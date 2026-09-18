Pe cine înfruntă România A fost anunțat lotul Poloniei pentru Liga Națiunilor. Va juca Lewandowski?
Foto: Imago
Liga Națiunilor

Pe cine înfruntă România A fost anunțat lotul Poloniei pentru Liga Națiunilor. Va juca Lewandowski?

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 14:17
alt-text Actualizat: 18.09.2026, ora 14:17
  • Jan Urban (64 de ani), selecționerul Poloniei, a anunțat lotul final al echipei naționale pentru meciurile din Liga Națiunilor, unde va juca și cu România.
  • Tehnicianul polonez a vorbit și despre situația atacantului Robert Lewandowksi (38 de ani), care a fost convocat pentru aceste partide.
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Polonia și România se vor întâlni prima dată pe 2 octombrie, la Varșovia, returul urmând să se dispute pe 14 noiembrie, la București, pe Arena Națională.

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Lotul Poloniei pentru primele meciuri din Liga Națiunilor

Printre vedetele convocate de Jan Urban se numără Robert Lewandowski, fostul atacant al Barcelonei care evoluează în prezent la Chicago Fire, Piotr Zielinski, mijlocașul lui Cristi Chivu de la Inter, sau Nicola Zalewski, mijlocașul stânga de la Atalanta.

Lotul Poloniei pentru primele meciuri din Liga Națiunilor:

PORTARI

  • Marcin Bulka (NEOM SC), Kamil Grabara (Juventus), Mateusz Kochalski (Wieckzysta)

FUNDAȘI

  • Jan Bednarek (Porto), Matty Cash (Aston Villa), Tomasz Kedziora (Dinamo Kiev), Jakub Kiwior (Porto), Wojciech Monka (Lech Poznan), Kacper Potulski (Mainz), Tymoteusz Puchacz (Sabah), Przemyslaw Wisniewski (Widzew Lodz), Norbert Wojtuszek (Jagiellonia)

MIJLOCAȘI

  • Przemyslaw Frankowski (Rennes), Jakub Kaminski (Benfica), Wiktor Nowak (Slavia Praga), Filip Rozga (Sturm Graz), Michal Skoras (Lens), Bartosz Slisz (Brondby), Sebastian Szymanski (Rennes), Kacper Urbanski (Gornik Zabrze), Nicola Zalewski (Atalanta), Piotr Zielinski (Inter)

ATACANȚI

  • Robert Lewandowski (Chicago Fire), Karol Swiderski (Widzew Lodz), Mateusz Zukowski (Magdeburg), Adrian Benedyczak (Kasimpașa)

Iată cum arată prima „fereastră” europeană a polonezilor:

  • 25 septembrie, cu Bosnia (Varșovia). 
  • 28 septembrie, cu Suedia (Stockholm).
  • 2 octombrie, cu România (Varșovia).
  • 5 octombrie, cu Bosnia (Zenica).

Jan Urban, despre Lewandowski: „Nu știu dacă va juca în fiecare partidă”

Convocarea lui Robert Lewandowski la națională a fost pusă sub semnul întrebării în ultima vreme. Ulterior, s-a vorbit despre posibilitatea ca atacantul să să vină în lot doar pentru primul meci din Liga Națiunilor, cu Bosnia.

Lewandowski a lămurit acest subiect: „Nu a existat nicio intenție să vin doar pentru un meci. Cum ar fi trebuit să arate asta? Călătorie, decalaj orar... și apoi întoarcere? E un pic ciudat pentru mine să vorbesc despre acest subiect. Unii oameni au căzut în plasă”, a declarat el pentru Sportowe Fakty.

89 de goluri
a marcat Lewandowski în 167 de meciuri pentru Polonia. Ambele sunt recorduri naționale

Acum, selecționerul Jan Urban a vorbit despre situația fostului atacant de la Barcelona.

„Indiferent ce vom face și câte meciuri va rata Robert, vor exista suspiciuni că a fost menajat și că ar fi putut juca mai mult, pentru că vrea să fie în formă pentru meciurile din SUA.

Robert vine, va fi alături de noi, dar nu știm ce se va întâmpla pe parcurs. Sunt conștient că nu va fi integralist în cele 4 meciuri. Nu știu dacă va juca în fiecare partidă”, a declarat Jan Urban pentru TVP Sport, citat de presa din Polonia.

Lewandowski are și 38 de assisturi pentru Polonia. Foto: Imago Lewandowski are și 38 de assisturi pentru Polonia. Foto: Imago
Lewandowski are și 38 de assisturi pentru Polonia. Foto: Imago

Gheorghe Hagi, selecționerul României, a anunțat astăzi lotul final al naționalei pentru primele 4 partide din Liga Națiunilor.

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