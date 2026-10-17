Varga s-a săturat!  Patronul de la CFR Cluj și-a pierdut răbdarea cu noul investitor: „Nu mai las pe nimeni să ne prostească”
Ioan Varga
Superliga

Varga s-a săturat! Patronul de la CFR Cluj și-a pierdut răbdarea cu noul investitor: „Nu mai las pe nimeni să ne prostească”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 09:05
alt-text Actualizat: 17.10.2026, ora 09:31
  • Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, s-a declarat nemulțumit de Hendrik Klein, noul investitor al clubului din Gruia care trebuia să redreseze situația echipei.
  • Varga susține că germanul nu a adus niciun plus la CFR Cluj și va încerca să rezolve de unul singur problemele clubului.
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CFR Cluj a intrat în insolvență în luna august. În încercarea de a redresa problemele financiare ale clubului, Ioan Varga a decis cooptarea lui Hendrik Klein, antreprenor german stabilit în Elveția.

Acesta a fost prezentat drept noul președinte al „feroviarilor” și ar fi trebuit să contribuie la plata datoriilor, iar ulterior să preia acțiunile aflate în proprietatea patronului din Gruia.

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Ioan Varga a ajuns la capătul răbdării: „Dânsul nu are nicio soluție și mai bine continui eu pe drumul meu”

Planul lui Varga nu a avut însă rezultatele dorite, iar patronul clubului CFR Cluj s-a săturat de promisiunile lui Hendrik Klein.

„Nu vreau să mai continui discuția despre domnul Klein. I-am dat voie să-și facă audit, să facă ce vrea el, cu condiția să ne facă dovada că poate plăti anumite sume. Avem suficienți oameni capabili în conducere.

Discuția asta e deja una banală, nu vreau să mai spun ceva. Din punctul meu de vedere, cred că dânsul nu are nicio soluție și mai bine continui eu pe drumul meu. I-am dat șansa 3 luni să vină cu idei bune la CFR, să ajute.

Eu voi merge înainte și îmi voi rezolva situația. Eu acum sunt în Africa, mai stau câteva luni, apoi mă întorc în țară și voi plăti toate datoriile. Până atunci, sunt acolo Zăvăleanu, Copilu, Ivașcu și Deac și monitorizează situația ca să fie bine. Toate plățile să fie făcute și să nu existe probleme.

Într-adevăr, s-au tăiat salariile, pentru că erau cele mai mari din România. Cu un control bun, până în decembrie - ianuarie se rezolvă totul și începem o nouă eră. Nu mai las eu pe nimeni să ne prostească în contracte. Eu am fost plecat doi ani și nu știam situația reală a clubului.

Eu întrebam: «Câți bani vă trebuie?». Și apoi dădeam. Am fost prea darnic. Dacă ești prea bun, nu înseamnă că trebuie să fiu luat de prost. O să o scoatem la capăt, creditorii își vor primi banii și apoi schimbăm strategia.

Vor fi monitorizați cu toții, să nu mai fie probleme. Transferuri, cazări, avioane și tot ce ține de cheltuieli. Nu vom mai avea probleme de acest fel”, a declarat Ioan Varga, conform digisport.ro.

Am investit mulți bani și asta se vede. De când am luat clubul am câștigat 5 titluri și nu am terminat în afara podiumului. Nu e deloc simplu. Ioan Varga, patron CFR Cluj

Hendrik Klein, replică pentru Ioan Varga: „Nu pot doar să am încredere în ochii lui albaștri”

Înainte de a investi sume importante la CFR Cluj, Hendrik Klein susține că ar trebui să primească din partea lui Ioan Varga suficiente garanții și documente necesare tranzacției.

„Investitorii au încredere în mine, dar dacă ceva nu merge bine și vor pierde bani, atunci nu vor fi fericiți cu mine. Dacă nu verific totul cât mai atent, îmi pun multe întrebări. Și nu vor fi fericiți dacă nu am răspunsurile necesare. Și pot spune că am o grămadă de întrebări fără răspuns.

O parte dintre întrebări vor primi răspuns pe 23 octombrie, când se va publica lista creditorilor. Cred că atunci vor apărea mai multe detalii.

Dar nu pot doar să am încredere în ochii albaștri ai lui Nelu și să investesc 10 milioane. E prea puțin pentru a avea încredere. Nelu mi-a mai promis multe lucruri în trecut și nu mereu a fost de încredere. Nu spun că e un băiat rău.

E foarte pasionat de ceea ce face. Poate realiza multe. Cred că în România e un fel de rege, dar are și el minusurile lui, ca toată lumea. Pentru a investi atâtea milioane, nu pot doar să-l cred pe cuvânt. Trebuie să văd documente oficiale”, a declarat Hendrik Klein, conform gsp.ro.

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