Liga 2, etapa #10 FC Bacău s-a impus cu Gloria Bistrița » Rezultatele etapei și clasamentul actualizat

- FC Bacău s-a impus în fața celor de la Gloria Bistrița, scor 3-0, în etapa #10 din Liga 2.
- Meciurile din Liga 2 sunt transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
CSM Slatina este liderul din divizia secundă din acest moment, cu 25 de puncte acumulate. Poli Timișoara este pe poziția secundă, cu doar un punct mai puțin.
Podiumul este completat de Popești Leordeni, care are tot 21 de puncte, la egalitate cu CSM Reșita, care se află pe locul 4.
Astăzi, 18 octombrie
FC Bacău - Gloria Bistrița 3-0
- Au marcat: P. Petre (min. 7), Mitrica (min. 9), Cîrstean (min. 18)
- Arbitru: Burloiu Dorin Alexandru. Asistenți: Diaconu Andrei Constantin și Păduraru Sebastian
- Stadion: Baza Sportivă FC Bacău
Marți, 20 octombrie
ASA Târgu Mureș - Chindia, live de la 17:30
- TV: Digi Sport 1
- Stadion: Trans-Sil iarbă
S-au jucat:
SCM Râmnicu Vâlcea - Poli Timișoara 0-1
- A marcat: Burlacu (48)
- Stadion: Municipal - 1 Mai
- Arbitru: Vremăroiu Andrei Florin, Asistenți: Ionescu Mihai Marian, Tănase Lucian
Concordia Chiajna - CSC Șelimbăr 5-0
- Au marcat: Soler (19), Panoiu (48), Sula (52, 82), Ganea (70)
- Stadion: Concordia
- Arbitru: Iviniș Darius, Asistenți: Iftime Alexandru Petru, Viţelaru Cosmin Robert
CSC Dumbrăvița - FC Bihor 0-2
- Stadion: „Ştefan Dobay”
- Arbitru: Olaru Constantin Alin, Asistenți: Tocai Emeric, Spatar Răzvan-Ioan
CSM Olimpia Satu Mare - Metalul Buzău 0-0
- Stadion: Olimpia - „Daniel Prodan”
- Arbitru: Bădărău Raul-Sebastian, Asistenți: Matica Marius Ionuț, Sandu Patrik Ștefan
CSM Reșița - Cetatea Suceava 0-2
- Au marcat: Ferhaoui (24), Popescu (37, autogol)
- Stadion: „Mircea Chivu”
- Arbitru: Bădoiu Marius Daniel, Asistenți: Schiopet Claudiu, Biro Barna-Tamas
CSM Slatina - Unirea Slobozia 1-0
- A marcat: Magyari (22)
- Stadion: 1 Mai
- Arbitru: Găman George Cătălin, Asistenți: Alexandru Eugen-Petre, Boncz Gabriel Andrei
Popești Leordeni - CS Afumați 2-0
- Au marcat: Leafu (14), Taiwo (78)
- Stadion: Clinceni Arena
- Arbitru: Vîrgolici Cristian, Asistenți: Carson Marian, Barbu Florinel
Steaua - Metaloglobus 0-0
- Stadion: Ghencea
- Arbitru: Filip Claudiu Andrei, Asistenți: Mociornita Nicolae Bogdan, Istrate Marian
CSL Ștefănești - CS Dinamo 1-4
- Au marcat: Șerban (74)/Renta (12), Rus (35), Maapia (45), Leata (50)
- Stadion: „Dumitru Mătărău”
- Arbitru: Demetrescu Iuliana Elena, Asistenți: Constantinescu Daniela, Pușcașu Ana Luciana
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|CSM Slatina
|10
|25
|2
|Politehnica Timișoara
|10
|24
|3
|Popești-Leordeni
|10
|21
|4
|CSM Reșița
|10
|21
|5
|FC Bacău
|10
|18
|6
|Chindia
|9
|18
|7
|Concordia Chiajna
|10
|18
|8
|Cetatea Suceava
|10
|18
|9
|Metalul Buzău
|10
|18
|10
|CS Afumați
|10
|17
|11
|FC Bihor
|10
|15
|12
|Gloria Bistrița
|10
|15
|13
|Metaloglobus
|10
|12
|14
|ASA Târgu Mureș
|9
|11
|15
|Râmnicu Vâlcea
|10
|11
|16
|Unirea Slobozia
|10
|7
|17
|Steaua București
|10
|7
|18
|CS Dinamo
|10
|7
|19
|Olimpia Satu Mare
|10
|6
|20
|CSC Șelimbăr
|10
|6
|21
|Ștefănești
|10
|6
|22
|CSC Dumbrăvița
|10
|3
Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/26
Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:
- prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.
- a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.
În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.
La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:
- Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii
- Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii
În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.
În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.
Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.
Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.
Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.
Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:
- Steaua București
- CS Dinamo București
- CSM Slatina
- CS Gloria Bistrița
- CS Afumați
- CSC Dumbrăvița
- CSC Șelimbăr
- CSL Ștefăneștii de Jos
- SCM Râmnicu Vâlcea
- SC Popești Leordeni
- CSM Olimpia Satu Mare