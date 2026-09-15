Orgolii, politică, servicii secrete Legendă și Adevăr, episodul 1: De ce a pierdut România finala Cupei Davis din '72? 
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Orgolii, politică, servicii secrete Legendă și Adevăr, episodul 1: De ce a pierdut România finala Cupei Davis din '72?

alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 10:30
alt-text Actualizat: 15.09.2026, ora 10:33
  • De peste 50 de ani, o întrebare își caută răspunsul. 
  • Cum a pierdut România finala Cupei Davis cu SUA de la București?
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GOLAZO.ro vă invită în culisele unui moment iconic al istoriei sportului românesc, învăluit în mister și suspiciuni.

  • De ce a pierdut România finala Cupei Davis 1972?
  • Le-am vândut trofeul americanilor, într-un blat politic?
  • Sau a fost un eșec pur sportiv?
  • Ce s-a întâmplat cu Ion Țiriac și Ilie Năstase, „rachetele” noastre în duelul cu SUA?
  • Ce rol a jucat familia Ceaușescu?

Acea înfrângere încă îi apasă greu pe cei care au trăit evenimentul din tribună sau din fața televizorului.

Iar cei mai tineri au dreptul să afle culisele unui moment important din istoria sportului românesc.

Pentru acest prim episod al seriei “Legendă și Adevăr”, unul dintre cei mai experimentați jurnaliști din presa sportivă a săpat în arhive și a pus cap la cap informații peste care se așternuse praful. Cristian Geambașu, editorialist GOLAZO.ro, reconstituie tabloul complet al unei finale despre care, timp de o jumătate de secol, s-au spus multe povești.

Ce este legendă și ce este adevăr în finala Cupei Davis din 1972?

Răspunsurile, în primul episod al noii producții video GOLAZO.ro.

Legendă și adevăr #1 - VIDEO: De ce a pierdut România finala Cupei Davis 1972?

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