Liga 3  Componența și seriile din ediția 2025/2026 + Un nou format competițional

În cadrul ședinței Comitetului Executiv de astăzi, 20 august, au fost aprobate componența și seriile Ligii 3 din sezonul 2025/2026.

Startul noii ediții de Liga 3 e programat pe data de 30 august

Joi, 21 august, de la ora 12:00, va fi tragerea la sorți în urma căreia va fi stabilit programul în cele 8 serii

96 de echipe vor participa în noul sezon din Liga 3, care vor fi împărțite în 8 serii a câte 12 formații.

S-au aprobat componența și seriile din Liga 3

În noul sezon din Liga 3 vor fi 96 de echipe care vor fi împărțite în 8 serii a câte 12 echipe, iar competiția se va desfășura în două faze: sezonul regular și play-off și play-out, conform frf.ro.

Componența Ligii 3:

Seria 1

Bucovina Rădăuți

Cetatea 1932 Suceava

Șoimii Gura Humorului

Știința Miroslava

USV laşi

CSM Vaslui

Aerostar Bacău

ACS FC Bacău 2

Viitorul Oneşti

CSM Adjud

CS Gheorgheni

AFC Odorheiu Secuiesc

Seria 2

KSE Târgu Secuiesc

ACS Sepsi OSK 2

Sporting Lieşti

Unirea Braniştea

Suporter Club Oțelul 2

AFC 1919 Dacia Unirea

Victoria Traian

CSM Râmnicu Sărat

CSO Plopeni

CS Păulești

CS Blejoi

ACS Petrolul 52 2

Seria 3

CS Agigea

Axiopolis Cernavodă

Gloria Băneasa

Recolta Gheorghe Doja

Agricola Borcea

Înainte Modelu

Dunărea 2005 Călărași

FCSB 2

SC Dinamo 2

SC Popeşti-Leordeni

Progresul Fundulea

FC Voluntari 2

Seria 4

CSL Ştefăneşti

Progresul Mogoșoaia

Voința 2024 Crevedia

Urban Titu

Flacăra Moreni

FC Pucioasa

CSO Băicoi

Tricolorul Breaza

CSO Teleajenul

CSM Săcele

Kids Tâmpa

Olimpic Zărnești

Seria 5

LPS HD Clinceni

Progresul Spartac

Axi Arena

Dunărea 2020 Giurgiu

CSM Alexandria

Cetatea Turnu Măgurele

CSL Nanov

Universitatea Craiova 2

Academia Balș

Oltul Curtişoara

ACSO Filiaşi

FCU 1948 Craiova

Seria 6

Muscelul Aro

Unirea Bascov

FC Păușești-Otăsău

SCM Rm. Vâlcea

Viitorul Dăești

Inter Stars

ACS Mediaş 2022

CSM Jiul Petroşani

Minerul Lupeni

CSM Tg. Jiu

Gilortul Tg. Cărbunești

Vulturii Fărcășești

Seria 7

CIL Blaj

Unirea Alba lulia

Universitar din Alba lulia

Metalurgistul Cugir

Hidro Mecanica Şugag

Unirea DMO

Timişul Şag

Știința Poli Timişoara

CSC Ghiroda și Giarmata Vii

Progresul Pecica

Viitorul Arad

Unirea Sântana

Seria 8

Viitorul Cluj

Sănătatea Cluj

Unirea Dej

SCM Zalău

Minaur Baia Mare

CSM Sighet

Olimpia MCMXXI

Unirea Tășnad

Crişul Sântandrei

Lotus Băile Felix

Bihorul Beiuş

Gloria Lunca-Teuz Cermei

Cele două faze ale Ligii 3:

Faza 1/Sezonul regular

Vor fi 22 de etape în total, fiecare echipă jucând tur și retur ce celelalte din serie. La final, primele 4 echipe se vor califica în play-off, iar cele de pe locurile 5-12 vor juca în play-out.

Faza 2/Play-off și play-out

În cadrul play-off-ului:

Echipele calificate din fiecare serie se vor combina cu alte 4 echipe din alte serii după sistemul 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Se vor forma 4 serii de play-off.

Echipele calificate în play-off vor intra doar cu punctele obținute în fața celorlalte echipe care au reușit calificarea.

Vor fi 8 etape, iar fiecare echipă va juca tur și retur cu celelalte formații.

Echipele care se vor clasa pe primul loc în fiecare serie se va califica direct în Liga 2

În ceea ce privește barajul de promovare, cele 4 echipe care vor încheia seriile pe locul 2 vor juca un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoare se va califica și ea în Liga 2.

În cadrul play-out-ului:

Echipele care vor încheia pe locurile 5-12 sezonul regular vor juca în play-out și vor păstra toate punctele obținute până atunci.

Vor fi 8 serii a câte 8 echipe și se va juca un singur tur, adică 7 etape.

Ultimele două clasate din fiecare serie va retrograda direct în Liga 4

Vor mai fi retrogradate alte 5 echipe dintre cele care s-au clasat pe locul 6

În cadrul Ligii 3, în noul sezon, s-au înscris și 6 formații satelit: 4 formații din Superliga și 2 formații din Liga 2.

De asemenea, după depunerea cererilor de înscriere și a verificării îndeplinirii condițiilor de participare au rămas 14 locuri vacante pentru noul sezon din Liga 3.

Locurile au fost ocupate de: FC FCSB 2, Universitatea Craiova 2, SC Dinamo 1948 2, Suporter Club Oțelul 2, FC Voluntari 2, ACS FC Bacău 2, Olimpia MCMXXI, Flacăra Moreni, Gloria Lunca-Teuz Cermei, Dunărea 2020 Giurgiu, AFC 1919 Dacia Unirea Brăila, Gilortul Tg. Cărbunești, ACS USV Iași și CSL Nanov.

Un nou format competițional al Ligii 3

Decizia FRF de schimbare a sistemului competițional a fost aprobată în luna martie a acestui an în cadrul ședinței Comitetului Executiv și urmărește creșterea interesului față de Liga 3.

Acest nou format ține cont de următoarele principii:

Numărul total al meciurilor , în care să se asigure un echilibru între efortul optim al echipelor și atractivitatea competiției

, în care să se asigure un echilibru între efortul optim al echipelor și atractivitatea competiției Numărul de meciuri împotriva fiecărui adversar

Principiul meritocrației , adică cele mai bune echipe să aibă șansa să promoveze

, adică cele mai bune echipe să aibă șansa să promoveze Echilibru competitiv

Reducerea meciurilor fără miză

Optimizarea timpului de călătorie

Noul sezon din Liga 3 va debuta pe 30 august 2025.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport