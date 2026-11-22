Mircea Diaconescu (49 de ani), selecționerul României U17, a comentat eșecul suferit cu Mexic, 0-1, în primul meci de la Campionatul Mondial din Qatar.

Fundașul Eduardo Corlat (17 de ani) este încrezător că naționala de tineret poate obține rezultate pozitive în celelalte meciuri.

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„Tricolorii” au debutat cu stângul la Campionatul Mondial U17. Naționala pregătită de Mircea Diaconescu a fost învinsă după un gol superb marcat de mexicani, în minutul 54.

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Mircea Diaconescu: „Trebuia să trecem mai repede peste emoțiile începutului”

Selecționerul României U17 a pus această înfrângere și pe seama emoțiilor jucătorilor săi, care se află la prima participare la un Campionat Mondial.

„Ne așteptam să fie dificil. Până la urmă, e primul meci jucat la un Campionat Mondial. Am avut un început destul de greu, și din cauza emoțiilor. După aceea, am reușit să echilibrăm cumva jocul.

Păcat că n-am reușit să și marcăm și să obținem un rezultat de egalitate. Până la urmă, ca să se califice aici, au jucat meciuri grele. Știu că au valoare, eu sunt convins că ei au valoare și că pot mai mult decât au arătat în meciul ăsta.

Doar trebuia să trecem un pic mai repede peste emoțiile începutului. E foarte important. Oricine vine să ne susțină, oricine vine să îi susțină pe ei este foarte important.

Tot ce am încercat noi a fost să ne ridicăm la nivelul competiției, să ne ridicăm la nivelul unui Campionat Mondial, să încercăm să jucăm, să fim agresivi, să jucăm repede și cât mai mult spre înainte, să ne creăm oportunități, să fim agresivi în apărare. Zic eu că în mare parte am reușit”, a declarat Mircea Diaconescu, conform fanatik.ro.

Știam că o să fie un meci de luptă, știam că o să fie un meci pe contre. Da, poate că ne doream mai multe ocazii. Dar, până la urmă, sunt niște copii de 17 ani și deciziile pe care le iau sunt câteodată ale unor copii de 17 ani. Nu ne-a surprins cu nimic. Până la urmă, și ei au dat un șut, au dat un gol dintr-un șut de la 20 și ceva de metri, direct la vinclu, imparabil. Mircea Diaconescu, selecționer România U17

Pentru România U17 urmează duelurile cu Venezuela și Camerun din grupa K, iar Mircea Diaconescu este încrezător că jucătorii săi vor avea o altă atitudine.

„Cu siguranță. Am convingerea că o să creștem de la meci la meci, pentru că deja emoțiile primului meci o să treacă, emoțiile primei participări la un turneu final o să treacă. Am convingerea că o să trecem peste ele.

O să fim mai buni. Sunt copii foarte disciplinați, și în teren, și în afara terenului. Sunt copii care își doresc să facă performanță și eu cred că pot să facă performanță”, a mai spus Diaconescu.

FOTO. Golul victoriei marcat de Mexic în meciul cu România

Edu Corlat: „A fost o dezamăgire foarte mare”

Edu Corlat, fundașul lui Real Madrid și al naționalei U17 a României, a comentat la rândul său eșecul suferit în fața Mexicului.

„A fost o dezamăgire foarte mare. am luptat, am făcut ce a zis Mister (n.r. - Mircea Diaconescu). Asta e, trebuie să muncim mai mult. Cred că am început puţin rău, după aceea am mers puţin mai departe, apoi meciul a fost decis de un gol, a dat foarte bine.

Cred că e un meci decis de detalii, Mexic e o echipă puternică. Da, avem încredere. Când am jucat cu Portugalia, cu Turcia, am avut încredere că suntem o familie. Trebuie să muncim, să luptăm şi mergem mai departe”, a declarat Corlat, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.

Clasamentul grupei K la Campionatul Mondial U17

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Venezuela U17 1 3 2 Mexic U17 1 3 3 Camerun U17 1 0 4 România U17 1 0

Programul României U17 la Campionatul Mondial

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic - ROMÂNIA 1-0

1-0 Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela - ROMÂNIA

Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA - Camerun

Toate meciurile României vor putea fi urmărite exclusiv pe platforma de streaming Antena Play.

Lotul României pentru Campionatul Mondial U17 din Qatar

Portari

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)

Fundași

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele PAUL (AS Roma | Italia);

Mijlocași

Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)

Atacanți

Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

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