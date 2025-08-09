Reghecampf și-a aflat adversarele Cu cine va juca Al-Hilal Omdurman în primele tururi din Liga Campionilor Africii

Al-Hilal Omdurman (Sudan), echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (49 de ani), și-a aflat adversarele din preliminariile Ligii Campionilor Africii.

Formația tehnicianului român va avea parte de un duel încins în primul tur preliminar, urmând să întâlnească o echipă din Sudanul de Sud, țară care s-a desprins de Sudan în 2011, devenind independentă.

Al-Hilal Omdurman și-a aflat adversarele din Liga Campionilor Africii

În urma tragerii la sorți care a avut loc în Dar es Salaam (Tanzania), sâmbătă, s-a stabilit că Al-Hilal Omdurman va juca în prima rundă împotriva celor de la Jamus SC .

Turul se va disputa în perioada 19-21 septembrie (deplasare), iar returul între 26 și 28 septembrie (acasă).

Dacă va reuși să treacă de Jamus SC, echipa lui Reghecampf va juca în turul 2 cu învingătoarea „dublei” dintre Mogadishu City (Somalia) și Kenya Police (Kenya). Partidele vor avea loc în octombrie, iar faza grupelor va debuta în noiembrie.

De ce am ales Al-Hilal? Pentru că îmi oferă șansa să câștig un trofeu mare. La nivelul de salarizare pe care îl am eu, a fost cam singura oportunitate să pot să câștig un trofeu mare, gen Champions League din Africa Laurențiu Reghecampf, antrenor Al-Hilal Omdurman

Al-Hilal Omdurman a participat de 39 de ori în Liga Campionilor Africii și a câștigat competiția în două rânduri, în 1987 și 1992.

Campioana en-titre a Africii este Pyramids (Egipt), după ce învins Mamelodi Sundowns (Africa de Sud) la loviturile de departajare, scor 8-7 (1-1 după 120 de minute).

31 de titluri de campioană a Sudanului are Al-Hilal Omdurman în palmares, un record

