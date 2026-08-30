LIVE Poli Timișoara - ASA Târgu Mureș, în etapa #5 din Liga 2 » Toate rezultatele + clasamentul actualizat

- Poli Timișoara și ASA Târgu Mureș se întâlnesc acum, în etapa #5 din Liga 1.
- Runda se încheie luni, cu duelul dintre FC Bacău și CSM Slatina, de la ora 17:30.
- Meciurile din Liga 2 vor fi transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele pot fi urmărite în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
După primele 4 etape disputate, CSM Slatina este lider, cu maximum de puncte.
Pe ultimele două poziții din Liga 2 se află Steaua și Unirea Slobozia, care au obținut doar un punct până acum.
Duminică, 30 august
Poli Timișoara - ASA Târgu Mureș, live
- TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1
- Arbitru: Buzărnescu Dan, Asistenți: Nagy Daniel, Spatar Răzvan-Ioan
- Stadion: Electrica
Luni, 31 august
FC Bacău - CSM Slatina, live de la 17:30
S-au jucat
Cetatea Suceava - Popești-Leordeni 1-1
- Bobaru (20 - aut) / Dane (30)
- Arbitru: Ţurcanu Dragoş Ionuţ, Asistenți: Andrei Ionuț-Răzvan, Turcanu Ionuț-Andrei
- Stadion: Areni, Suceava
CS Afumați - Unirea Slobozia 2-1
- Au marcat: Sanogo (20), Raicu (90+2)/Campan (43)
- Arbitru: Vîrgolici Cristian, Asistenți: Iftime Alexandru Petru, Marin Răzvan Ștefan
- Stadion: CNAF Buftea
CS Dinamo - CSC Șelimbăr 0-1
- A marcat: Cocoș (8)
- Arbitru: Marinoiu Costin Alexandru, Asistenți: Schiopet Claudiu, Suhan Nicoleta-Corina
- Stadion: Baza Sportivă Oxigen Colentina Sectorul 2
CSC Dumbrăvița - SCM Râmnicu Vâlcea 0-1
- A marcat: Constantin (74)
- Arbitru: Pavel Adelin, Asistenți: Matica Marius Ionuț, Antal Csaba
- Stadion: „Ştefan Dobay”
CSM Reșița - Steaua 2-1
- Au marcat: Lenghel (28), Salhi (79) / Garcia (90+3)
- Arbitru: Filip Claudiu Andrei, Asistenți: Kopriva Tamas, Lar Daniel-Stefan
- Stadion: „Mircea Chivu”
FC Bihor - CSL Ștefănești 4-0
- Au marcat: Boiciuc (18), Cruceru (41), Hora (72), Bota (90+2)
- Arbitru: Florescu Valentin Marius, Asistenți: Ciuraru Roberto, Boncz Gabriel Andrei
- Stadion: „Iuliu Bodola”
Metaloglobus - Concordia Chiajna 1-3
- Au marcat: Constantinescu (71, pen.) / Din Sula (18), Carrasco (64)
- Arbitru: Bădoiu Marius Daniel, Asistenți: Cășuț Cristian, Nuță Ionut Emanuel
- Stadion: Clinceni Arena
Metalul Buzău - Chindia 1-3
- Au marcat: Robu (27) / Totti (17), Celea (50), Neguț (74)
- Arbitru: Robu Ovidiu-George, Asistenți: Antal Damian Bogdan, Nan Marilena Cătălina
- Stadion: Gloria, Buzău
Gloria Bistrița - Olimpia Satu Mare 1-0
- Arbitru: Matiş Claudiu Dantes, Asistenți: Humița Ioan-Daniel, Sandu Patrik Stefan
- Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu”
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|CSM Slatina
|4
|12
|2
|Concordia Chiajna
|5
|12
|3
|CSM Reșița
|5
|12
|4
|Poli Timișoara
|4
|10
|5
|Chindia
|5
|9
|6
|Popești-Leordeni
|5
|9
|7
|Gloria Bistrița
|5
|9
|8
|SCM Râmnicu Vâlcea
|5
|8
|9
|FC Bacău
|4
|7
|10
|Cetatea Suceava
|5
|7
|11
|Metaloglobus
|5
|7
|12
|Metalul Buzău
|5
|7
|13
|CS Afumați
|5
|7
|14
|FC Bihor
|5
|6
|15
|CSL Ștefănești
|5
|6
|16
|CSC Șelimbăr
|5
|5
|17
|ASA Târgu Mureș
|4
|4
|18
|CSC Dumbrăvița
|5
|3
|19
|CS Dinamo
|5
|3
|20
|Olimpia Satu Mare
|5
|2
|21
|Steaua
|5
|1
|22
|Unirea Slobozia
|5
|1
Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/26
Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:
- prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.
- a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.
În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.
La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:
- Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii
- Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii
În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.
În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.
Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.
Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.
Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.
Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:
- Steaua București
- CS Dinamo București
- CSM Slatina
- CS Gloria Bistrița
- CS Afumați
- CSC Dumbrăvița
- CSC Șelimbăr
- CSL Ștefăneștii de Jos
- SCM Râmnicu Vâlcea
- SC Popești Leordeni
- CSM Olimpia Satu Mare