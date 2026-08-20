„Îl puneam naș la nunta de aur”😅 Mihai Bobonete, declarații savuroase după Craiova - Ararat-Armenia: „A zis că mă împușcă, m-a împușcat” +9 foto
Mihai Bobonete (în dreapta)
Europa League

„Îl puneam naș la nunta de aur”😅 Mihai Bobonete, declarații savuroase după Craiova - Ararat-Armenia: „A zis că mă împușcă, m-a împușcat”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 22:55
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 22:58
  • U Craiova - Ararat-Armenia 1-1. Mihai Bobonete (46 de ani), unul dintre acționarii grupării din Bănie, a oferit o declarație amuzantă după duelul din play-off-ul Europa League.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Echipa antrenată de Filipe Coelho a ratat șansa de a obține victoria pe teren propriu. Craiova se va lupta, joia viitoare, pentru un loc în faza principală din Europa League.

Bancu îl apără pe Baiaram  Căpitanul Craiovei intervine în conflictul cu fanii: „Vă rog, trebuie să-l ajutăm!”
Citește și
Bancu îl apără pe Baiaram Căpitanul Craiovei intervine în conflictul cu fanii: „Vă rog, trebuie să-l ajutăm!”
Citește mai mult
Bancu îl apără pe Baiaram  Căpitanul Craiovei intervine în conflictul cu fanii: „Vă rog, trebuie să-l ajutăm!”

U Craiova - Ararat-Armenia 1-1. Mihai Bobonete: „Dacă dădea și golul doi, îl puneam pe Bancu naș la nunta de aur”

Nicușor Bancu, fundașul stânga al oltenilor și căpitanul echipei, a marcat golul egalizator al Craiovei în minutul 34, după o fază de excepție reușită cu Alexandru Cicâldău.

Mihai Bobonete, noul acționar al oltenilor, a glumit pe seama lui Bancu după meci.

„Unul dintre cele mai bune începuturi din ultimele cinci meciuri. Eu sunt mulțumit. Cred că o să îi batem la ei. A dat gol Bancu, am vorbit cu el înainte de meci.

A zis că mă împușcă, m-a împușcat. Mă bucur foarte mult pentru Nicușor. Dacă îl dădea și pe al doilea, îl puneam naș la nunta de aur”, a declarat cunoscutul actor, conform digisport.ro.

FOTO. Golul egalizator reușit de Nicușor Bancu în meciul cu Ararat-Armenia

Golul lui Nicușor Bancu din meciul cu Ararat-Armenia. Foto: captură video Sport.ro
Golul lui Nicușor Bancu din meciul cu Ararat-Armenia. Foto: captură video Sport.ro

Galerie foto (9 imagini)

Golul lui Nicușor Bancu din meciul cu Ararat-Armenia. Foto: captură video Sport.ro Golul lui Nicușor Bancu din meciul cu Ararat-Armenia. Foto: captură video Sport.ro Golul lui Nicușor Bancu din meciul cu Ararat-Armenia. Foto: captură video Sport.ro Golul lui Nicușor Bancu din meciul cu Ararat-Armenia. Foto: captură video Sport.ro Golul lui Nicușor Bancu din meciul cu Ararat-Armenia. Foto: captură video Sport.ro
+9 Foto
labels.photo-gallery

Returul cu Ararat-Armenia este programat joia viitoare, pe 27 august. Craiova va lupta pentru un loc în faza principală din Europa League.

Pierzătoarea acestei „duble” își va continua parcursul european în faza ligii din Conference.

U Craiova a ajuns la 13 acționari

Potrivit termene.ro, campioana României avea 12 acționari înainte de venirea lui Bobonete.

Dintre aceștia, cinci erau persoane fizice: Mihai Rotaru, Florin Enceanu, Ovidiu Costeșin, Bogdan Năstase și Adrian Racoviță, în timp ce ceilalți nouă erau persoane juridice, ale căror identități nu apar în informațiile publice ale ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului).

„Sunt persoane low-profile, preferă să nu se vorbească. Sunt cu sufletul alături de Universitatea Craiova și atunci vrem să o lăsăm așa. Trebuie să fac recensământul, pesemne că o să apară unii noi și atunci ne vom updata.

Cred că suntem 11 sau 12 acționari în momentul ăsta, dar chiar nu am stat să ne numărăm între noi. (n.r. Câți acționari ar urma să mai vină) Doi, trei, patru, cinci, unul, e greu de spus pentru că pot să spun că nu ne interesează doar banii unui acționar”, spunea Mihai Rotaru în luna noiembrie pentru fanatik.ro.

Citește și

„Sunt gata să mor pentru Mourinho”  Yan Diomande a uimit la primele declarații după transferul la Real Madrid: „S-a trezit la 5 dimineața pentru mine”
Campionate
22:38
„Sunt gata să mor pentru Mourinho” Yan Diomande a uimit la primele declarații după transferul la Real Madrid: „S-a trezit la 5 dimineața pentru mine”
Citește mai mult
„Sunt gata să mor pentru Mourinho”  Yan Diomande a uimit la primele declarații după transferul la Real Madrid: „S-a trezit la 5 dimineața pentru mine”
Bancu îl apără pe Baiaram  Căpitanul Craiovei intervine în conflictul cu fanii: „Vă rog, trebuie să-l ajutăm!”
Europa League
22:31
Bancu îl apără pe Baiaram Căpitanul Craiovei intervine în conflictul cu fanii: „Vă rog, trebuie să-l ajutăm!”
Citește mai mult
Bancu îl apără pe Baiaram  Căpitanul Craiovei intervine în conflictul cu fanii: „Vă rog, trebuie să-l ajutăm!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara în care un pachet de țigări trece de 40 de euro. Acuzații că se fumează mai mult și se încurajează crima organizată, care trafichează țigări false
Țara în care un pachet de țigări trece de 40 de euro. Acuzații că se fumează mai mult și se încurajează crima organizată, care trafichează țigări false
Țara în care un pachet de țigări trece de 40 de euro. Acuzații că se fumează mai mult și se încurajează crima organizată, care trafichează țigări false
Universitatea Craiova europa league ararat-armenia mihai bobonete
Știrile zilei din sport
Cum arată noul tricou Dinamo a scos la vânzare un echipament special, cu sigla cerută de fani: care e scopul
Superliga
13:50
Cum arată noul tricou Dinamo a scos la vânzare un echipament special, cu sigla cerută de fani: care e scopul
Citește mai mult
Cum arată noul tricou Dinamo a scos la vânzare un echipament special, cu sigla cerută de fani: care e scopul
FCSB, costuri! Cât plătește Gigi Becali  ca să joace la Târgoviște: jumătate din cât achită pe Arc + FOTO și VIDEO cu starea gazonului
Superliga
14:25
FCSB, costuri! Cât plătește Gigi Becali ca să joace la Târgoviște: jumătate din cât achită pe Arc + FOTO și VIDEO cu starea gazonului
Citește mai mult
FCSB, costuri! Cât plătește Gigi Becali  ca să joace la Târgoviște: jumătate din cât achită pe Arc + FOTO și VIDEO cu starea gazonului
Transfer la Dinamo OFICIAL „Câinii” și-au luat  mijlocaș ofensiv: „Contract pe un an, cu opţiune”
Superliga
11:56
Transfer la Dinamo OFICIAL „Câinii” și-au luat mijlocaș ofensiv: „Contract pe un an, cu opţiune”
Citește mai mult
Transfer la Dinamo OFICIAL „Câinii” și-au luat  mijlocaș ofensiv: „Contract pe un an, cu opţiune”
Plecare importantă de la Craiova! Un titular ar urma să schimbe echipa după returul cu Ararat-Armenia. Unde merge
Superliga
13:48
Plecare importantă de la Craiova! Un titular ar urma să schimbe echipa după returul cu Ararat-Armenia. Unde merge
Citește mai mult
Plecare importantă de la Craiova! Un titular ar urma să schimbe echipa după returul cu Ararat-Armenia. Unde merge
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:01
Cristian Geambașu Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Cristian Geambașu Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
16:26
„Să facă ceva acolo!” Becali a anunțat strategia FCSB pentru meciul cu CFR Cluj: „Șumudică e hoț”
„Să facă ceva acolo!” Becali a anunțat strategia FCSB pentru meciul cu CFR Cluj: „Șumudică e hoț”
09:06
Cupa României Au fost stabilite grupele ediției 2026-2027: adversari accesibili pentru Rapid și FCSB! Care sunt derby-urile primei etape
Cupa României Au fost stabilite grupele ediției 2026-2027: adversari accesibili pentru Rapid și FCSB! Care sunt derby-urile primei etape
15:55
Ce pregătește UEFA Proiectul care poate schimba fotbalul internațional: ar înlocui o parte dintre actualele confruntări
Ce pregătește UEFA Proiectul care poate schimba fotbalul internațional: ar înlocui o parte dintre actualele confruntări 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Top stiri
Ronaldinho, din nou pe gazon! FOTO. Starul brazilian, prezentat la echipa lui Mandorlini: „Nu e o manevră de marketing!”
Campionate
11:21
Ronaldinho, din nou pe gazon! FOTO. Starul brazilian, prezentat la echipa lui Mandorlini: „Nu e o manevră de marketing!”
Citește mai mult
Ronaldinho, din nou pe gazon! FOTO. Starul brazilian, prezentat la echipa lui Mandorlini: „Nu e o manevră de marketing!”
„Îl mai înjurați pe Nicolescu?”  Reprezentantul PCH, întrebat direct, după ce conducerea a ținut cont de dorința fanilor: „Protejăm identitatea lui Dinamo”
Superliga
14:09
„Îl mai înjurați pe Nicolescu?” Reprezentantul PCH, întrebat direct, după ce conducerea a ținut cont de dorința fanilor: „Protejăm identitatea lui Dinamo”
Citește mai mult
„Îl mai înjurați pe Nicolescu?”  Reprezentantul PCH, întrebat direct, după ce conducerea a ținut cont de dorința fanilor: „Protejăm identitatea lui Dinamo”
Cum se apără FRF Burleanu, reacție după ce Dan Udrea a întrebat în GOLAZO.ro „cum le-a dat Federația licență unor cluburi falimentare”
Diverse
13:13
Cum se apără FRF Burleanu, reacție după ce Dan Udrea a întrebat în GOLAZO.ro „cum le-a dat Federația licență unor cluburi falimentare”
Citește mai mult
Cum se apără FRF Burleanu, reacție după ce Dan Udrea a întrebat în GOLAZO.ro „cum le-a dat Federația licență unor cluburi falimentare”
BREAKING | Agresiune îngrozitoare, chiar în Arestul Central din București. Patru minori, acuzați că au bătut și abuzat sexual un altul, coleg de celulă. Acum sunt arestați pentru 30 de zile
B365
20.08
BREAKING | Agresiune îngrozitoare, chiar în Arestul Central din București. Patru minori, acuzați că au bătut și abuzat sexual un altul, coleg de celulă. Acum sunt arestați pentru 30 de zile
Citește mai mult
BREAKING | Agresiune îngrozitoare, chiar în Arestul Central din București. Patru minori, acuzați că au bătut și abuzat sexual un altul, coleg de celulă. Acum sunt arestați pentru 30 de zile

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 30 rapid 44 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Au fost discriminați românii pe Giulești? GOLAZO.ro a întrebat CNCD dacă este normal ca un meci de UCL disputat în România să fie interzis românilor
Liga Campionilor
20.08

Au fost discriminați românii pe Giulești? GOLAZO.ro a întrebat CNCD dacă este normal ca un meci de UCL disputat în România să fie interzis românilor

Citește mai mult
Au fost discriminați românii pe Giulești? GOLAZO.ro a întrebat CNCD dacă este normal ca un meci de UCL disputat în România să fie interzis românilor
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share