Lewis Hamilton (41 de ani) a avut nevoie de îngrijiri medicale la finalul MP din Singapore.

Pilotul Ferrari a pierdut podiumul în ultimele tururi, după o decizie strategică neinspirată.

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Hamilton a avut parte de un final dificil în Marele Premiu din Singapore. La scurt timp după ce a coborât din monopost, pilotului britanic i s-a făcut rău, iar acesta a fost dus imediat la centrul medical al circuitului.

FOTO. I s-a făcut rău! Hamilton, dus la centrul medical imediat după MP din Singapore

Camerele Sky Sports l-au surprins pe Hamilton în timp ce se lăsa pe vine, la scurt timp după încheierea cursei. Din cauza stării de rău, pilotul Ferrari nu a mai participat la interviurile obligatorii de după Marele Premiu.

Hamilton n-a prins cea mai bună zi în Singapore. Britanicul a comis o eroare strategică în ultimele tururi, care l-a costat șansa de a termina pe podium.

Cele două monoposturi Ferrari se aflau pe locurile doi și trei în momentul în care abandonul lui Lance Stroll a declanșat un „Virtual Safety Car”.

Ambii piloți Ferrari au fost chemați la boxe pentru schimbarea pneurilor, însă Hamilton nu a mai intrat și a continuat cursa cu același set. Decizia s-a dovedit costisitoare, iar britanicul a încheiat abia pe locul 6.

„ V-am dezamăgit”

Hamilton a dat ulterior o declarație prin intermediul echipei în care a explicat de ce nu a respectat indicațiile.

„În timpul VSC, echipa m-a chemat la boxe, dar am ratat intrarea. După aceea, am decis să rămân pe pistă și să încerc să-mi mențin poziția până la final.

Însă, în ultimele tururi, m-am confruntat cu o degradare masivă a pneurilor și am pierdut trei poziții, terminând pe locul 6, ceea ce nu reflectă ritmul pe care l-am avut astăzi (n.red. - duminică).

Nu orice decizie va da roade și pot accepta că am greșit, dar îmi pare rău pentru echipă pentru punctele pe care le-am pierdut”, a precizat Hamilton.

Multiplul campion mondial și-a cerut scuze și prin radio, în timp ce ducea monopostul la boxe, după cursă:

„Îmi pare rău, băieți, v-am dezamăgit astăzi cu acea strategie. A fost decizia mea și am pierdut puncte valoroase.

O să încerc să mă revanșez la următoarea cursă. Totuși, ați făcut o treabă excelentă la pit stop”.

Luni, britanicul a revenit cu noi scuze prin intermediul unei postări pe Instagram:

„Ieri n-am obținut rezultatul pe care ni-l doream, iar asta e vina mea. Pe un circuit unde e dificil să depășești trebuie să încerci să faci ceva diferit, iar eu am ales o strategie care a dat greș. E o lecție dureroasă, dar îmi asum decizia pe care am luat-o. În sport, nu orice decizie va da roade. Trebuie să accepți când greșești și cum să mergi mai departe.

Sunt recunoscător echipei pentru munca pe care o depun în fiecare week-end. Locul 6 nu reflectă ritmul pe care l-a avut mașina și, în ciuda rezultatului, rămân multe lucruri pozitive. Mulțumesc tuturor fanilor din Singapore pentru energie. Voi continua să muncesc și să lupt din nou la următoarea cursă”.

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