Liga 2, etapa #10 FC Bacău s-a impus cu Gloria Bistrița » Rezultatele etapei și clasamentul actualizat

FC Bacău s-a impus în fața celor de la Gloria Bistrița, scor 3-0, în etapa #10 din Liga 2.

Meciurile din Liga 2 sunt transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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CSM Slatina este liderul din divizia secundă din acest moment, cu 25 de puncte acumulate. Poli Timișoara este pe poziția secundă, cu doar un punct mai puțin.

Podiumul este completat de Popești Leordeni, care are tot 21 de puncte, la egalitate cu CSM Reșita, care se află pe locul 4.

Astăzi, 18 octombrie

FC Bacău - Gloria Bistrița 3-0

Au marcat: P. Petre (min. 7), Mitrica (min. 9), Cîrstean (min. 18)

Arbitru : Burloiu Dorin Alexandru. Asistenți : Diaconu Andrei Constantin și Păduraru Sebastian

: Burloiu Dorin Alexandru. : Diaconu Andrei Constantin și Păduraru Sebastian Stadion: Baza Sportivă FC Bacău

Marți, 20 octombrie

ASA Târgu Mureș - Chindia, live de la 17:30

TV: Digi Sport 1

Stadion: Trans-Sil iarbă

S-au jucat:

SCM Râmnicu Vâlcea - Poli Timișoara 0-1

A marcat: Burlacu (48)

Stadion : Municipal - 1 Mai

: Municipal - 1 Mai Arbitru: Vremăroiu Andrei Florin, Asistenți: Ionescu Mihai Marian, Tănase Lucian

Concordia Chiajna - CSC Șelimbăr 5-0

Au marcat: Soler (19), Panoiu (48), Sula (52, 82), Ganea (70)

Stadion : Concordia

: Concordia Arbitru: Iviniș Darius, Asistenți: Iftime Alexandru Petru, Viţelaru Cosmin Robert

CSC Dumbrăvița - FC Bihor 0-2

Stadion : „Ştefan Dobay”

: „Ştefan Dobay” Arbitru: Olaru Constantin Alin, Asistenți: Tocai Emeric, Spatar Răzvan-Ioan

CSM Olimpia Satu Mare - Metalul Buzău 0-0

Stadion : Olimpia - „Daniel Prodan”

: Olimpia - „Daniel Prodan” Arbitru: Bădărău Raul-Sebastian, Asistenți: Matica Marius Ionuț, Sandu Patrik Ștefan

CSM Reșița - Cetatea Suceava 0-2

Au marcat: Ferhaoui (24), Popescu (37, autogol)

Stadion : „Mircea Chivu”

: „Mircea Chivu” Arbitru: Bădoiu Marius Daniel, Asistenți: Schiopet Claudiu, Biro Barna-Tamas

CSM Slatina - Unirea Slobozia 1-0

A marcat: Magyari (22)

Stadion : 1 Mai

: 1 Mai Arbitru: Găman George Cătălin, Asistenți: Alexandru Eugen-Petre, Boncz Gabriel Andrei

Popești Leordeni - CS Afumați 2-0

Au marcat: Leafu (14), Taiwo (78)

Stadion : Clinceni Arena

: Clinceni Arena Arbitru: Vîrgolici Cristian, Asistenți: Carson Marian, Barbu Florinel

Steaua - Metaloglobus 0-0

Stadion : Ghencea

: Ghencea Arbitru: Filip Claudiu Andrei, Asistenți: Mociornita Nicolae Bogdan, Istrate Marian

CSL Ștefănești - CS Dinamo 1-4

Au marcat: Șerban (74)/Renta (12), Rus (35), Maapia (45), Leata (50)

Stadion : „Dumitru Mătărău”

: „Dumitru Mătărău” Arbitru: Demetrescu Iuliana Elena, Asistenți: Constantinescu Daniela, Pușcașu Ana Luciana

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 CSM Slatina 10 25 2 Politehnica Timișoara 10 24 3 Popești-Leordeni 10 21 4 CSM Reșița 10 21 5 FC Bacău 10 18 6 Chindia 9 18 7 Concordia Chiajna 10 18 8 Cetatea Suceava 10 18 9 Metalul Buzău 10 18 10 CS Afumați 10 17 11 FC Bihor 10 15 12 Gloria Bistrița 10 15 13 Metaloglobus 10 12 14 ASA Târgu Mureș 9 11 15 Râmnicu Vâlcea 10 11 16 Unirea Slobozia 10 7 17 Steaua București 10 7 18 CS Dinamo 10 7 19 Olimpia Satu Mare 10 6 20 CSC Șelimbăr 10 6 21 Ștefănești 10 6 22 CSC Dumbrăvița 10 3

Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/26

Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:

prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.

va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape. a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.

La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:

Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii

Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii

În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.

În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.

Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.

Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.

Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:

Steaua București

CS Dinamo București

CSM Slatina

CS Gloria Bistrița

CS Afumați

CSC Dumbrăvița

CSC Șelimbăr

CSL Ștefăneștii de Jos

SCM Râmnicu Vâlcea

SC Popești Leordeni

CSM Olimpia Satu Mare

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