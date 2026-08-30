LIVE Poli Timișoara - ASA Târgu Mureș, în etapa #5 din Liga 2 » Toate rezultatele + clasamentul actualizat

Poli Timișoara și ASA Târgu Mureș se întâlnesc acum, în etapa #5 din Liga 1.

Runda se încheie luni, cu duelul dintre FC Bacău și CSM Slatina, de la ora 17:30.

Meciurile din Liga 2 vor fi transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele pot fi urmărite în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

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După primele 4 etape disputate, CSM Slatina este lider, cu maximum de puncte.

Pe ultimele două poziții din Liga 2 se află Steaua și Unirea Slobozia, care au obținut doar un punct până acum.

Duminică, 30 august

Poli Timișoara - ASA Târgu Mureș, live

TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Arbitru : Buzărnescu Dan, Asistenți : Nagy Daniel, Spatar Răzvan-Ioan

: Buzărnescu Dan, : Nagy Daniel, Spatar Răzvan-Ioan Stadion: Electrica

Luni, 31 august

FC Bacău - CSM Slatina, live de la 17:30

S-au jucat

Cetatea Suceava - Popești-Leordeni 1-1

Bobaru (20 - aut) / Dane (30)

Arbitru : Ţurcanu Dragoş Ionuţ, Asistenți : Andrei Ionuț-Răzvan, Turcanu Ionuț-Andrei

: Ţurcanu Dragoş Ionuţ, : Andrei Ionuț-Răzvan, Turcanu Ionuț-Andrei Stadion: Areni, Suceava

CS Afumați - Unirea Slobozia 2-1

Au marcat: Sanogo (20), Raicu (90+2)/Campan (43)

Arbitru : Vîrgolici Cristian, Asistenți : Iftime Alexandru Petru, Marin Răzvan Ștefan

: Vîrgolici Cristian, : Iftime Alexandru Petru, Marin Răzvan Ștefan Stadion: CNAF Buftea

CS Dinamo - CSC Șelimbăr 0-1

A marcat: Cocoș (8)

Arbitru : Marinoiu Costin Alexandru, Asistenți : Schiopet Claudiu, Suhan Nicoleta-Corina

: Marinoiu Costin Alexandru, : Schiopet Claudiu, Suhan Nicoleta-Corina Stadion: Baza Sportivă Oxigen Colentina Sectorul 2

CSC Dumbrăvița - SCM Râmnicu Vâlcea 0-1

A marcat: Constantin (74)

Arbitru : Pavel Adelin, Asistenți : Matica Marius Ionuț, Antal Csaba

: Pavel Adelin, : Matica Marius Ionuț, Antal Csaba Stadion: „Ştefan Dobay”

CSM Reșița - Steaua 2-1

Au marcat: Lenghel (28), Salhi (79) / Garcia (90+3)

Arbitru : Filip Claudiu Andrei, Asistenți : Kopriva Tamas, Lar Daniel-Stefan

: Filip Claudiu Andrei, : Kopriva Tamas, Lar Daniel-Stefan Stadion: „Mircea Chivu”

FC Bihor - CSL Ștefănești 4-0

Au marcat: Boiciuc (18), Cruceru (41), Hora (72), Bota (90+2)

Arbitru : Florescu Valentin Marius, Asistenți : Ciuraru Roberto, Boncz Gabriel Andrei

: Florescu Valentin Marius, : Ciuraru Roberto, Boncz Gabriel Andrei Stadion: „Iuliu Bodola”

Metaloglobus - Concordia Chiajna 1-3

Au marcat: Constantinescu (71, pen.) / Din Sula (18), Carrasco (64)

Arbitru : Bădoiu Marius Daniel, Asistenți : Cășuț Cristian, Nuță Ionut Emanuel

: Bădoiu Marius Daniel, : Cășuț Cristian, Nuță Ionut Emanuel Stadion: Clinceni Arena

Metalul Buzău - Chindia 1-3

Au marcat: Robu (27) / Totti (17), Celea (50), Neguț (74)

Arbitru : Robu Ovidiu-George, Asistenți : Antal Damian Bogdan, Nan Marilena Cătălina

: Robu Ovidiu-George, : Antal Damian Bogdan, Nan Marilena Cătălina Stadion: Gloria, Buzău

Gloria Bistrița - Olimpia Satu Mare 1-0

Arbitru : Matiş Claudiu Dantes, Asistenți : Humița Ioan-Daniel, Sandu Patrik Stefan

: Matiş Claudiu Dantes, : Humița Ioan-Daniel, Sandu Patrik Stefan Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu”

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 CSM Slatina 4 12 2 Concordia Chiajna 5 12 3 CSM Reșița 5 12 4 Poli Timișoara 4 10 5 Chindia 5 9 6 Popești-Leordeni 5 9 7 Gloria Bistrița 5 9 8 SCM Râmnicu Vâlcea 5 8 9 FC Bacău 4 7 10 Cetatea Suceava 5 7 11 Metaloglobus 5 7 12 Metalul Buzău 5 7 13 CS Afumați 5 7 14 FC Bihor 5 6 15 CSL Ștefănești 5 6 16 CSC Șelimbăr 5 5 17 ASA Târgu Mureș 4 4 18 CSC Dumbrăvița 5 3 19 CS Dinamo 5 3 20 Olimpia Satu Mare 5 2 21 Steaua 5 1 22 Unirea Slobozia 5 1

Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/26

Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:

prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.

va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape. a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.

La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:

Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii

Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii

În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.

În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.

Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.

Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.

Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:

Steaua București

CS Dinamo București

CSM Slatina

CS Gloria Bistrița

CS Afumați

CSC Dumbrăvița

CSC Șelimbăr

CSL Ștefăneștii de Jos

SCM Râmnicu Vâlcea

SC Popești Leordeni

CSM Olimpia Satu Mare

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