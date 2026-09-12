„Numai lucruri pozitive” EXCLUSIV. Bogdan Voina a comentat revenirea Crinei Pintea la echipa națională » Obiectivul României la Euro 2026
Crina Pintea și Bogdan Voina/ Foto: sportpicrues - Facebook @Bogdan Voina
Handbal

„Numai lucruri pozitive” EXCLUSIV. Bogdan Voina a comentat revenirea Crinei Pintea la echipa națională » Obiectivul României la Euro 2026

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.09.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 12.09.2026, ora 09:48
  • Crina Pintea (36 de ani) și-a anunțat revenirea la echipa națională, la aproape 3 ani după ce își anunțase retragerea din handbalul internațional.
  • Bogdan Voina (47 de ani), președintele Federației Române de Handbal, a comentat situația într-un interviu acordat GOLAZO.ro.
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Ovidiu Mihăilă, selecționerul naționalei României, a primit o veste excelentă înaintea Final 4-ului EHF Euro Cup și a Campionatului European.

Crina Pintea, una dintre cele mai bune jucătoare pe care le are țara noastră, se întoarce sub tricolor. Ultimul meci jucat de pivotul în vârstă de 36 de ani la națională a fost România - Polonia 27-26, pe 11 decembrie 2023, la Campionatul Mondial din Danemarca, Norvegia și Suedia.

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Bogdan Voina, despre revenirea Crinei Pintea la echipa națională: „O mândrie”

Bogdan Voina a salutat și el revenirea Crinei și a avut numai cuvinte de laudă pentru aceasta.

„Pentru mine, Crina Pintea înseamnă numai lucruri pozitive. O mândrie, ce să zic.

Nu poate să fie decât un plus pentru echipa națională, prin atitudinea ei, prin tot ce a făcut pentru handbal, și este clar că, prin prezența ei, lucrurile nu pot să fie decât mai bune din toate punctele de vedere”, a declarat Bogdan Voina pentru GOLAZO.ro.

Știm ce înseamnă și Lorena Ostase. Își face treaba foarte bine, dar la nivelul acesta, e nevoie de întreaga echipă. Jucătoarele sunt complementare pe acest post. Nu poți să compari. Crina are niște calități, Lorena are altele. E greu pentru Lorena să facă față 60 de minute și în atac, și în apărare în fiecare meci. Bogdan Voina, președinte FRH

Bogdan Voina: „Obiectivul nostru rămâne decembrie”

Întrebat care este obiectivul României pentru Final 4-ul EHF Euro Cup, competiție care va fi găzduită de București, în weekendul 26-27 septembrie, Bogdan Voina a transmis un mesaj ferm.

„E o discuție mai complexă. Eu cred că aceste meciuri sunt foarte utile pentru obiectivul nostru, care rămâne decembrie.

Având în vedere că sunt foarte puține acțiuni până la Campionatul European, nu putem să neglijăm absolut nimic și, când ai niște adversari precum Danemarca și probabil Norvegia, care este greu de bătut, este clar că aceste meciuri trebuie să fie utile pentru Campionatul European.

Acolo, obiectivul nostru e să fim în primele 8 pentru a avea șanse de calificare la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028”, a concluzionat Bogdan Voina.

Crina Pintea în tricoul naționalei României (foto: IMAGO) Crina Pintea în tricoul naționalei României (foto: IMAGO)
Crina Pintea în tricoul naționalei României (foto: IMAGO)

Program Final 4-ului EHF Euro Cup

Sâmbătă, 26 septembrie

  • Ora 14:15 - Norvegia – Ungaria
  • Ora 17:00- Danemarca – România

Duminică, 27 septembrie

  • Ora 14:15 - Finala mică
  • Ora 17:00 - Finala mare

Lotul României pentru Final 4-ul EHF Euro Cup

  • Portari: Diana Ciucă (Rapid București), Bianca Curmenț (Dunărea Brăila), Yuliya Dumanska (CSM București).
  • Coordonatori: Rebeca Necula (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Dunărea Brăila)
  • Interi stânga: Diana Lixăndroiu (Dunărea Brăila), Sorina Grozav (Corona Brașov), Ștefania Stoica (SCM Rm. Vâlcea)
  • Interi dreapta: Elena Roșu (Dunărea Brăila), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova), Alina Ilie (Știința Politehnica București)
  • Extreme stânga: Eva Kerekes (Corona Brașov), Alexandra Szoke (CSM București)
  • Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (Dunărea Brăila).
  • Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Yaroslava Burlachenko (Gloria Bistrița), Crina Pintea (CSM București)

EHF EURO 2026 la orizont

Prima ediție a Women’s EHF EURO Cup Finals se desfășoară în perioada de pregătire pentru Campionatul European Feminin EHF EURO 2026 (3–20 decembrie), competiție în cadrul căreia România va găzdui două grupe preliminare și o grupă principală, la Oradea și Cluj-Napoca.

Polonia va găzdui o grupă preliminară, o grupă principală și weekendul final al competiției, la Katowice. Celelalte grupe preliminare se vor disputa la Brno, Bratislava și Antalya.

  • Grupa A (Oradea): Ungaria, Muntenegru, Slovenia, Islanda
  • Grupa B (Cluj-Napoca): Norvegia, România, Elveția, Macedonia de Nord
  • Grupa C (Antalya, Turcia): Danemarca, Spania, Turcia, Grecia
  • Grupa D (Brno, Cehia): Olanda, Cehia, Austria, Croația
  • Grupa E (Katowice, Polonia): Franța, Polonia, Insulele Feroe, Ucraina
  • Grupa F (Bratislava, Slovacia): Suedia, Germania, Slovacia, Serbia

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