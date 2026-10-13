Probleme financiare la Sepsi După reducerea sprijinului din Ungaria, Dioszegi avertizează: „Avem nevoie de finanțare” +5 foto
Laszlo Dioszegi/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Probleme financiare la Sepsi După reducerea sprijinului din Ungaria, Dioszegi avertizează: „Avem nevoie de finanțare”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 11:10
alt-text Actualizat: 13.10.2026, ora 11:10
  • Laszlo Dioszegi (54 de ani), finanțatorul lui Sepsi, spune că formația din Sfântu Gheorghe traversează cea mai dificilă perioadă financiară de când este implicat la club.
  • Problemele au apărut după reducerea sprijinului financiar venit din Ungaria.
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În prezent, Sepsi este la zi cu salariile și primele, însă Dioszegi avertizează că situația se poate complica în următoarele luni.

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Laszlo Dioszegi, despre situația de la Sepsi: „Avem nevoie de finanțare”

„În momentul de față suntem cu salariile la zi, cu primele la zi. Dar, avem nevoie de finanțare. In maximum două luni, avem nevoie de finanțare. Acum e cel mai greu. Dar, asta e.

Nu am negat, am primit pentru academie și pentru stadion niște bani de la guvernul Ungariei pe care în momentul de față nu îi primim”, a declarat Laszlo Dioszegi, conform digisport.ro.

Acesta a detaliat și nivelul sprijinului primit în trecut.

Două milioane de euro primeam pentru academie si îngrijirea stadionului, dar nu era o sumă fixă. O dată 1,5, o dată 2 mil. Acum, trebuie să scoatem bani de la echipa mare pentru a pune la juniori. Avem 21 de echipe la juniori, dintre care 5 la fete. În momentul de față avem nevoie de investitori, de sponsori Laszlo Dioszegi, finanțator Sepsi

Reducerea finanțării a venit după schimbarea guvernului de la Budapesta, care a început să reevalueze programele prin care erau sprijinite academiile de fotbal din afara Ungariei.

Printre cluburile care beneficiau de aceste fonduri se numără și Sepsi.

Sepsi a adunat 13 puncte în primele 11 etape și ocupă locul 11 în Superliga. Covăsnenii au trei victorii, patru remize și patru înfrângeri.

Formația lui Ovidiu Burcă vine după două eșecuri consecutive în campionat, 0-1 cu UTA Arad și 0-2 cu Dinamo, ultimul chiar pe teren propriu.

FOTO. Golul marcat de Pascual în poarta lui Sepsi

Galerie foto (5 imagini)

Sepsi - Dinamo. Golul marcat de Pascual Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg Sepsi - Dinamo. Golul marcat de Pascual Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg Sepsi - Dinamo. Golul marcat de Pascual Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg Sepsi - Dinamo. Golul marcat de Pascual Foto captură VIDEO Prima Sportjpg Sepsi - Dinamo. Golul marcat de Pascual Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg
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Următorul meci este programat sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 17:15, în deplasare cu Petrolul.

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