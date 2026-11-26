- Gloria Bistrița și CSM Slatina au remizat, scor 1-1, în primul meci al etapei #15 din Liga 2.
- Runda continuă sâmbătă cu alte 8 partide, printre care se numără Poli Timișoara - FC Bihor sau CSC Șelimbăr - Steaua.
- Meciurile din Liga 2 vor fi transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
După 14 etape disputate în divizia secundă, Chindia Târgoviște este lider, cu 33 de puncte, fiind urmată de Poli Timișoara, care are cu un punct mai puțin.
Podiumul este completat de CSM Slatina, care a strâns 31 de puncte până acum.
Gloria Bistrița - CSM Slatina 1-1
Au marcat: Bradu ('71)/ Mihaiu ('6)
- Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu”
- Arbitru: Iftode Silviu-Nicolae, Asistenți: Lar Daniel-Ștefan, Toth Kristian
Sâmbătă, 28 noiembrie
Concordia Chiajna - Ștefănești, live de la 11:00
- Stadion: Concordia
CS Afumați - CSM Reșița, live de la 11:00
- TV: FRF TV
- Stadion: CNAF Mogoșoaia iarbă
CS Dinamo - CSC Dumbrăvița, live de la 11:00
- Stadion: CNAF Buftea iarbă
CSC Șelimbăr - Steaua, live de la 11:00
- Stadion: Municipal, Sibiu
ASA Târgu Mureș - CSM Olimpia Satu Mare, live de la 11:00
- Stadion: Trans-Sil iarbă
Metalul Buzău - FC Bacău, live de la 11:00
- Stadion: Gloria
Unirea Slobozia - Popești Leordeni, live de la 11:00
- Stadion: „1 Mai”
Poli Timișoara - FC Bihor, live de la 12:00
- TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1
- Stadion: Electrica
Luni, 30 noiembrie
Metaloglobus - Cetatea Suceava, live de la 14:30
- TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1
- Stadion: Clinceni Arena
Chindia - Râmnicu Vâlcea, live de la 17:00
- TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1
- Stadion: „Eugen Popescu”
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Chindia
|14
|33
|2
|Poli Timișoara
|14
|32
|3
|CSM Slatina
|15
|32
|4
|Popești-Leordeni
|14
|30
|5
|Concordia Chiajna
|14
|28
|6
|CSM Reșița
|14
|28
|7
|Metalul Buzău
|14
|27
|8
|FC Bacău
|14
|22
|9
|FC Bihor
|14
|22
|10
|Cetatea Suceava
|14
|22
|11
|Metaloglobus
|14
|21
|12
|Râmnicu Vâlcea
|14
|20
|13
|Gloria Bistrița
|15
|19
|14
|CS Afumați
|14
|18
|15
|Unirea Slobozia
|14
|17
|16
|Steaua
|14
|11
|17
|ASA Târgu Mureș
|14
|11
|18
|Olimpia Satu Mare
|14
|9
|19
|CSC Șelimbăr
|14
|9
|20
|Ștefănești
|14
|9
|21
|CS Dinamo
|14
|8
|22
|CSC Dumbrăvița
|14
|7
Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/27
Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:
- prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.
- a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.
În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.
La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:
- Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii
- Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii
În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.
În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.
Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.
Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.
Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.
Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:
- Steaua București
- CS Dinamo București
- CSM Slatina
- CS Gloria Bistrița
- CS Afumați
- CSC Dumbrăvița
- CSC Șelimbăr
- CSL Ștefăneștii de Jos
- SCM Râmnicu Vâlcea
- SC Popești Leordeni
- CSM Olimpia Satu Mare