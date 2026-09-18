Kimi Antonelli, viitor la Ferrari? Italianul de la Mercedes nu a ocolit întrebarea. De ce evită să vorbească despre titlul mondial

Kimi Antonelli (20 de ani) impresionează în acest sezon la volanul Mercedes și se bucură de o atenție tot mai mare în țara sa natală, mai ales după victoria spectaculoasă de la Monza.

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Născut la Bologna, Antonelli devine tot mai popular în Italia, iar o întrebare apare aproape inevitabil: va ajunge, într-o zi, la Ferrari?

Kimi Antonelli, despre posibilitatea de a ajunge la Ferrari: „Nu exclud nimic”

Deși a pornit de pe locul 19 în cursa de la Monza, Kimi a reușit o revenire spectaculoasă și a obținut o victorie memorabilă. A sărbătorit într-un mod aparte, fiind purtat pe brațe de fanii Scuderiei.

„Acum mă simt bine acolo unde sunt. Sunt foarte fericit să fiu la Mercedes, mai ales pentru că simt că am o datorie față de ei pentru toate oportunitățile pe care mi le-au oferit.

Ei au fost cei care au crezut în mine când aveam doar 12 ani. M-au însoțit în acest proces de dezvoltare și sper să obțin multe succese alături de ei în viitor.

Apoi vom vedea. Nu exclud nimic, dar astăzi obiectivul este să câștig cât mai mult posibil cu Mercedes” , a spus Antonelli, potrivit automoto.it.

FOTO. Kimi Antonelli, purtat pe brațe de fanii Ferrari la Monza

De ce refuză Kimi Antonelli să vorbească despre titlul mondial

Italianul evită să vorbească despre titlul mondial, deși conduce detașat clasamentul piloților cu zece etape înainte de finalul sezonului.

„Nu este doar superstiție, ci și mentalitate. Nu vorbesc niciodată despre titlu pentru că vreau să evit să mă gândesc la el atunci când mă urc în mașină. M-ar face mai tensionat.

Sunt situații în care îmi vine în minte titlul mondial, de exemplu atunci când trebuie să fac o depășire și mă întreb dacă merită, dacă poate schimba cu adevărat în mod drastic rezultatul.

Dar când sunt în cursă și, cu atât mai mult, în calificări, nu vreau să mă gândesc la asta. Cel mai bun lucru pe care îl pot face este să pilotez cât de tare pot, apoi ce va fi, va fi”.

1953 e ultimul an în care un italian, Alberto Ascari, conducea topul din F1

Rivalitatea dintre Antonelli și Russell: „Nu suntem cei mai buni prieteni”

Antonelli îl are chiar în propria echipă pe principalul său rival în lupta pentru titlu: George Russell se află la 81 de puncte în spatele său.

Rivalitatea dintre cei doi s-a intensificat pe măsură ce miza a crescut, însă italianul insistă că respectul dintre ei a rămas intact.

„Există multă competiție între noi. Nu neg că vrem să ne învingem reciproc de fiecare dată când mergem pe pistă, dar între noi există întotdeauna respect.

Relația față de anul trecut s-a schimbat, dar rămâne una pozitivă pentru că amândoi știm foarte bine cât de important este să menținem o atmosferă bună în echipă.

Ultimul lucru pe care ni-l dorim este o ruptură internă. Nu suntem cei mai buni prieteni, dar cred că George este un pilot extraordinar, foarte complet și foarte rapid”.

La finalul lunii iunie, George Russell s-a impus în Marele Premiu al Austriei (foto: IMAGO)

Antonelli și comparația cu inteligența artificială

„Pentru mine, este ca un agent de inteligență artificială care se rafinează mereu și învață continuu”, a spus Toto Wolff, șeful Mercedes, despre Antonelli. Se regăsește tânărul pilot în această comparație?

„Unele lucruri vin în mod natural, pentru altele trebuie să depui mai mult efort. Pentru mine, curba de învățare este încă foarte abruptă.

Prin urmare, este normal ca de fiecare dată când urc în mașină să învăț ceva nou, chiar dacă în anumite cazuri nu-mi dau seama imediat.

Sau poate mă adaptez la monopost și pilotez într-un mod ușor diferit pentru a extrage un potențial mai mare”.

Mă văd într-un mod foarte diferit față de anul trecut. Sunt mai matur, am un control mai bun asupra situației și asupra emoțiilor mele. Mai sunt momente în care am izbucniri de furie atunci când există multă adrenalină. Este normal. Dar sunt împăcat cu mine însumi. Nu neg că anul trecut, în momentele cele mai dificile, eram stresat. Resimțeam stresul chiar și fizic. Astăzi sunt mai liniștit. Kimi Antonelli, pilot Mercedes

Formula 1, clasamentul piloților

Kimi Antonelli (Mercedes) 292 puncte George Russell (Mercedes) 211 Lewis Hamilton (Ferrari) 191 Lando Norris (McLaren) 186 Charles Leclerc (Ferrari) 167 Max Verstappen (RedBull) 145 Oscar Piastri (McLaren) 120 Isack Hadjar (RedBull) 71 Liam Lawson (RedBull) 59 Pierre Gasly (Alpine) 41

Formula 1, clasamentul constructorilor

Mercedes 503 puncte Ferrari 358 McLaren 306 RedBull 230 Racing Bulls 77 Alpine 68 Haas 21 Audi 17 Williams 11 Aston Martin 3 Cadillac 0

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