Se mișcă lucrurile la Dinamo Utilajele grele au ajuns în Ștefan cel Mare » Începe o nouă etapă a lucrărilor la noul stadion

Lucrările la noul stadion Dinamo intră într-o nouă etapă.

Marți, 13 octombrie, pe șantierul din Ștefan cel Mare au început să fie aduse utilajele și echipamentele grele.

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În imaginile apărute de la stadion se pot observa excavatoare, buldozere, macarale și camioane.

Constructorii au adus utilajele grele pe șantierul noului stadion Dinamo

Lucrările au fost reluate la începutul lunii octombrie, după o pauză de aproximativ șase luni. Șantierul fusese oprit după ce constructorul a cerut schimbarea soluției tehnice pentru fundație.

În urma modificărilor, proiectul a fost adaptat, iar fundația noii arene va fi realizată, în zona principală, pe piloți forați.

„În sfârșit, începând de astăzi, constructorii de la Bog’art, ACI Cluj și Straco demarează aducerea în Ștefan cel Mare a utilajelor și echipamentelor grele:

Excavatoare, buldozere, instalații de forat piloți, platforme, camioane de transport, autobetoniere și containere de șantier și mai ales muncitorii si toată forța de muncă necesară pentru începerea efectivă a lucrărilor aferente fazei a II-a.

După luni întregi de așteptare, analize, documentații și proceduri, este timpul să vedem din nou activitate consistentă pe șantier, nu doar birocrație în birouri, deja răbdarea suporterilor a fost pusa prea mult timp la încercare”, se arată în postarea paginii „Noul Stadion Dinamo”.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va avea 26.217 de locuri și dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

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