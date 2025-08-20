Liga 3  Componența și seriile din ediția 2025/2026 + Un nou format competițional
Liga 3 Componența și seriile din ediția 2025/2026 + Un nou format competițional

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.08.2025, ora 20:48
alt-text Actualizat: 20.08.2025, ora 20:48
  • În cadrul ședinței Comitetului Executiv de astăzi, 20 august, au fost aprobate componența și seriile Ligii 3 din sezonul 2025/2026.
  • Startul noii ediții de Liga 3 e programat pe data de 30 august
  • Joi, 21 august, de la ora 12:00, va fi tragerea la sorți în urma căreia va fi stabilit programul în cele 8 serii

96 de echipe vor participa în noul sezon din Liga 3, care vor fi împărțite în 8 serii a câte 12 formații.

S-au aprobat componența și seriile din Liga 3

În noul sezon din Liga 3 vor fi 96 de echipe care vor fi împărțite în 8 serii a câte 12 echipe, iar competiția se va desfășura în două faze: sezonul regular și play-off și play-out, conform frf.ro.

Componența Ligii 3:

Seria 1

  • Bucovina Rădăuți
  • Cetatea 1932 Suceava
  • Șoimii Gura Humorului
  • Știința Miroslava
  • USV laşi
  • CSM Vaslui
  • Aerostar Bacău
  • ACS FC Bacău 2
  • Viitorul Oneşti
  • CSM Adjud
  • CS Gheorgheni
  • AFC Odorheiu Secuiesc

Seria 2

  • KSE Târgu Secuiesc
  • ACS Sepsi OSK 2
  • Sporting Lieşti
  • Unirea Braniştea
  • Suporter Club Oțelul 2
  • AFC 1919 Dacia Unirea
  • Victoria Traian
  • CSM Râmnicu Sărat
  • CSO Plopeni
  • CS Păulești
  • CS Blejoi
  • ACS Petrolul 52 2

Seria 3

  • CS Agigea
  • Axiopolis Cernavodă
  • Gloria Băneasa
  • Recolta Gheorghe Doja
  • Agricola Borcea
  • Înainte Modelu
  • Dunărea 2005 Călărași
  • FCSB 2
  • SC Dinamo 2
  • SC Popeşti-Leordeni
  • Progresul Fundulea
  • FC Voluntari 2

Seria 4

  • CSL Ştefăneşti
  • Progresul Mogoșoaia
  • Voința 2024 Crevedia
  • Urban Titu
  • Flacăra Moreni
  • FC Pucioasa
  • CSO Băicoi
  • Tricolorul Breaza
  • CSO Teleajenul
  • CSM Săcele
  • Kids Tâmpa
  • Olimpic Zărnești

Seria 5

  • LPS HD Clinceni
  • Progresul Spartac
  • Axi Arena
  • Dunărea 2020 Giurgiu
  • CSM Alexandria
  • Cetatea Turnu Măgurele
  • CSL Nanov
  • Universitatea Craiova 2
  • Academia Balș
  • Oltul Curtişoara
  • ACSO Filiaşi
  • FCU 1948 Craiova

Seria 6

  • Muscelul Aro
  • Unirea Bascov
  • FC Păușești-Otăsău
  • SCM Rm. Vâlcea
  • Viitorul Dăești
  • Inter Stars
  • ACS Mediaş 2022
  • CSM Jiul Petroşani
  • Minerul Lupeni
  • CSM Tg. Jiu
  • Gilortul Tg. Cărbunești
  • Vulturii Fărcășești

Seria 7

  • CIL Blaj
  • Unirea Alba lulia
  • Universitar din Alba lulia
  • Metalurgistul Cugir
  • Hidro Mecanica Şugag
  • Unirea DMO
  • Timişul Şag
  • Știința Poli Timişoara
  • CSC Ghiroda și Giarmata Vii
  • Progresul Pecica
  • Viitorul Arad
  • Unirea Sântana

Seria 8

  • Viitorul Cluj
  • Sănătatea Cluj
  • Unirea Dej
  • SCM Zalău
  • Minaur Baia Mare
  • CSM Sighet
  • Olimpia MCMXXI
  • Unirea Tășnad
  • Crişul Sântandrei
  • Lotus Băile Felix
  • Bihorul Beiuş
  • Gloria Lunca-Teuz Cermei

Cele două faze ale Ligii 3:

  • Faza 1/Sezonul regular

Vor fi 22 de etape în total, fiecare echipă jucând tur și retur ce celelalte din serie. La final, primele 4 echipe se vor califica în play-off, iar cele de pe locurile 5-12 vor juca în play-out.

  • Faza 2/Play-off și play-out

În cadrul play-off-ului:

  • Echipele calificate din fiecare serie se vor combina cu alte 4 echipe din alte serii după sistemul 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Se vor forma 4 serii de play-off.
  • Echipele calificate în play-off vor intra doar cu punctele obținute în fața celorlalte echipe care au reușit calificarea.
  • Vor fi 8 etape, iar fiecare echipă va juca tur și retur cu celelalte formații.
  • Echipele care se vor clasa pe primul loc în fiecare serie se va califica direct în Liga 2
  • În ceea ce privește barajul de promovare, cele 4 echipe care vor încheia seriile pe locul 2 vor juca un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoare se va califica și ea în Liga 2.

În cadrul play-out-ului:

  • Echipele care vor încheia pe locurile 5-12 sezonul regular vor juca în play-out și vor păstra toate punctele obținute până atunci.
  • Vor fi 8 serii a câte 8 echipe și se va juca un singur tur, adică 7 etape.
  • Ultimele două clasate din fiecare serie va retrograda direct în Liga 4
  • Vor mai fi retrogradate alte 5 echipe dintre cele care s-au clasat pe locul 6

În cadrul Ligii 3, în noul sezon, s-au înscris și 6 formații satelit: 4 formații din Superliga și 2 formații din Liga 2.

De asemenea, după depunerea cererilor de înscriere și a verificării îndeplinirii condițiilor de participare au rămas 14 locuri vacante pentru noul sezon din Liga 3.

Locurile au fost ocupate de: FC FCSB 2, Universitatea Craiova 2, SC Dinamo 1948 2, Suporter Club Oțelul 2, FC Voluntari 2, ACS FC Bacău 2, Olimpia MCMXXI, Flacăra Moreni, Gloria Lunca-Teuz Cermei, Dunărea 2020 Giurgiu, AFC 1919 Dacia Unirea Brăila, Gilortul Tg. Cărbunești, ACS USV Iași și CSL Nanov.

Un nou format competițional al Ligii 3

Decizia FRF de schimbare a sistemului competițional a fost aprobată în luna martie a acestui an în cadrul ședinței Comitetului Executiv și urmărește creșterea interesului față de Liga 3.

Acest nou format ține cont de următoarele principii:

  • Numărul total al meciurilor, în care să se asigure un echilibru între efortul optim al echipelor și atractivitatea competiției
  • Numărul de meciuri împotriva fiecărui adversar
  • Principiul meritocrației, adică cele mai bune echipe să aibă șansa să promoveze
  • Echilibru competitiv
  • Reducerea meciurilor fără miză
  • Optimizarea timpului de călătorie

Noul sezon din Liga 3 va debuta pe 30 august 2025.

FRF liga 3 SCHIMBARE serii componenta
