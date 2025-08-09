Reghecampf și-a aflat adversarele Cu cine va juca Al-Hilal Omdurman în primele tururi din Liga Campionilor Africii
Laurențiu Reghecampf (Foto: IMAGO)
Reghecampf și-a aflat adversarele Cu cine va juca Al-Hilal Omdurman în primele tururi din Liga Campionilor Africii

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 09.08.2025, ora 19:00
alt-text Actualizat: 09.08.2025, ora 19:15
  • Al-Hilal Omdurman (Sudan), echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (49 de ani), și-a aflat adversarele din preliminariile Ligii Campionilor Africii.

Formația tehnicianului român va avea parte de un duel încins în primul tur preliminar, urmând să întâlnească o echipă din Sudanul de Sud, țară care s-a desprins de Sudan în 2011, devenind independentă.

Al-Hilal Omdurman și-a aflat adversarele din Liga Campionilor Africii

În urma tragerii la sorți care a avut loc în Dar es Salaam (Tanzania), sâmbătă, s-a stabilit că Al-Hilal Omdurman va juca în prima rundă împotriva celor de la Jamus SC.

Turul se va disputa în perioada 19-21 septembrie (deplasare), iar returul între 26 și 28 septembrie (acasă).

Dacă va reuși să treacă de Jamus SC, echipa lui Reghecampf va juca în turul 2 cu învingătoarea „dublei” dintre Mogadishu City (Somalia) și Kenya Police (Kenya). Partidele vor avea loc în octombrie, iar faza grupelor va debuta în noiembrie.

De ce am ales Al-Hilal? Pentru că îmi oferă șansa să câștig un trofeu mare. La nivelul de salarizare pe care îl am eu, a fost cam singura oportunitate să pot să câștig un trofeu mare, gen Champions League din Africa Laurențiu Reghecampf, antrenor Al-Hilal Omdurman

Al-Hilal Omdurman a participat de 39 de ori în Liga Campionilor Africii și a câștigat competiția în două rânduri, în 1987 și 1992.

Campioana en-titre a Africii este Pyramids (Egipt), după ce învins Mamelodi Sundowns (Africa de Sud) la loviturile de departajare, scor 8-7 (1-1 după 120 de minute).

31
de titluri de campioană a Sudanului are Al-Hilal Omdurman în palmares, un record

Campionate
Superliga
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Laurentiu Reghecampf sudan liga campionilor africii al-hilal omdurman
Superliga
Opinii
Stranieri
Stranieri
