Franța - România, în sferturi! Cine transmite meciul și ce a scris L'Equipe înaintea duelului direct de la EuroVolley

Publicația franceză L'Equipe a comentat viitorul duel al Franței cu România, de astăzi, de la ora 16:00, din sferturile de finală ale Campionatului European de volei.

Francezii s-au declarat surprinși de victoria „tricolorilor” în fața Ucrainei din optimi.

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Franța și România s-au întâlnit deja în ultima etapă a grupelor, într-un meci fără miză.

Jucătorii pregătiți de Sergiu Stancu s-au impus, miercurea trecută, cu scorul de 3-2.

Ce scrie L'Equipe despre duelul dintre Franța și România din sferturile EuroVolley

În optimi, campioana olimpică en titre a trecut de Portugalia cu scorul de 3-0 (25-21, 25-22, 25-21), la Sofia. România a învins categoric Ucraina, scor 3-0 (25-22, 25-21, 30-28), meci disputat tot în capitala Bulgariei.

Înaintea duelului direct din Franța și România din sferturi, publicația L'Equipe a comentat parcursul „tricolorilor” din această competiție.

„Franța-România: o reuniune între cunoștințe vechi”, a titrat L'Equipe, care a fost surprinsă de victoria României în fața Ucrainei, care era văzută drept favorită.

„După ce au învins duminică, 3-0, favorita Ucraina, românii le vor ieși în cale, marți, în sferturile de finală, francezilor pe care i-au învins miercurea trecută în faza grupelor (3-2).

Din nou, nu va fi adversarul așteptat, pentru că Ucraina impresionase în ultimele luni. «Tricolorii», clasați pe locul 22 în clasamentul Federației Internaționale, au trecut peste înfrângerea dezamăgitoare din deschiderea competiției, cu Letonia (1-3), și au avut evoluții constante în grupe, fiind împinși de la spate și de pasiunea fanilor din Cluj.

Această stare de grație a continuat pentru români și în optimile cu Ucraina, chiar dacă meciul s-a disputat la Sofia. A fost o partidă pe care românii au dominat-o în mare măsură”, a notat L'Equipe, citat de eurosport.ro.

Franța - România va fi transmis în direct, de la ora 16:00, de TVR 1.

FOTO: România - Franța, scor 3-2, în ultima fază a grupelor de la EuroVolley

L'Equipe a amintit și de duel direct din faza grupelor, atunci când antrenorul Andrea Giani nu a folosit cei mai buni jucători, fiind un meci fără miză. Franța avea deja asigurat locul 1.

„Marți, însă, România va înfrunta o echipă franceză complet diferită de cea cu care a jucat la Cluj, unde antrenorul Andrea Giani a făcut multe schimbări.

«Les Bleus» își propun să repete scenariul de la Euro 2023, când au fost surprinși de România în faza grupelor de la Tel Aviv (1-3), înainte de a o învinge în sferturile de finală de la Varna (3-0)”, a concluzionat publicația franceză.

Cum arată sferturile de finală de la EuroVolley:

Franța - România, marți, ora 16:00

Polonia - Germania, marți, ora 19:00

Belgia -Slovenia, miercuri, ora 17:00

Italia - Finlanda, miercuri, ora 22:05

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