Doliu în atletism Campioana europeană a murit la doar 34 de ani
Ciara Mageean. Foto: Imago
Diverse

Doliu în atletism Campioana europeană a murit la doar 34 de ani

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 18:24
alt-text Actualizat: 01.11.2026, ora 18:27
  • Ciara Mageean, campioană europeană în proba de 1.500 m și participantă la două ediții ale Jocurilor Olimpice, a murit duminică, 1 noiembrie, la vârsta de 34 de ani.
  • Mageean a reprezentat Irlanda la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro (2016) și Tokyo (2020).
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Cel mai important succes al carierei sale a venit în 2024, când a câștigat medalia de aur la Campionatele Europene de atletism de la Roma, în proba de 1.500 de metri.

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Ciara Mageean a murit la 34 de ani. Anunțul făcut de familie

Decesul sportivei a fost anunțat printr-un mesaj publicat pe conturile sale de pe rețelele sociale.

„În această dimineață, la ora 6:30, Ciara a pierdut lupta cu cancerul, înconjurată de cei dragi.

Fiică, soră, soție și prietenă iubită, o sursă de inspirație pentru atât de mulți oameni, va fi profund regretată.

Dumnezeu să-i odihnească sufletul”, se arată în comunicatul familiei.

Cu doar câteva săptămâni înainte de deces, în luna octombrie, Mageean se căsătorise cu Thomas Moran. Ceremonia civilă a avut loc la Belfast, într-un cadru restrâns.

Mageean fusese diagnosticată cu cancer intestinal în stadiul 4, în mai 2025.

Ciara Mageean, campioană europeană în 2024

Mageean a început să practice atletismul de la o vârstă fragedă. În 2010, a câștigat argintul la Campionatele Mondiale de juniori, iar un an mai târziu a obținut aceeași medalie la Europene, ambele în proba de 1.500 de metri.

La seniori, primul rezultat important a venit în 2016, când a cucerit bronzul la Campionatele Europene de la Amsterdam.

În același an, a participat pentru prima dată la Jocurile Olimpice, la Rio de Janeiro, unde a ajuns până în semifinale.

A concurat și la Tokyo, în 2021, însă o accidentare la gambă i-a afectat pregătirea și a fost eliminată în serii.

2 medalii de argint
a câștigat irlandeza în 2022, în proba de 1.500 de metri, la Campionatele Europene și la Jocurile Commonwealth-ului

Doi ani mai târziu, la Europenele de la Roma, a obținut cel mai important rezultat al carierei.

Mageean s-a impus în finala probei de 1.500 de metri, cu timpul de 4 minute și 4,66 secunde, după ce le-a depășit pe ultimele sute de metri pe principalele sale adversare.

A devenit astfel a doua sportivă din istoria Irlandei care a câștigat un titlu european individual în atletism, după Sonia O'Sullivan.

A ratat Jocurile Olimpice de la Paris din cauza unei accidentări

După succesul de la Roma, Ciara Mageean urma să reprezinte Irlanda și la Jocurile Olimpice de la Paris, în vara anului 2024.

O accidentare la tendonul lui Ahile a obligat-o însă să se retragă cu numai o zi înaintea primei curse.

În 2023, a terminat pe locul al patrulea la Campionatele Mondiale de la Budapesta, ratând la limită o medalie.

Mesajul Federației Irlandeze de Atletism după moartea sportivei

După anunțul decesului, Federația Irlandeză de Atletism a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Suntem profund îndurerați de vestea morții Ciarei Mageean.

Ciara a fost o persoană iubită și o sursă de inspirație pentru foarte mulți oameni. Curajul, căldura și spiritul ei vor lăsa o moștenire de durată.

Gândurile noastre și cele mai sincere condoleanțe se îndreaptă către familia, prietenii și apropiații Ciarei, în aceste momente extrem de dificile.

Odihnească-se în pace”, a transmis federația.

La rândul său, Federația Olimpică a Irlandei a amintit atât rezultatele sportivei.

Lochlann Walsh, președintele Federației Olimpice a Irlandei, a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe.

„Ciara a fost o sportivă extraordinară și un om deosebit. A reprezentat Irlanda cu onoare și va fi profund regretată de toți cei care au avut privilegiul să o cunoască”, a declarat Walsh.

Țara a pierdut o eroină. O eroină care ne-a părăsit mult prea devreme. Performanțele Ciarei vor rămâne în istorie, dar ceea ce ne vom aminti cel mai mult vor fi căldura ei sufletească, caracterul și impactul pe care l-a avut asupra celor din jur. Transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor dragi în aceste momente extrem de triste Peter Sherrard, directorul executiv al federației

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