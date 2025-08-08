Verdictul lui Ion Crăciunescu Ce spune despre penalty-ul cerut de Petrescu la meciul cu Braga +11 foto
Verdictul lui Ion Crăciunescu Ce spune despre penalty-ul cerut de Petrescu la meciul cu Braga

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 08.08.2025, ora 16:30
alt-text Actualizat: 08.08.2025, ora 16:32
  • Ion Crăciunescu (74 de ani) a analizat pentru GOLAZO.ro penalty-ul reclamat de Dan Petrescu în minutul 70 al meciului CFR - Braga 1-2.

Dan Petrescu (57 de ani) a criticat dur arbitrajul la finalul partidei CFR Cluj - Braga 1-2, prima manșă din turul 3 prelimnar Europa League.

CFR CLUJ - BRAGA 1-2. Ion Crăciunescu îi dă dreptate lui Dan Petrescu: „A fost penalty”

Tehnicianul vicecampioanei României a reclamat un penalty neacordat în minutul 70, la scorul de 1-2, după un duel în careu între Bosec și Zalazar.

GOLAZO.ro l-a contactat pe fostul mare arbitru internațional Ion Crăciunescu, care a analizat faza și a fost tranșant:

„A fost penalty! Fotbalistul de la Braga nu a avut nicio treabă cu mingea, l-a faultat clar în careu pe jucătorul de la CFR”.

CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport
CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport

Dan Petrescu, la conferința de presă: „Să mă suspende 10 etape, dar eu n-am mai văzut așa arbitraj”

Dan Petrescu a pus tunurile pe arbitru azer Elchin Masiyev, mai întâi la flash-interviul acordat imediat după joc la TV, apoi la conferința de presă.

„Sunt supărat din cauza rezultatului, pentru că nu am obținut nici măcar un egal. Fotbalul e dat naibii, cu Lugano poate nu meritam mai nimic, dar astăzi meritam cel puțin unul egal. Asta e opinia mea.

Cu un asemenea arbitraj... Să mă suspende 10 etape sau cât vor, dar eu nu am mai văzut așa ceva. Totul a fost pro Braga, totul. Eu nu am mai văzut niciodată așa ceva, de la primul galben dat nouă, faulturi, auturi, penalty-uri. Dacă alea nu mai sunt penalty-uri eu nu mai înțeleg fotbalul.

Nici măcar nu ne bagă în seamă nimeni. Asta e, așa merităm. Asta mă deranjează cel mai mult la meciul de azi. După ce am văzut astăzi m-am săturat de fotbal până peste cap, mi-a ajuns. Dacă ăsta este arbitraj de fotbal...

Nu se mai poate, totul într-o direcție. Nu vreau să dau pe arbitraj, Braga sunt mai buni ca noi, dar să câștige pe merit și dă-ne nouă ce este al nostru”, a declarat Dan Petrescu în conferința de presă de după meci.

Nu vreau s-o dau pe arbitraj, Braga e mai bună decât noi, dar nu merita să câştige. Un egal era corect la ce s-a întâmplat pe teren. Nu poţi pierde un meci aşa că vrea un arbitru, măcar du-te şi uită-te, verifică, nici nu s-a interesat. Singurul arbitraj bun a fost la Lugano, când arbitrul englez a dat penalty-uri Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj, la flash-interviu TV

Cristi Balaj: „Am avut un penalty neacordat

Președintele CFR Cluj, Cristi Balaj, fost arbitru FIFA, a comentat și el arbitrajul, acuzând în mod direct brigada din camera VAR, formată din spanioli, conaționali ai mai multor jucători de la Braga și ai antrenorului Carlos Vicens.

Noi am sperat la un egal, chiar dacă Braga a fost mai bună. Chiar dacă și noi am avut un penalty neacordat. În acea fază din minutul 70, jucătorul celor de la Braga nu a avut nicio treabă cu mingea. Îl împinge pe jucătorul nostru, care e împiedicat să joace mingea. Bosec alerga spre minge, iar jucătorul lor intră în el. La viteza aceea, acea împingere e decisivă. Cristian Balaj, președinte CFR Cluj

Brigada de la CFR - Braga:

  • Arbitru: Elchin Masiyev. Asistenți: Elshad Abdullayev, Parvin Talibov. (toți din Azerbaijan) Arbitru VAR: Cesar Soto Grado (Spania). Asistent VAR: Alejandro Muniz Ruiz (ambii din Spania)

Returul este programat joi, 14 august, la Braga, de la ora 21:30.

Stranieri
Europa League
11:19
