2-1. Astfel, Bodo/Glimt a reușit o calificare istorică în optimile competiției.

Thierry Henry, despre Cristi Chivu: „Va trebui să răspundă la întrebări”

Thierry Henry consideră că Chivu trebuie să vină cu explicații.

„Chivu va trebui să explice unele dintre deciziile sale: de ce nu au jucat atâția jucători? De ce au venit anumite schimbări atât de târziu (n.r. - primele în minutul 62)?

E adevărat că a fost meciul cu Lecce (n.r. - scor 2-0), iar obiectivul era să ajungă la un avans de 10 puncte în campionat (n.r. față de rivala AC Milan, locul 2). Iar acum sunt, practic, cu 10 puncte în față.

Dacă vorbim despre Serie, nu sunt prea multe de explicat, pentru că sunt lideri cu 10 puncte avans. Dar dacă vorbim despre Liga Campionilor, cu siguranță va trebui să răspundă la niște întrebări.

În ultimii ani, Inter a fost cu adevărat echipa-reper a fotbalului italian. Au ajuns în două finale (n.r. - în 2023 și 2025). Sezonul trecut a fost, într-un fel, un coșmar pentru ei. Nici măcar nu puteai lăuda faptul că au ajuns în finală, pentru că au fost umiliți serios de PSG (n.r. - scor 0-5).

Cu câțiva ani înainte au fost foarte aproape să o învingă pe Manchester City în finală (n.r. 0-1), au avut câteva ocazii mari pe final, dar erau o echipă de top, cu un antrenor de top (Simone Inzaghi).

Nu îl atac pe Chivu. Întrebarea era dacă vor exista semne de întrebare. În Liga Campionilor, da. În campionat mai puțin, pentru că sunt pe primul loc, dar este diferit”, a spus Thierry Henry pentru CBS Sports.

Și atunci, îl judeci pe Chivu doar pentru că nu a câștigat sau nu a ajuns departe în Liga Campionilor? Cred că ceea ce nu va arăta bine este împotriva cui ai fost eliminat, deși acea echipă este destul de bună. Thierry Henry

Thierry Henry: „Echipa care joacă cel mai bun fotbal în Italia este Como”

Thierry Henry a vorbit și despre nivelul echipelor italiene din acest moment și a făcut o declarație surprinzătoare.

Echipa care joacă cel mai bun fotbal în Italia este Como. Putem vorbi despre buget, despre jucătorii din lot. Eu spun doar că, în acest moment, situația este aceasta.

Și cred că săptămâna trecută, când m-ai întrebat dacă e o surpriză, am spus: «Unde ar trebui să fie echipele italiene în acest moment?». Echipele italiene trebuie să revină la nivelul de altădată.

Dar acum, ești surprins? Când vezi Bodo/Glimt – Inter, spui: «Ce surpriză!». Dar dacă te uiți la meci, în realitate nu există surprize, având în vedere felul în care au jucat cele două echipe. Una a jucat unit, cu atitudinea potrivită și cu tot ce ai nevoie pentru a fi o echipă adevărată, cum am spus înainte.

Cealaltă a jucat apatic, fără intensitate, incapabilă să revină împotriva vreunei echipe din lume, cu atât mai puțin împotriva lui Bodo/Glimt. Așa că sunt exact ceea ce par a fi”, a mai declarat fostul atacant francez.

Como traversează o perioadă foarte bună în campionat. Echipa antrenată de Cesc Fabregas se află pe locul 6, cu 45 de puncte acumulate după 26 de etape.

Liga Campionilor Thierry Henry Inter Milano Cristi Chivu Bodo/Glimt
