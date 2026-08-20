U Craiova - Ararat-Armenia 1-1. Mihai Bobonete (46 de ani), unul dintre acționarii grupării din Bănie, a oferit o declarație amuzantă după duelul din play-off-ul Europa League.

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Echipa antrenată de Filipe Coelho a ratat șansa de a obține victoria pe teren propriu. Craiova se va lupta, joia viitoare, pentru un loc în faza principală din Europa League.

U Craiova - Ararat-Armenia 1-1 . Mihai Bobonete: „Dacă dădea și golul doi, îl puneam pe Bancu naș la nunta de aur”

Nicușor Bancu, fundașul stânga al oltenilor și căpitanul echipei, a marcat golul egalizator al Craiovei în minutul 34, după o fază de excepție reușită cu Alexandru Cicâldău.

Mihai Bobonete, noul acționar al oltenilor, a glumit pe seama lui Bancu după meci.

„Unul dintre cele mai bune începuturi din ultimele cinci meciuri. Eu sunt mulțumit. Cred că o să îi batem la ei. A dat gol Bancu, am vorbit cu el înainte de meci.

A zis că mă împușcă, m-a împușcat. Mă bucur foarte mult pentru Nicușor. Dacă îl dădea și pe al doilea, îl puneam naș la nunta de aur ”, a declarat cunoscutul actor, conform digisport.ro.

FOTO. Golul egalizator reușit de Nicușor Bancu în meciul cu Ararat-Armenia

Returul cu Ararat-Armenia este programat joia viitoare, pe 27 august. Craiova va lupta pentru un loc în faza principală din Europa League.

Pierzătoarea acestei „duble” își va continua parcursul european în faza ligii din Conference.

U Craiova a ajuns la 13 acționari

Potrivit termene.ro, campioana României avea 12 acționari înainte de venirea lui Bobonete.

Dintre aceștia, cinci erau persoane fizice: Mihai Rotaru, Florin Enceanu, Ovidiu Costeșin, Bogdan Năstase și Adrian Racoviță, în timp ce ceilalți nouă erau persoane juridice, ale căror identități nu apar în informațiile publice ale ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului).

„Sunt persoane low-profile, preferă să nu se vorbească. Sunt cu sufletul alături de Universitatea Craiova și atunci vrem să o lăsăm așa. Trebuie să fac recensământul, pesemne că o să apară unii noi și atunci ne vom updata.

Cred că suntem 11 sau 12 acționari în momentul ăsta, dar chiar nu am stat să ne numărăm între noi. (n.r. Câți acționari ar urma să mai vină) Doi, trei, patru, cinci, unul, e greu de spus pentru că pot să spun că nu ne interesează doar banii unui acționar”, spunea Mihai Rotaru în luna noiembrie pentru fanatik.ro.

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