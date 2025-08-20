Liga 3  Componența și seriile din ediția 2025/2026 + Un nou format competițional

- În cadrul ședinței Comitetului Executiv de astăzi, 20 august, au fost aprobate componența și seriile Ligii 3 din sezonul 2025/2026.
- Startul noii ediții de Liga 3 e programat pe data de 30 august
- Joi, 21 august, de la ora 12:00, va fi tragerea la sorți în urma căreia va fi stabilit programul în cele 8 serii
96 de echipe vor participa în noul sezon din Liga 3, care vor fi împărțite în 8 serii a câte 12 formații.
S-au aprobat componența și seriile din Liga 3
În noul sezon din Liga 3 vor fi 96 de echipe care vor fi împărțite în 8 serii a câte 12 echipe, iar competiția se va desfășura în două faze: sezonul regular și play-off și play-out, conform frf.ro.
Componența Ligii 3:
Seria 1
- Bucovina Rădăuți
- Cetatea 1932 Suceava
- Șoimii Gura Humorului
- Știința Miroslava
- USV laşi
- CSM Vaslui
- Aerostar Bacău
- ACS FC Bacău 2
- Viitorul Oneşti
- CSM Adjud
- CS Gheorgheni
- AFC Odorheiu Secuiesc
Seria 2
- KSE Târgu Secuiesc
- ACS Sepsi OSK 2
- Sporting Lieşti
- Unirea Braniştea
- Suporter Club Oțelul 2
- AFC 1919 Dacia Unirea
- Victoria Traian
- CSM Râmnicu Sărat
- CSO Plopeni
- CS Păulești
- CS Blejoi
- ACS Petrolul 52 2
Seria 3
- CS Agigea
- Axiopolis Cernavodă
- Gloria Băneasa
- Recolta Gheorghe Doja
- Agricola Borcea
- Înainte Modelu
- Dunărea 2005 Călărași
- FCSB 2
- SC Dinamo 2
- SC Popeşti-Leordeni
- Progresul Fundulea
- FC Voluntari 2
Seria 4
- CSL Ştefăneşti
- Progresul Mogoșoaia
- Voința 2024 Crevedia
- Urban Titu
- Flacăra Moreni
- FC Pucioasa
- CSO Băicoi
- Tricolorul Breaza
- CSO Teleajenul
- CSM Săcele
- Kids Tâmpa
- Olimpic Zărnești
Seria 5
- LPS HD Clinceni
- Progresul Spartac
- Axi Arena
- Dunărea 2020 Giurgiu
- CSM Alexandria
- Cetatea Turnu Măgurele
- CSL Nanov
- Universitatea Craiova 2
- Academia Balș
- Oltul Curtişoara
- ACSO Filiaşi
- FCU 1948 Craiova
Seria 6
- Muscelul Aro
- Unirea Bascov
- FC Păușești-Otăsău
- SCM Rm. Vâlcea
- Viitorul Dăești
- Inter Stars
- ACS Mediaş 2022
- CSM Jiul Petroşani
- Minerul Lupeni
- CSM Tg. Jiu
- Gilortul Tg. Cărbunești
- Vulturii Fărcășești
Seria 7
- CIL Blaj
- Unirea Alba lulia
- Universitar din Alba lulia
- Metalurgistul Cugir
- Hidro Mecanica Şugag
- Unirea DMO
- Timişul Şag
- Știința Poli Timişoara
- CSC Ghiroda și Giarmata Vii
- Progresul Pecica
- Viitorul Arad
- Unirea Sântana
Seria 8
- Viitorul Cluj
- Sănătatea Cluj
- Unirea Dej
- SCM Zalău
- Minaur Baia Mare
- CSM Sighet
- Olimpia MCMXXI
- Unirea Tășnad
- Crişul Sântandrei
- Lotus Băile Felix
- Bihorul Beiuş
- Gloria Lunca-Teuz Cermei
Cele două faze ale Ligii 3:
- Faza 1/Sezonul regular
Vor fi 22 de etape în total, fiecare echipă jucând tur și retur ce celelalte din serie. La final, primele 4 echipe se vor califica în play-off, iar cele de pe locurile 5-12 vor juca în play-out.
- Faza 2/Play-off și play-out
În cadrul play-off-ului:
- Echipele calificate din fiecare serie se vor combina cu alte 4 echipe din alte serii după sistemul 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Se vor forma 4 serii de play-off.
- Echipele calificate în play-off vor intra doar cu punctele obținute în fața celorlalte echipe care au reușit calificarea.
- Vor fi 8 etape, iar fiecare echipă va juca tur și retur cu celelalte formații.
- Echipele care se vor clasa pe primul loc în fiecare serie se va califica direct în Liga 2
- În ceea ce privește barajul de promovare, cele 4 echipe care vor încheia seriile pe locul 2 vor juca un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoare se va califica și ea în Liga 2.
În cadrul play-out-ului:
- Echipele care vor încheia pe locurile 5-12 sezonul regular vor juca în play-out și vor păstra toate punctele obținute până atunci.
- Vor fi 8 serii a câte 8 echipe și se va juca un singur tur, adică 7 etape.
- Ultimele două clasate din fiecare serie va retrograda direct în Liga 4
- Vor mai fi retrogradate alte 5 echipe dintre cele care s-au clasat pe locul 6
În cadrul Ligii 3, în noul sezon, s-au înscris și 6 formații satelit: 4 formații din Superliga și 2 formații din Liga 2.
De asemenea, după depunerea cererilor de înscriere și a verificării îndeplinirii condițiilor de participare au rămas 14 locuri vacante pentru noul sezon din Liga 3.
Locurile au fost ocupate de: FC FCSB 2, Universitatea Craiova 2, SC Dinamo 1948 2, Suporter Club Oțelul 2, FC Voluntari 2, ACS FC Bacău 2, Olimpia MCMXXI, Flacăra Moreni, Gloria Lunca-Teuz Cermei, Dunărea 2020 Giurgiu, AFC 1919 Dacia Unirea Brăila, Gilortul Tg. Cărbunești, ACS USV Iași și CSL Nanov.
Un nou format competițional al Ligii 3
Decizia FRF de schimbare a sistemului competițional a fost aprobată în luna martie a acestui an în cadrul ședinței Comitetului Executiv și urmărește creșterea interesului față de Liga 3.
Acest nou format ține cont de următoarele principii:
- Numărul total al meciurilor, în care să se asigure un echilibru între efortul optim al echipelor și atractivitatea competiției
- Numărul de meciuri împotriva fiecărui adversar
- Principiul meritocrației, adică cele mai bune echipe să aibă șansa să promoveze
- Echilibru competitiv
- Reducerea meciurilor fără miză
- Optimizarea timpului de călătorie
Noul sezon din Liga 3 va debuta pe 30 august 2025.