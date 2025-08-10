Concurență pentru Donnarumma „Portarul anului” în Ligue 1 a semnat cu PSG » Campioana Europei a plătit o avere pe el

Lucas Chevalier (23 de ani), portarul celor de la Lille, a fost cumpărat oficial de PSG.

Portarul a ajuns la campioana Europei pentru aproximativ 40 de milioane de euro și este văzut ca un succesor pentru Gianluigi Donnarumma (26 de ani)

Chevalier, care stagiunea trecută a fost desemnat „Portarul anului” în Ligue 1, a semnat un contract valabil până în 2030.

Lucas Chevalier, „Portarul anului” în Ligue 1, a semnat cu PSG

Născut la Calais, Chevalier a crescut la academia lui Lille, a fost împrumutat la Valenciennes, iar în sezonul 2022/23 a devenit titular la Lille.

„Sunt un copil care își trăiește visul. Încă de mic mi-am dorit să joc la cel mai înalt nivel.

Vreau să îi mulțumesc președintelui Nasser Al-Khelaïfi, lui Luis Campos, antrenorului Luis Enrique, întregului staff tehnic și tuturor celor care au muncit pentru a mă aduce la Paris Saint-Germain.

Sunt extrem de fericit să fiu aici și voi purta acest tricou cu pasiune și ambiție”, a declarat Lucas Chevalier, conform psg.fr.

Chevalier a debutat la 16 ani în liga a patra (National 2), în 2018. În sezonul următor a bifat 19 meciuri în National 2, unul la naționala U19 și trei în Cupa Franței pentru juniori.

A fost titular în echipa secundă a lui Lille și a jucat în Youth League 2019-2020 până în optimile de finală. După încă un sezon în National 2, a devenit al treilea portar al primei echipe în campania 2021, când Lille a câștigat titlul în Ligue 1. Totuși, atunci nu a jucat nicio partidă.

Împrumutat la Valenciennes în 2021-2022, a disputat 30 de meciuri în Ligue 2 și a fost desemnat „Portarul anului” în liga secundă.

36 de goluri a primit Chelvalier în perioada în care a jucat la Lille

Revenit la Lille în 2022, s-a impus rapid ca titular, cu 35 de meciuri în Ligue 1 și 12 partide fără gol primit.

În sezonul 2023/24 a jucat 44 de meciuri pentru Lille, ajungând în sferturile Conference League cu echipa. Atunci, francezul reușea 34 de apariții în Ligue 1, iar 11 dintre ele au fost fără gol primit.

În sezonul 2024-2025, Chevalier a jucat 44 de meciuri, în care a primit 49 de goluri și a reușit să mențină poarta intactă în 12 rânduri.

În 2023 a fost titular la EURO U21, iar în 2024 a fost convocat la naționala mare, dar nu a jucat niciun meci încă.

Chevalier, transferat pentru aproximativ 40 de milioane de euro, este văzut drept succesorul lui Gianluigi Donnarumma în poarta echipei lui Luis Enrique.

Cum italianul mai are doar un an de contract cu PSG, aducerea francezului este privită ca o investiție pe termen lung pentru postul de titular, conform reuters.com.

Ce se întâmplă cu Donnarumma

Gianluigi Donnarumma este portarul titular al celor de la PSG în prezent, cu peste 150 de meciuri jucate pentru formația din Paris.

După ce echipa din Franța a confirmat transferul lui Chevalier, de serviciile lui Donnarumma s-ar fi interesat Chelsea, Inter Milano și chiar Manchester United, care ar fi luat legătura cu agentul său, conform thesun.co.uk.

40 de milioane de euro este cota de piață a lui Gialnuigi Donnarumma, cu 10 milioane de euro mai mult decât Chevalier. Al treilea portar al echipe este Matvey Safonov (20 de milioane)

