Dinamo - Petrolul 0-1. Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu a vorbit despre incidentele provocate în timpul primei reprize ale meciului din etapa #16 a Superligii.

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Partida de la Slobozia a fost întreruptă în prima repriză, în momentul în care arbitrul Gabriel Mihuleac încerca să verifice o posibilă lovitură de pedeapsă pentru Petrolul.

Mai mulți suporteri din galeria lui Dinamo au tras de cablurile monitorului VAR de la marginea terenului și l-au răsturnat, iar instalația a devenit inutilizabilă.

Dinamo - Petrolul 0-1 . Bogdan Cosmescu: „Nu ne plictisim cu fotbalul din România”

Bogdan Cosmescu consideră că monitorul VAR nu trebuie amplasat în apropierea suporterilor, pentru a fi evitate astfel de posibile incidente.

„Unde să mai vezi? Sunt unice. Cum să te gândeşti să pui monitorul la un metru de galeria lui Dinamo? De galeria oricui, nu a lui Dinamo. Jos pălăria pentru arbitru, că a rezistat. Era un meci care o putea lua razna.

Dacă era prietenul meu Istvan Kovacs la meci... Cum să pui acolo monitorul? Nu ştiu, tragi undeva cablul. Nu pui în zona suporterilor, ai mai văzut undeva în lumea asta ca arbitrul să se ducă la monitor ochi în ochi cu suporterii? Una e să fie la tribuna zero, alta să fie acolo.

Nu ne plictisim cu fotbalul din România. Ce se întâmpla dacă suporterul respectiv spărgea monitorul? N-a gândit-o rău suporterul lui Dinamo (n.r. – fără VAR ar fi fost păstrată decizia din teren, întrucât arbitrul nu a acordat inițial penalty pentru Petrolul)”, a declarat Bogdan Cosmescu, conform primasport.ro.

Dinamo a fost nevoită să dispute meciul cu Petrolul pe stadionul „1 Mai” din Slobozia, după ce Arena Națională a devenit indisponibilă din cauza lucrărilor de întreținere a gazonului.

Cosmescu susține că Dinamo ar trebui să ia măsuri din cauza situației în care a fost pusă echipa.

„Dinamo iese rău? Dinamo trebuie să dea în judecată Primăria Capitalei, să ia contractul şi să-i dea în judecată. Unde să joci? La Târgovişte nu i-a primit.

Dacă-i anunţa cu o săptămână înainte, se puteau muta la Sofia, la Turnu Severin, dar i-a luat din oală”, a mai adăugat comentatorul sportiv.

În urma înfrângerii suferite, Dinamo a rămas pe poziția secundă în Superliga, cu 33 de puncte. Pe primul loc se află U Craiova, care poate ajunge la 36 de puncte dacă o va învinge astăzi pe UTA Arad.

Rapid este pe locul al treilea, cu 31 de puncte, dar o poate depăși pe Dinamo dacă se va impune, luni, în meciul cu Sepsi.

VIDEO. Monitorul VAR, dărâmat de suporteri în Dinamo - Petrolul! Haos de nedescris la Slobozia

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