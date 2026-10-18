Liga 2, etapa #10 FC Bacău s-a impus cu Gloria Bistrița » Rezultatele etapei și clasamentul actualizat
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Liga 2

Liga 2, etapa #10 FC Bacău s-a impus cu Gloria Bistrița » Rezultatele etapei și clasamentul actualizat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 15:25
alt-text Actualizat: 18.10.2026, ora 15:29
  • FC Bacău s-a impus în fața celor de la Gloria Bistrița, scor 3-0, în etapa #10 din Liga 2.
  • Meciurile din Liga 2 sunt transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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CSM Slatina este liderul din divizia secundă din acest moment, cu 25 de puncte acumulate. Poli Timișoara este pe poziția secundă, cu doar un punct mai puțin.

Podiumul este completat de Popești Leordeni, care are tot 21 de puncte, la egalitate cu CSM Reșita, care se află pe locul 4.

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Astăzi, 18 octombrie

FC Bacău - Gloria Bistrița 3-0

  • Au marcat: P. Petre (min. 7), Mitrica (min. 9), Cîrstean (min. 18)
  • Arbitru: Burloiu Dorin Alexandru. Asistenți: Diaconu Andrei Constantin și Păduraru Sebastian
  • Stadion: Baza Sportivă FC Bacău

Marți, 20 octombrie

ASA Târgu Mureș - Chindia, live de la 17:30

  • TV: Digi Sport 1
  • Stadion: Trans-Sil iarbă

S-au jucat:

SCM Râmnicu Vâlcea - Poli Timișoara 0-1

  • A marcat: Burlacu (48)
  • Stadion: Municipal - 1 Mai
  • Arbitru: Vremăroiu Andrei Florin, Asistenți: Ionescu Mihai Marian, Tănase Lucian

Concordia Chiajna - CSC Șelimbăr 5-0

  • Au marcat: Soler (19), Panoiu (48), Sula (52, 82), Ganea (70)
  • Stadion: Concordia 
  • Arbitru: Iviniș Darius, Asistenți: Iftime Alexandru Petru, Viţelaru Cosmin Robert

CSC Dumbrăvița - FC Bihor 0-2

  • Stadion: „Ştefan Dobay”
  • Arbitru: Olaru Constantin Alin, Asistenți: Tocai Emeric, Spatar Răzvan-Ioan

CSM Olimpia Satu Mare - Metalul Buzău 0-0

  • Stadion: Olimpia - „Daniel Prodan”
  • Arbitru: Bădărău Raul-Sebastian, Asistenți: Matica Marius Ionuț, Sandu Patrik Ștefan

CSM Reșița - Cetatea Suceava 0-2

  • Au marcat: Ferhaoui (24), Popescu (37, autogol)
  • Stadion: „Mircea Chivu”
  • Arbitru: Bădoiu Marius Daniel, Asistenți: Schiopet Claudiu, Biro Barna-Tamas

CSM Slatina - Unirea Slobozia 1-0

  • A marcat: Magyari (22)
  • Stadion: 1 Mai
  • Arbitru: Găman George Cătălin, Asistenți: Alexandru Eugen-Petre, Boncz Gabriel Andrei

Popești Leordeni - CS Afumați 2-0

  • Au marcat: Leafu (14), Taiwo (78)
  • Stadion: Clinceni Arena
  • Arbitru: Vîrgolici Cristian, Asistenți: Carson Marian, Barbu Florinel

Steaua - Metaloglobus 0-0

  • Stadion: Ghencea
  • Arbitru: Filip Claudiu Andrei, Asistenți: Mociornita Nicolae Bogdan, Istrate Marian

CSL Ștefănești - CS Dinamo 1-4

  • Au marcat: Șerban (74)/Renta (12), Rus (35), Maapia (45), Leata (50)
  • Stadion: „Dumitru Mătărău”
  • Arbitru: Demetrescu Iuliana Elena, Asistenți: Constantinescu Daniela, Pușcașu Ana Luciana

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1CSM Slatina1025
2Politehnica Timișoara1024
3Popești-Leordeni1021
4CSM Reșița1021
5FC Bacău1018
6Chindia 918
7Concordia Chiajna1018
8Cetatea Suceava1018
9Metalul Buzău1018
10CS Afumați1017
11FC Bihor1015
12Gloria Bistrița1015
13Metaloglobus 1012
14ASA Târgu Mureș911
15Râmnicu Vâlcea1011
16Unirea Slobozia107
17Steaua București107
18CS Dinamo 107
19Olimpia Satu Mare106
20CSC Șelimbăr106
21Ștefănești106
22CSC Dumbrăvița103

Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/26

Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:

  • prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.
  • a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.

La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:

  • Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii
  • Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii

În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.

În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.

Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.

Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.

Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:

  • Steaua București
  • CS Dinamo București
  • CSM Slatina
  • CS Gloria Bistrița
  • CS Afumați
  • CSC Dumbrăvița
  • CSC Șelimbăr
  • CSL Ștefăneștii de Jos
  • SCM Râmnicu Vâlcea
  • SC Popești Leordeni
  • CSM Olimpia Satu Mare

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