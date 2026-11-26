Gloria Bistrița și CSM Slatina au remizat, scor 1-1, în primul meci al etapei #15 din Liga 2.

Runda continuă sâmbătă cu alte 8 partide, printre care se numără Poli Timișoara - FC Bihor sau CSC Șelimbăr - Steaua.

Meciurile din Liga 2 vor fi transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

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După 14 etape disputate în divizia secundă, Chindia Târgoviște este lider, cu 33 de puncte, fiind urmată de Poli Timișoara, care are cu un punct mai puțin.

Podiumul este completat de CSM Slatina, care a strâns 31 de puncte până acum.

Gloria Bistrița - CSM Slatina 1-1

Au marcat: Bradu ('71)/ Mihaiu ('6)

Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu”

Arbitru: Iftode Silviu-Nicolae, Asistenți: Lar Daniel-Ștefan, Toth Kristian

Sâmbătă, 28 noiembrie

Concordia Chiajna - Ștefănești, live de la 11:00

Stadion: Concordia

CS Afumați - CSM Reșița, live de la 11:00

TV: FRF TV

Stadion: CNAF Mogoșoaia iarbă

CS Dinamo - CSC Dumbrăvița, live de la 11:00

Stadion: CNAF Buftea iarbă

CSC Șelimbăr - Steaua, live de la 11:00

Stadion: Municipal, Sibiu

ASA Târgu Mureș - CSM Olimpia Satu Mare, live de la 11:00

Stadion: Trans-Sil iarbă

Metalul Buzău - FC Bacău, live de la 11:00

Stadion: Gloria

Unirea Slobozia - Popești Leordeni, live de la 11:00

Stadion: „1 Mai”

Poli Timișoara - FC Bihor, live de la 12:00

TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Stadion: Electrica

Luni, 30 noiembrie

Metaloglobus - Cetatea Suceava, live de la 14:30

TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Digi Sport 1 și Prima Sport 1 Stadion: Clinceni Arena

Chindia - Râmnicu Vâlcea, live de la 17:00

TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Digi Sport 1 și Prima Sport 1 Stadion: „Eugen Popescu”

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Chindia 14 33 2 Poli Timișoara 14 32 3 CSM Slatina 15 32 4 Popești-Leordeni 14 30 5 Concordia Chiajna 14 28 6 CSM Reșița 14 28 7 Metalul Buzău 14 27 8 FC Bacău 14 22 9 FC Bihor 14 22 10 Cetatea Suceava 14 22 11 Metaloglobus 14 21 12 Râmnicu Vâlcea 14 20 13 Gloria Bistrița 15 19 14 CS Afumați 14 18 15 Unirea Slobozia 14 17 16 Steaua 14 11 17 ASA Târgu Mureș 14 11 18 Olimpia Satu Mare 14 9 19 CSC Șelimbăr 14 9 20 Ștefănești 14 9 21 CS Dinamo 14 8 22 CSC Dumbrăvița 14 7

Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/27

Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:

prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.

va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape. a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.

La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:

Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii

Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii

În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.

În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.

Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.

Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.

Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:

Steaua București

CS Dinamo București

CSM Slatina

CS Gloria Bistrița

CS Afumați

CSC Dumbrăvița

CSC Șelimbăr

CSL Ștefăneștii de Jos

SCM Râmnicu Vâlcea

SC Popești Leordeni

CSM Olimpia Satu Mare

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