LIVE Poli Timișoara - ASA Târgu Mureș, în etapa #5 din Liga 2 » Toate rezultatele + clasamentul actualizat
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Liga 2

LIVE Poli Timișoara - ASA Târgu Mureș, în etapa #5 din Liga 2 » Toate rezultatele + clasamentul actualizat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 11:00
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 11:00
  • Poli Timișoara și ASA Târgu Mureș se întâlnesc acum, în etapa #5 din Liga 1.
  • Runda se încheie luni, cu duelul dintre FC Bacău și CSM Slatina, de la ora 17:30.
  • Meciurile din Liga 2 vor fi transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele pot fi urmărite în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După primele 4 etape disputate, CSM Slatina este lider, cu maximum de puncte.

Pe ultimele două poziții din Liga 2 se află Steaua și Unirea Slobozia, care au obținut doar un punct până acum.

„Nu e normal așa ceva!” Adrian Mihalcea a răbufnit înaintea partidei cu FCSB. Ce l-a înfuriat
Citește și
„Nu e normal așa ceva!” Adrian Mihalcea a răbufnit înaintea partidei cu FCSB. Ce l-a înfuriat
Citește mai mult
„Nu e normal așa ceva!” Adrian Mihalcea a răbufnit înaintea partidei cu FCSB. Ce l-a înfuriat

Duminică, 30 august

Poli Timișoara - ASA Târgu Mureș, live

  • TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1
  • Arbitru: Buzărnescu Dan, Asistenți: Nagy Daniel, Spatar Răzvan-Ioan
  • Stadion: Electrica 

Luni, 31 august

FC Bacău - CSM Slatina, live de la 17:30

S-au jucat

Cetatea Suceava - Popești-Leordeni 1-1

  • Bobaru (20 - aut) / Dane (30)
  • Arbitru: Ţurcanu Dragoş Ionuţ, Asistenți: Andrei Ionuț-Răzvan, Turcanu Ionuț-Andrei
  • Stadion: Areni, Suceava

CS Afumați - Unirea Slobozia 2-1

  • Au marcat: Sanogo (20), Raicu (90+2)/Campan (43)
  • Arbitru: Vîrgolici Cristian, Asistenți: Iftime Alexandru Petru, Marin Răzvan Ștefan
  • Stadion: CNAF Buftea

CS Dinamo - CSC Șelimbăr 0-1

  • A marcat: Cocoș (8)
  • Arbitru: Marinoiu Costin Alexandru, Asistenți: Schiopet Claudiu, Suhan Nicoleta-Corina
  • Stadion: Baza Sportivă Oxigen Colentina Sectorul 2

CSC Dumbrăvița - SCM Râmnicu Vâlcea 0-1

  • A marcat: Constantin (74)
  • Arbitru: Pavel Adelin, Asistenți: Matica Marius Ionuț, Antal Csaba
  • Stadion: „Ştefan Dobay”

CSM Reșița - Steaua 2-1

  • Au marcat: Lenghel (28), Salhi (79) / Garcia (90+3)
  • Arbitru: Filip Claudiu Andrei, Asistenți: Kopriva Tamas, Lar Daniel-Stefan
  • Stadion: „Mircea Chivu”

FC Bihor - CSL Ștefănești 4-0

  • Au marcat: Boiciuc (18), Cruceru (41), Hora (72), Bota (90+2)
  • Arbitru: Florescu Valentin Marius, Asistenți: Ciuraru Roberto, Boncz Gabriel Andrei
  • Stadion: „Iuliu Bodola”

Metaloglobus - Concordia Chiajna 1-3

  • Au marcat: Constantinescu (71, pen.) / Din Sula (18), Carrasco (64)
  • Arbitru: Bădoiu Marius Daniel, Asistenți: Cășuț Cristian, Nuță Ionut Emanuel
  • Stadion: Clinceni Arena

Metalul Buzău - Chindia 1-3

  • Au marcat: Robu (27) / Totti (17), Celea (50), Neguț (74)
  • Arbitru: Robu Ovidiu-George, Asistenți: Antal Damian Bogdan, Nan Marilena Cătălina
  • Stadion: Gloria, Buzău

Gloria Bistrița - Olimpia Satu Mare 1-0

  • Arbitru: Matiş Claudiu Dantes, Asistenți: Humița Ioan-Daniel, Sandu Patrik Stefan
  • Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu”

Clasamentul în Liga 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1CSM Slatina412
2Concordia Chiajna512
3CSM Reșița512
4Poli Timișoara410
5Chindia59
6Popești-Leordeni59
7Gloria Bistrița59
8SCM Râmnicu Vâlcea58
9FC Bacău47
10Cetatea Suceava57
11Metaloglobus57
12Metalul Buzău57
13CS Afumați57
14FC Bihor56
15CSL Ștefănești56
16CSC Șelimbăr55
17ASA Târgu Mureș44
18CSC Dumbrăvița53
19CS Dinamo53
20Olimpia Satu Mare52
21Steaua51
22Unirea Slobozia51

Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/26

Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:

  • prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.
  • a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.

La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:

  • Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii
  • Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii

În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.

În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.

Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.

Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.

Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:

  • Steaua București
  • CS Dinamo București
  • CSM Slatina
  • CS Gloria Bistrița
  • CS Afumați
  • CSC Dumbrăvița
  • CSC Șelimbăr
  • CSL Ștefăneștii de Jos
  • SCM Râmnicu Vâlcea
  • SC Popești Leordeni
  • CSM Olimpia Satu Mare

Citește și

Liga 1, etapa #7 LIVE de la 16:00, Farul - FC Botoșani. Programul complet + clasamentul actualizat
Superliga
08:55
Liga 1, etapa #7 LIVE de la 16:00, Farul - FC Botoșani. Programul complet + clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1, etapa #7 LIVE de la 16:00, Farul - FC Botoșani. Programul complet + clasamentul actualizat
FCSB profită de noua regulă! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Mă duc sâmbătă să-l văd”
Liga 2
23:40
FCSB profită de noua regulă! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Mă duc sâmbătă să-l văd”
Citește mai mult
FCSB profită de noua regulă! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Mă duc sâmbătă să-l văd”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Nei”. Ultimele date de la referendumul din Islanda privind negocierile de aderare. Televiziunea națională spune că e clar rezultatul
„Nei”. Ultimele date de la referendumul din Islanda privind negocierile de aderare. Televiziunea națională spune că e clar rezultatul
„Nei”. Ultimele date de la referendumul din Islanda privind negocierile de aderare. Televiziunea națională spune că e clar rezultatul
liga 2 steaua bucuresti gloria bistrita cs dinamo LIVE chindia targoviste
Știrile zilei din sport
Programul U Craiova în Conference League Unde și cu cine debutează campioana. Când joacă cu Brighton
Conference League
29.08
Programul U Craiova în Conference League Unde și cu cine debutează campioana. Când joacă cu Brighton
Citește mai mult
Programul U Craiova în Conference League Unde și cu cine debutează campioana. Când joacă cu Brighton
Drăgușin, încă un meci de uitat FOTO.  Ce erori mari a comis cu Frosinone + Bîrligea, primele minute în Serie A
Stranieri
29.08
Drăgușin, încă un meci de uitat FOTO. Ce erori mari a comis cu Frosinone + Bîrligea, primele minute în Serie A
Citește mai mult
Drăgușin, încă un meci de uitat FOTO.  Ce erori mari a comis cu Frosinone + Bîrligea, primele minute în Serie A
Pogacar, abandon! Luat cu salvarea VIDEO+FOTO. Plin de sânge după un accident violent în Turul Spaniei! Ce a provocat căzătura
Ciclism
29.08
Pogacar, abandon! Luat cu salvarea VIDEO+FOTO. Plin de sânge după un accident violent în Turul Spaniei! Ce a provocat căzătura
Citește mai mult
Pogacar, abandon! Luat cu salvarea VIDEO+FOTO. Plin de sânge după un accident violent în Turul Spaniei! Ce a provocat căzătura
GOLAZO FOTO. Mijlocașul alungat de FCSB a marcat un gol uluitor de la peste 30 de metri pentru CFR Cluj
Superliga
29.08
GOLAZO FOTO. Mijlocașul alungat de FCSB a marcat un gol uluitor de la peste 30 de metri pentru CFR Cluj
Citește mai mult
GOLAZO FOTO. Mijlocașul alungat de FCSB a marcat un gol uluitor de la peste 30 de metri pentru CFR Cluj
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:32
Plângere penală după bătaie Un fan al lui Dinamo a fost lovit cu pumnii de ultrași în timp ce încerca să-și protejeze fiica: „În ce lume trăim?!”
Plângere penală după bătaie Un fan al lui Dinamo a fost lovit cu pumnii de ultrași în timp ce încerca să-și protejeze fiica: „În ce lume trăim?!”
10:39
Messi, Messi, Messi, Messi! VIDEO. Starul argentinian a marcat 4 goluri într-un singur meci
Messi, Messi, Messi, Messi! VIDEO. Starul argentinian a marcat 4 goluri într-un singur meci
10:52
Pogacar, diagnostic crunt Are nevoie de operație după accidentul grav din Spania. Anunțul făcut de medici + Prima imagine din spital
Pogacar, diagnostic crunt Are nevoie de operație după accidentul grav din Spania. Anunțul făcut de medici + Prima imagine din spital
09:05
„Ieșeam cu nasul spart” EXCLUSIV. Cum triază Dan Petrescu jucătorii la antrenamente: „N-avem decât să nu fim de acord cu el!”
„Ieșeam cu nasul spart” EXCLUSIV. Cum triază Dan Petrescu jucătorii la antrenamente: „N-avem decât să nu fim de acord cu el!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
Top stiri
Mircea Sandu, achitat în „dosarul Buftea”! „Nașu'”, victorie în războiul cu Răzvan Burleanu. De ce a fost acuzat fostul președinte al FRF
Diverse
29.08
Mircea Sandu, achitat în „dosarul Buftea”! „Nașu'”, victorie în războiul cu Răzvan Burleanu. De ce a fost acuzat fostul președinte al FRF
Citește mai mult
Mircea Sandu, achitat în „dosarul Buftea”! „Nașu'”, victorie în războiul cu Răzvan Burleanu. De ce a fost acuzat fostul președinte al FRF
Kovacs s-a sucit! FOTO-VIDEO. Românul a dat penalty ieri într-o situație identică cu cea în care a refuzat un 11 metri la Barcelona - Atletico
Campionate
29.08
Kovacs s-a sucit! FOTO-VIDEO. Românul a dat penalty ieri într-o situație identică cu cea în care a refuzat un 11 metri la Barcelona - Atletico
Citește mai mult
Kovacs s-a sucit! FOTO-VIDEO. Românul a dat penalty ieri într-o situație identică cu cea în care a refuzat un 11 metri la Barcelona - Atletico
Mitriță, killer în China! FOTO. Românul a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 45 de minute
Stranieri
29.08
Mitriță, killer în China! FOTO. Românul a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 45 de minute
Citește mai mult
Mitriță, killer în China! FOTO. Românul a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 45 de minute
ESENȚIAL | 31 de linii STB, modificate pentru L’Etape Bucharest by Tour de France, în weekend. Alte trei linii navetă vor fi înființate, troleibuzul 90 va fi suspendat
B365
28.08
ESENȚIAL | 31 de linii STB, modificate pentru L’Etape Bucharest by Tour de France, în weekend. Alte trei linii navetă vor fi înființate, troleibuzul 90 va fi suspendat
Citește mai mult
ESENȚIAL | 31 de linii STB, modificate pentru L’Etape Bucharest by Tour de France, în weekend. Alte trei linii navetă vor fi înființate, troleibuzul 90 va fi suspendat

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 23 rapid 12 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share