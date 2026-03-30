Ce ascund milioanele de euro ale lui Viktor Orban Între 2022 și 2025, Ungaria a finanțat Sepsi și Csikszereda cu 50.000.000 euro. Ce așteaptă, la schimb, premierul maghiar

Rapoartele financiare oficiale ale cluburilor de fotbal Sepsi și Csikszereda, pe 2025, arată că au primit de la Budapesta peste 12 milioane de euro!

În ultimii 4 ani, un ciclu complet între alegerile din Ungaria, cele două cluburi s-au ales cu peste 50 de milioane de euro.

La alegerile din Ungaria, din 12 aprilie, sunt așteptați să voteze 700.000 de etnici maghiari din afara Ungariei, dintre care 300.000 să fie din Covasna și Harghita.

Rapoartele contabile ale cluburilor Sepsi Sf. Gheorghe și Csikszereda continuă să șocheze fotbalul din România.

Inclusiv cele pentru anul 2025, depuse la Ministerul Finanțelor, conțin cifre uluitoare în dreptul finanțării primite de la Guvernul maghiar:

Csikszereda s-a ales anul trecut cu 8,1 milioane de euro

Sepsi a primit tot în 2025 suma de 4,2 milioane euro

De fapt, în ultimii ani, sumele s-au menținut la un nivel imens. Cele două cluburi sunt din două regiuni în care trăiesc comunități foarte mari de etnici maghiari, cărora Legea Electorală a Ungariei, pe care Viktor Orban a schimbat-o în 2010, le permite să voteze la alegerile din țara vecină.

Ce ascund milioane de euro ale lui Viktor Orban

Ultimele alegeri au avut loc în primăvara lui 2022. Atunci, s-au înscris pe liste pentru a vota, exclusiv din Diaspora Ungariei, un număr-record de alegători: peste 500.000, ceea ce a însemnat circa 9% din volumul total al celor care au votat. Dintre aceștia, peste 50% au fost maghiari cu drept de vot din România, mai precis în jur de 280.000.

Comparativ, din Serbia, au votat 70.000 de etnici maghiari.

Procentul voturilor pentru Orban în rândul celor din Diaspora a fost imens: aproape 80%!

Acesta e și motivul pentru care, anticipând o bătălie la limită cu opoziția la alegerile din aprilie 2026, Viktor Orban a mărit nivelul investițiilor în fotbal, în regiunile cu cei mai mulți etnici maghiari din România, pentru a nu pierde o sursă importantă de voturi.

Iar în acest ciclu electoral, intervalul 2022-2025, Sepsi și Csikszereda s-au ales împreună cu o sumă care atinge aproape 50 de milioane de euro.

ANUL / SUMA CSIKSZEREDA SEPSI 2022 4,9 6,1 2023 7 4,3 2024 8,1 5,6 2025 8,16 4,25 TOTAL 28,16 20,25* sumele sunt exprimate în milioane de euro

Pentru alegerile din 12 aprilie 2026, conform estimărilor de la Budapesta, sunt așteptați să voteze peste 700.000 de maghiari din afara Ungariei, peste 300.000 fiind de pe teritoriul României.

Finanțarea masivă trimisă în România a fost făcută în două cluburi care provin din regiuni unde există cea mai mare comunitate de etnici maghiari.

Sepsi e din Sf. Gheorghe (județul Covasna), în vreme ce Csikszereda e din Miercurea Ciuc (județul Harghita).

Cele mai mari comunități de etnici maghiari din România, conform recesământului din 2021

Harghita 85% maghiari

Covasna 72%

Mureș 35%

Satu Mare 31%

Bihor 22%

Sălaj 21%

1.000.000 de etnici maghiari trăiesc în România, conform datelor raportate la anul 2021, ceea ce înseamnă un procent de 5,25% din populația țării. Comparativ, la recensământul din 1930, existau peste 1,4 milioane de maghiari, care însemnau atunci aproape 8% din populația României

Metoda investițiilor în fotbal, după modelul România, a fost extinsă și pentru alte țări în care există comunități de maghiari: Slovacia și Serbia. Destinații: cluburile Dunajska Streda și Backa Topola.

Strategia lui Orban nu s-a oprit doar la sport. În 2021, Europa Liberă scria că „potrivit unei investigații a Serviciului Ucrainean a RFE/RL, comunitățile de etnie maghiară și grupurile civice din vestul Ucrainei au primit peste 115 milioane de euro, în ultimul deceniu, de la Guvernul de la Budapesta.

Descoperirile programului RFE/RL Schemes atrag atenția asupra creșterilor semnificative în finanțarea diasporei de către guvernul condus de Viktor Orbán nu doar în Ucraina, dar și în România, Slovacia, Croația, Serbia și Slovenia”.

670 de milioane de euro e suma pe care Guvernul Ungariei a direcționat-o, între 2011 și 2021, către 6 state (România, Serbia, Ucraina, Slovacia, Croația și Slovenia) pentru a ajuta comunitatea de etnici maghiari, iar Europa Liberă a scris că „o parte semnificativă din această sumă a fost trimisă prin fondul de stat Bethlen Gabor, destinat pentru susținerea organizațiilor maghiare din străinătate”

