Liga 2, etapa #7 Steaua, surclasată la Oradea. Șapte goluri în CS Dinamo - Chiajna » Toate rezultatele zilei + clasament
Liga 2/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Liga 2

Liga 2, etapa #7 Steaua, surclasată la Oradea. Șapte goluri în CS Dinamo - Chiajna » Toate rezultatele zilei + clasament

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.09.2026, ora 15:30
alt-text Actualizat: 12.09.2026, ora 15:37
  • Etapa #7 din Liga 2 se dispută în acest weekend. Primele opt partide au avut loc sâmbătă, iar CS Dinamo și Steaua au suferit înfrângeri drastice.
  • Meciurile pot fi urmărite liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele sunt transmise în direct de Digi Sport și Prima Sport sau pe FRF TV.
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CSM Slatina ocupă primul loc, cu 19 puncte, urmată de Poli Timișoara, cu 17, Popești Leordeni, Concordia Chiajna și CSM Reșița, cu câte 15 puncte.

Steaua are un început dezastruos de sezon și se află pe ultimul loc, cu doar două puncte.

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Sâmbătă, 12 septembrie

CS Dinamo - Concordia Chiajna 2-5

  • Au marcat: Bălașa '2 (autogol), Rența '23 / Chamorro '6, G. Iancu '8, Sula '24, Ghindovean '60,' 68
  • Arbitru: Cupu Raul George. Asistenți: Călin Daniel Eduard și Ciuraru Roberto
  • Stadion: Baza Sportivă Oxigen Colentina Sectorul 2

CSC Dumbrăvița - CSM Slatina 0-2

  • Au marcat: Matiș '25, Pacionel '90+3
  • Arbitru: Florescu Valentin Marius. Asistenți: Kopriva Tamas și Toth Kristian
  • Stadion: „Ștefan Dobay”

Cetatea Suceava - SCM Râmnicu Vâlcea 4-0

  • Au marcat: Aftanache '23, G. Răducan '43, '47, Kyrychenko '84
  • Cartonaș roșu: Aftanache '66
  • Arbitru: Vremăroiu Andrei Florin. Asistenți: Barbu Florinel și Iftime Alexandru Petru
  • Stadion: Areni

Gloria Bistrița - SC Popești-Leordeni 2-3

  • Au marcat: Chukwu '17, King '42 / Neicuțescu '4, Asibey '8 (a), Taiwo '33
  • Arbitru: Vîrgolici Cristian. Asistenți: Matica Marius Ionuț și Lar Daniel-Ștefan
  • Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu”

Metaloglobus - CSM Olimpia Satu Mare 1-1

  • Au marcat: Ndon '67 / Golda '24
  • Arbitru: Breoi Nicolae Emil. Asistenți: Antal Damian Bogdan și Mihaila Alexandru
  • Stadion: Clinceni Arena

CS Afumați - ASA Târgu Mureș 2-2

  • Au marcat: A. Enache '32, Ghineț '49 / Samake '20, Fărăgău '74
  • Arbitru: Terteleac Ana Maria Alexandra. Asistenți: Dobre Vasilică Viorel și Nădășan Daniel
  • Stadion: CNAF Buftea iarbă

Politehnica Timișoara - CSL Ștefănești 2-1

  • Au marcat: Doană '55, D. Popa '80 / Șerban '39
  • Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae. Asistenți: Cozorici Bogdan Ioan și Cosmescu Constantin Cristian
  • Stadion: Electrica

FC Bihor - Steaua București 3-0

  • Au marcat: Jermol '43, I. Filip '64, Haită '88
  • Arbitru: Racoare Arthur. Asistenți: Humița Ioan-Daniel și Sandu Patrik Ștefan
  • Stadion: „Iuliu Bodola”

Duminică, 13 septembrie

Chindia Târgoviște - CSC Șelimbăr, live de la ora 11:00

  • TV: Digi Sport și Prima Sport

Metalul Buzău - Unirea Slobozia, live de la ora 13:00

  • TV: Digi Sport și Prima Sport

Marți, 15 septembrie

CSM Reșița - FC Bacău, live de la ora 17:00

  • TV: Digi Sport și Prima Sport

Clasamentul în Liga 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1CSM Slatina719
2Politehnica Timișoara717
3Popești-Leordeni715
4Concordia Chiajna715
5CSM Reșița615
6Gloria Bistrița712
7FC Bacău611
8Cetatea Suceava711
9CS Afumați711
10Chindia Târgoviște69
11FC Bihor79
12Metalul Buzău68
13Metaloglobus București78
14FC ASA Târgu Mureș78
15Râmnicu Vâlcea78
16CSC 1599 Șelimbăr66
17Ștefănești76
18Unirea Slobozia64
19CSM Olimpia Satu Mare74
20CSC Dumbrăvița73
21CS Dinamo București73
22Steaua București72

Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/26

Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:

  • prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.
  • a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.

La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:

  • Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii
  • Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii

În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.

În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.

Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.

Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.

Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:

  • Steaua București
  • CS Dinamo București
  • CSM Slatina
  • CS Gloria Bistrița
  • CS Afumați
  • CSC Dumbrăvița
  • CSC Șelimbăr
  • CSL Ștefăneștii de Jos
  • SCM Râmnicu Vâlcea
  • SC Popești Leordeni
  • CSM Olimpia Satu Mare

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