Reghe vrea să-i salveze cariera Trece peste Becali la FCSB: „Rezolv eu!”

Laurențiu Reghecampf (51 de ani), noul antrenor de la FCSB, ar încerca să salveze unul dintre jucătorii ajunși pe lista neagră a lui Gigi Becali.

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Patronul FCSB și l-a dorit cu orice preț pe căpitanul lui Dinamo în vara lui 2025. A plătit 1 milion de euro și l-a trimis la marea rivală și pe Alexandru Musi, însă Politic n-a reușit să se adapteze.

Reghecampf trece peste Becali la FCSB: „Rezolv eu!”

Becali n-a reușit să scape de extremă în această vară, iar Laurențiu Reghecampf, noul tehnician, ar fi determinat să readucă extrema la nivelul evoluțiilor pe care le avea la Dinamo.

Acesta ar fi convins că îl poate transforma pe Politic într-un jucător-cheie pentru FCSB.

„Patroane, rezolv eu! Până la iarnă îl punem pe picioare pe Politic și o să-ți recuperezi și investiția, și jucătorul”, i-ar fi transmis Reghecampf lui Gigi Becali, conform Fanatik.

Politic marcat 4 goluri în 31 de meciuri oficiale până în momentul de față, iar sezonul trecut l-a găsit împrumutat la Hermannstadt, în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

A evoluat și la debutul lui Reghecampf, intrând pe teren pentru ultimele 12 minute în locul lui Korenica.

„Am luat-o în freză cu Politic”

Gigi Becali l-a criticat permanent pe Politic, iar în vară plănuia să scape de el.

„Va fi curățenie mare anul ăsta la FCSB. Cineva spunea că n-am investit. Cum n-am investit, mă? M-a costat aproape două milioane de euro Politic. Dacă Dinamo a avut inteligență și eu n-am avut, am luat-o în freză!

Nu m-au păcălit? N-am fost păcălit? Eu mă bucuram că iau căpitanul lor, dar ei, în gândul lor, spuneau: «Băi, fraiere, îl iei pe căpitan, dar nu e chiar căpitan»”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

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