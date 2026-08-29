„Nu e normal așa ceva!” Adrian Mihalcea a răbufnit înaintea partidei cu FCSB. Ce l-a înfuriat

Adrian Mihalcea (50 de ani), antrenorul celor de la UTA Arad, nu este de acord ca meciul cu FCSB, din etapa #7 din Liga 1, să se dispute pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște.

FCSB - UTA Arad va avea loc duminică, de la ora 21:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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FCSB a decis să mute partida cu UTA în afara Bucureștiului din cauza problemelor pe care le are în această perioadă cu stadioanele din Capitală.

Arena Națională este în continuare indisponibilă pentru fotbal, în timp ce starea gazonului de pe stadioanele Steaua și Arcul de Triumf i-a determinat pe roș-albaștri să caute o altă variantă. Alegerea a fost stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște.

Adrian Mihalcea, înainte de FCSB - UTA Arad: „Nu e normal ca acest meci să se joace la Târgoviște”

Adrian Mihalcea consideră că duelul cu FCSB ar fi trebuit să se joace în București. În plus, tehnicianul își dorește ca suporterii de la Târgoviște să nu o susțină pe formația lui Marius Baciu.

„Nu e normal ca acest meci să se joace la Târgoviște. Clar ar fi trebuit să se joace la București. Dar cu aceste probleme și cu aceste lucruri care nu țin de sport, uitați-vă că ajungem să jucăm în alte orașe care n-au nicio treabă cu echipele propriu-zise.

Mi-ar plăcea să fie un stadion plin, mi-ar plăcea să fie lume care să nu-i încurajeze, deci să fie neutră, pentru a reuși să avem și noi un atu, să spunem, pe lângă minusurile de până acum ale echipei”, a declarat Adrian Mihalcea, citat de digisport.ro.

FOTO. Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște

Pentru meciul cu UTA, cei de la FCSB au pus la dispoziție online 7.500 de bilete, iar aproximativ 5.500 au fost deja vândute.

Stadionul „Eugen Popescu” are o capacitate totală de 8.066 de locuri și a fost redeschis în 2023, după un amplu proces de modernizare.

După partida cu UTA, FCSB va avea un program încărcat.

Roș-albaștrii vor evolua miercuri în deplasare cu FC Argeș, în prima etapă din Cupa României.

Apoi, sâmbătă, 5 septembrie, FCSB o va întâlni pe Dinamo, într-un nou derby al campionatului. Partida va avea loc pe stadionul „Arcul de Triumf”.

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